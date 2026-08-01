Ahilyadevi Holkar Loan Waiver : कर्जमाफी अन् 50 हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान! 41 हजार 552 शेतकऱ्यांचे खाते होणार नील; जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती

कोल्हापूर : राज्य शासनाने घोषित केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्त योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील ४१ हजार ५५२ शेतकऱ्यांना होणार असून, त्यांचे कर्ज माफ केले (Ahilyadevi Holkar farmer loan waiver scheme) जाईल. यातील २७ हजार ११० शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाखांच्या आतमध्ये असल्याने पहिल्या यादीत त्यांचे सरसकट कर्ज माफ केले जाईल. याशिवाय नियमित कर्ज फेडणाऱ्या जिल्ह्यातील २ लाख २६ हजार ११२ शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचे ५० हजार रुपये मिळणार आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिली. .जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड म्हणाले, ‘ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत २ लाखांच्या आतील रक्कमेचे कर्ज घेतले व ते थकीत आहे त्यांचे कर्ज सरसकट माफ केले जाणार आहे. याच कालावधीत ज्यांनी २ लाखांपेक्षा जास्त रक्कमेचे कर्ज घेतले आणि ते थकीत आहे त्यांच्यासाठी समझोता केला जाणार आहे..PM-Kisan Scheme Extension : शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! 'पीएम किसान' योजनेला 2031 पर्यंत मुदतवाढ; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा 3.15 लाख कोटींचा मोठा निर्णय.यामध्ये शेतकऱ्यांनी २ लाखांपर्यंतची रक्कम आधी बँकेत भरायची आहे. यामध्ये थकीत कर्जाची काही रक्कम सरकार देईल, तर काही रक्कम बँक माफ करेल. सहकारी, राष्ट्रीय, खासगी बँकांचे कर्जमाफ केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या पहिल्या यादीतील संख्या २७ हजार ११० आहे. त्यातील १४, ९७५ शेतकऱ्यांची ईकेवायसी पूर्ण आहे, तर १२, १३५ शेतकऱ्यांनी अद्याप ई केवायसी पूर्ण केलेली नाही..Sangli Kolhapur Flood Risk : कर्नाटकची मुजोरी अन् सांगली-कोल्हापूरला पुराचा धोका! आलमट्टी धरणाच्या पाणीसाठ्यावरून 'इरिगेशन फेडरेशन'चा इशारा.'त्यांना'ही लाभ देणारजमीन वडिलांच्या किंवा कुटुंबीयांच्या नावे असेल आणि त्यांच्या संमतीने कर्ज घेतले असेल, तर तेही माफ होणार आहे. त्यांनाही पोर्टलवर अर्ज करावेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.