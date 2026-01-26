कोल्हापूर

Kolhapur Agriculture : दोन लाख शेतकरी ‘ॲग्रीस्टॅक’विना, जिल्‍ह्यात ६६.६ टक्के नोंदणी पूर्ण, अजूनही शेतकरी योजनांपासून वंचित

Farmer ID : डिजिटल शेतीच्या दिशेने टाकलेले पाऊल असलेल्या ॲग्रीस्टॅक योजनेत कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल दोन लाखांहून अधिक शेतकरी अजूनही नोंदणीबाहेर आहेत.
Farmers visiting service centers for AgriStack registration in Kolhapur.

ओंकार धर्माधिकारीसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ॲग्रीस्टॅक योजनेत शेतकऱ्यांनी जमिनीचा सात-बारा, आधारकार्ड आणि लिंक असणारा मोबाईल क्रमांक याची नोंदणी महा-ई सेवा केंद्रावर जाऊन करायची आहे. गेल्या वर्षभरापासून याबाबत शासनाने आग्रही भूमिका घेतली आहे.

