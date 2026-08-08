Kolhapur Farmer Loan Waiver 2026 : कर्जमाफीतील 88 कोटी 99 लाख जमा; पहिल्या टप्प्यात 12 हजार 914 शेतकरी पात्र, जिल्हा बँकेत किती कोटी जमा? पाहा बँकनिहाय माहिती

कोल्हापूर : राज्य शासनाच्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ अंतर्गत जिल्ह्यातील १२ हजार ९१४ पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पहिल्या टप्प्यात ८८ कोटी ९९ लाख रुपयांची कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्यात (Ahilyadevi Holkar farmer loan waiver 2026) आली. सर्वाधिक ११ हजार १९८ शेतकऱ्यांचे ७३ कोटी ४१ लाख रुपये जिल्हा बँकेत जमा झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते डिजिटल पद्धतीने योजनेस आज सुरुवात झाली. .राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतील पहिल्या टप्प्यातील रक्कम आज जिल्ह्यातील विविध बँकांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर वर्ग केली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ११ हजार १९८ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ७३ कोटी ४१ लाख, तर राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या १ हजार ७१६ शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १५ कोटी ५८ लाख रुपये जमा झाले आहेत..Maharashtra Farmer Loan Waiver : वाळवा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! कर्जमुक्ती योजनेची पहिली यादी जाहीर; 10 कोटी 20 लाखांचा लाभ मंजूर.योजनेसाठी जिल्ह्यातील ४१ हजार ५५२ पात्र कर्जखाती शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केली आहेत. त्यापैकी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची २४ हजार ४२९ व राष्ट्रीयीकृत बँकांची १२ हजार १२३ कर्जखाती आहेत. शासनाकडून मिळालेल्या पहिल्या यादीत २६ हजार ९९७ पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश असून, त्यापैकी १८ हजार ३७३ शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याने त्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..मात्र, ८ हजार ६२४ पात्र लाभार्थ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण आहे. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ७ हजार २५४ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. तसेच २ हजार १३ लाभार्थ्यांकडे ॲग्रिस्टॅक क्रमांक नसल्याने त्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होऊ शकलेले नाही. अशा शेतकऱ्यांनी तातडीने जवळच्या सुविधा केंद्रात जाऊन ॲग्रिस्टॅक क्रमांक काढून ई-केवायसी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले..Koyna Dam Tailrace Water Issue : समुद्रात जाणारे कोयनेचे पाणी कोकणाला मिळणार का? पुन्हा नवे सर्वेक्षण सुरू; 'हा' निर्णय ठरवणार भविष्य.१ हजार ५६४ लाभार्थी शेतकरी मयतदरम्यान, जिल्ह्यातील १ हजार ५६४ लाभार्थी शेतकरी मयत असल्याचे आढळले आहे. त्यांच्या वारसांनी महसूल विभागाकडे वारस नोंद करून संबंधित सेवा संस्था अथवा राष्ट्रीयीकृत बँकेत आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी. तसेच योजनेसंदर्भातील अडचणींसाठी संबंधित तालुक्यातील साहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.