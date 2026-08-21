Kolhapur Fake Doctors: दहा दिवसांत बनावट डॉक्टरांवर कारवाई करा; सभापती सारिका नांदेकर: जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीच्या सभेत आदेश

कोल्हापूर: जिल्ह्यातील बनावट डॉक्टरांचा शोध घेण्यासाठी प्रत्येक तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील किमान दोन बनावट डॉक्टरांचा दहा दिवसांत शोध घेऊन त्यांच्यावर नियमानुसार गुन्हा नोंद करण्याची कार्यवाही करावी, असे आदेश आज झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य समितीच्या सभेत देण्यात आले. अध्यक्षस्थानी सभापती सारीका नांदेकर होत्या..दरम्यान, आजच्या सभेत जिल्ह्यातील सार्वजनिक आरोग्य सेवा, विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम, लसीकरण, संसर्गजन्य आजारांचे नियंत्रण, आरोग्य संस्थांची स्वच्छता व पायाभूत सुविधा तसेच नागरिकांना वेळेत व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा देण्याबाबत आढावा घेतला. जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाला वेळेत, सुलभ व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा मिळणे हे आरोग्य विभागाचे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे नांदेकर यांनी सांगितले..Chakan MIDC Development: ‘चाकण’च्या समस्या सोडविण्यासाठी हालचाली; ‘सकाळ’च्या पाठपुराव्यानंतर प्रशासन ‘ॲक्शन मोड’वर.जिल्ह्यात क्षयरोगाचे रुग्ण वेळेत शोधून त्यांची नोंदणी कामास अधिक गती द्यावी. आशा स्वयंसेविका व एम. पी. डब्ल्यू. यांच्या माध्यमातून कुष्ठरोगाच्या संशयित रुग्णांचे लवकरात लवकर केस डिटेक्शन करून त्यांना उपचाराखाली आणावे. लसीकरणा कार्यक्रमात ज्या तालुक्यांची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा कमी आहे, त्या तालुक्यांनी निर्धारित उद्दिष्टानुसार लसीकरण पूर्ण करावे..एचपीव्ही लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आरोग्य कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका व संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून पालक व नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचनाही दिल्या. आरोग्याधिकारी डॉ. अनिरुद्ध पिंपळे, जिल्हा परिषद सदस्य सर्जेराव पाटील-पेरीडकर, डॉ. वर्षा सावर्डेकर, सुदर्शन खोत, प्रशांत शहापुरे, क्रांतिसिंह पवार-पाटील, पूजा पाटील, रचना गावडे, सोनाली सावंत आदी उपस्थित होते..IND vs SL 2nd Test: भारत-श्रीलंका दुसऱ्या कसोटीपूर्वी संघात बदल; तगड्या ऑल राऊंडरसह २ खेळाडूंची एन्ट्री, मिळणार पदार्पणाची संधी.बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय खासगी रुग्णालयांची नोंदणी अनिवार्य करावी, नोंदणी नसलेल्या रुग्णालयांवर कारवाई करावी सर्व खासगी रुग्णालयांत कार्यरत डॉक्टर, नर्सेस व फार्मासिस्ट यांची एचपीआर नोंदणी करावी रेबीज प्रतिबंधक लसीबाबत जनजागृती करावी ‘माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव’ अभियान प्रभावी राबवावे सर्व रुग्णालयात आरोग्य सेवा वेळेत सुरू कराव्यात वेळेवर उपस्थित न रहाणाऱ्या डॉक्टर, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून आरोग्य व उपक्रेंदांची दुरुस्ती करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.