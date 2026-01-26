कोल्हापूर : ॲग्रीस्टॅक योजनेत शेतकऱ्यांनी जमिनीचा सात-बारा, आधारकार्ड आणि लिंक असणारा मोबाईल क्रमांक याची नोंदणी महा-ई सेवा केंद्रावर जाऊन करायची आहे. गेल्या वर्षभरापासून याबाबत शासनाने आग्रही भूमिका घेतली आहे. .मात्र, तरीही अद्याप जिल्ह्यातील दोन लाख एक हजार ४४० शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्टॅक योजनेत नोंदणी केलेली नाही. ही नोंदणी झाली नाही, तर भविष्यात शेतकऱ्यांना कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ घेता येणार नाही..Akola News: शेतकऱ्यांच्या ९६ तक्रारीत सावकार दोषी; शेकडो अवैध सावकार चौकशीचा जाळ्यात.शेतकऱ्यांचा डाटा बेस तयार व्हावा, त्यातून कृषक जमीन, पीक पद्धती याची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावी. यासाठी ॲग्रीस्टॅक ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी महा-ई सेवा केंद्रावर जाऊन आपली वैयक्तिक माहिती, जमिनीचा तपशील (सात-बारा उतारा), पिकांची माहिती हे सर्व साईटवर अपडेट करायचे आहे. .त्यानंतर शेतकऱ्याचा फार्मर आयडी दिला जाईल. देशामध्ये ११ कोटी फार्मर आयडी ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत निघणार आहेत. यातून देशातील कृषी डिजिटल डाटा तयार होणार आहे. सुरुवातीला ही मोहीम महसूल विभागाकडे होती. .Amravati News: अमरावती जिल्ह्यात ९२ हजार सावकारी कर्जदार; १३० कोटींचे वितरण, २४ अवैध सावकारांविरुद्ध धाडी, दोघांविरुद्ध फौजदारी.मात्र, नव्या वर्षात ही मोहीम कृषी विभागाकडे देण्यात आली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंदणी प्राधान्याने करून घेण्यात आली. या योजनेतील सुमारे ६६.६ टक्के शेतकऱ्यांची नोंदणी ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत झाली आहे..मात्र, अद्याप दोन लाख एक हजार ४४० शेतकऱ्यांनी नोंदणी केलेली नाही. भविष्यात कृषी विभागाच्या सर्व योजनांसाठी फार्मर आयडी बंधनकारक असणार आहे. ॲग्रीस्टॅकअंतर्गत नोंदणी नसेल तर फार्मर आयडी मिळणार नाही. त्यामुळे प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेसह अन्य योजनांचाही लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार नाही..‘त्या’ शेतकऱ्यांची अडचणकाही शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीवर प्लॉट पाडले आहेत. मात्र, अद्याप त्याची माहिती कृषी विभागाकडे नाही. काही शेतकरी स्थलांतरित झाले असून, शेती करायला अन्य व्यक्तीला दिली आहे, अशा शेतकऱ्यांची नोंदणी अद्याप राहिली आहे..ॲग्रीस्टॅक योजनेचा उद्देश कृषिविषयक माहितीचे डिजिटलायजेशन करणे हा उद्देश आहे. फार्मर आयडी असणे हे शेतकऱ्यांच्याही हिताचे आहे. त्यामुळे ज्यांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांनी तातडीने ही नोंदणी करून घ्यावी. भविष्यातील कृषी योजनांसाठी ही नोंदणी बंधनकारक असणार आहे.- जालिंदर पांगिरे, जिल्हा कृषी अधीक्षक.तालुका नोंदणी नसलेले शेतकरीआजरा १२७५८भुदरगड १२४८०चंदगड १७५७८गडहिंग्लज १८९९१गगनबावडा २३४३हातकणंगले २३५३०.कागल १६६९०करवीर २३४९८पन्हाळा २१९९२राधानगरी २०९१५शाहूवाडी १४,७२४शिरोळ १५९४१.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.