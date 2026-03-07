Kolhapur Farmers : सर्वाधिक फायदा थकबाकीदार शेतकऱ्यांना; कर्जमाफी; ‘पात्र’च्या निकषांवर अवलंबून थकीतचे ६३३, प्रोत्साहनाचे १२५० कोटी

कोल्हापूर : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेचा सर्वाधिक फायदा जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे प्राथमिक आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. दुसरीकडे नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर म्हणून प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे..जिल्ह्यातील सुमारे दोन लाख ५० हजार प्रामाणिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, शासनाकडून सविस्तर नियम व अटी जाहीर झाल्यानंतरच कोणत्या ‘पात्र’ शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आणि कोण अपात्र ठरणार, याचे चित्र स्पष्ट होणार आहे..Farmers loan Repayment: कर्जमाफीच्या आशेने शेतकऱ्यांची परतफेडीकडे पाठ; मुदतीत पैसे न भरल्यास व्याज सवलत योजनेला मुकणार, बँकेकडून तगादा!.कोल्हापूर जिल्ह्यातील सेवा संस्थांच्या माध्यमातून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (केडीसीसी) बँकेतून ४३ हजार ६० शेतकऱ्यांनी पीककर्ज, मध्यम-मुदतीचे कर्ज, खावटी कर्ज तसेच इतर प्रकारच्या कर्जांच्या एकूण ८८ हजार ५१० खात्यांचे ६३३ कोटी ९३ लाख रुपयांचे कर्ज थकीत आहे. या थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे..दुसरीकडे जिल्ह्यात सुमारे दोन लाख ५० हजार शेतकरी असे आहेत, ज्यांनी वेळेवर कर्जफेड केली आहे. अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याची घोषणा शासनाने केली आहे. या निकषानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकूण सुमारे एक हजार २५० कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. .Farmer Debt Relief Scheme : कर्जमाफीसाठी सरकारची तयारी; अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा, ३० जूनपूर्वी घोषणा शक्य.त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ कोणाला मिळणार, याबाबत अजूनही काही प्रमाणात संभ्रम आहे. कारण कर्जमाफीसाठी शासनाने कोणत्या प्रकारच्या कर्जांचा समावेश करायचा, कर्जाची कालमर्यादा काय असणार, कर्जाची रक्कम कितीपर्यंत माफ केली जाणार, तसेच प्रोत्साहनपर रकमेचे निकष काय असणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. .शासनाकडून अधिकृत नियम व अटी जाहीर झाल्यानंतरच पात्र आणि अपात्र शेतकऱ्यांचे अंतिम चित्र समोर येणार आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून संभाव्य लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया झाली आहे. .कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असला तरी प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..महात्मा फुले कर्जमाफीमहाविकास आघाडीने जाहीर केलेल्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजनेतून कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३१ हजार शेतकऱ्यांना १५६ कोटी ३९ लाख रुपये, तर एक लाख ८० हजार ७०० प्रामाणिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान म्हणून ६५० कोटी ४६ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला होता..छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी भाजप सरकारने यापूर्वी जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेतून झालेल्या कर्जमाफीचा जिल्ह्यातील एक लाख ८२ हजार शेतकऱ्यांना ३३७ कोटी १८ लाख रुपयांची कर्जमाफी मिळाली होती. १७ हजार ९०० थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ६३ कोटी २५ लाख रुपये, तर एक लाख ६३ हजार प्रामाणिक शेतकऱ्यांना २६१ कोटी ३८ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला होता. यामध्ये एक हजार शेतकऱ्यांनी त्यांनी घेतलेल्या दोन लाख रुपये कर्जापैकी दीड लाख भरून शासनाने त्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा, असा एकूण १२ कोटी ५३ लाख रुपयांचा लाभ दिला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.