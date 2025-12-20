Kolhapur Flashback : काठावरच्या बहुमतावर महापौरपद; कोल्हापूरला लाभले वंदनीय नेतृत्व,पहिली निवडणूक, पहिला महापौर आणि शहरविकासाचा वेगवान प्रवास

कोल्हापूर : नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर प्रशासकीय कालावधीनंतर पहिली निवडणूक २० मे १९७८ ला झाली. त्यानंतर महापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली; पण न्यायालयीन याचिकांमुळे ती तब्बल अडीच महिने लांबली..निवडीसाठी १६ ऑगस्ट १९७८ तारीख ठरली. त्याआधी महापालिका निवडणुकीत दोन गटांत ३१-२८ असे काठावरचे बलाबल असल्याने महापौर निवडणुकीत धोका होऊ नये म्हणून एक गटाने आपले सदस्य सहलीवर पाठवून ‘सुरक्षा व्यवस्था’ कडक केली होती. या पदासाठी बाबासाहेब जाधव-कसबेकर यांची निवड झाली..Kolhapur Flashback : सिमेंट टंचाईतही शहर घडवणारा प्रशासक; द्वारकानाथ कपूर यांनी उभारले विकासाचे भक्कम पायाभूत स्वप्न.साधा शर्ट, विजार, कोट असा पेहराव; पण वागण्या-बोलण्यात जरब. जाधव-कसबेकर ठरलेल्या वेळेत महापालिकेत यायचे. महापौर दालनात फालतू गप्पा सोडाच; पण मोठ्याने बोलायचेही धाडस नव्हते. इतका त्यांचा दरारा होता. .नगरसेवक तर महत्त्वाचे काम असल्याशिवाय महापौर दालनात जायचे नाहीत. मी म्हणजे महापालिका अशा थाटात वावरणारे अधिकारी, काही कर्मचारी महापौर कधीही आपल्याला बोलावतील, या भीतीने कार्यालयात वेळेत उपस्थित राहू लागले. .Kolhapur Flashback : झटपट निर्णय, निर्भीड अंमलबजावणी; कोल्हापूर महापालिकेतील प्रशासक राजाची राज्यभर चर्चा.त्यांच्या कार्यशैलीत परखडपणा व पारदर्शीपणा असे. ते चुकीचे कधीच सांगणार नाहीत. आपण काही नियमबाह्य सांगितले तर हा माणूस आपल्याला माफ करणार नाही, अशी वंदता महापालिकेतल्या सर्व पातळ्यांवर गेली आणि महापौरांचा नैतिक दबदबा निर्माण झाला..महापौरांच्या गाडीचा सायरन वाजला की महापालिकेतील वातावरण चिडीचूप व्हायचे. महापालिकेच्या चौकात गप्पांचा फड रंगवणारे नगरसेवकही महापौरांची नजर आपल्याकडे जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यायचे. महापौर गाडीतून उतरून मुख्य इमारतीत जाईपर्यंत एका जागी उभे राहायचे. या कृतीतून महापौरपदाला असलेला मान आणि दबदबा व्यक्त व्हायचा..शहर विकासाचा वाढला वेगकरांच्या फेररचनेतून उत्पन्न वाढीचे अनेक प्रयत्न त्यांनी केले. मागास वसाहतीतील स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, झोपडपट्टी सुधारणा या बाबतीत त्यांचे विशेष प्रयत्न होते. नगरपालिकेचे रूपांतर महानगरपालिकेत झाल्यावर आर्थिक रचनेची चौकट बदलली..मोठ्या योजना आणि दैनंदिन खर्चासाठी उत्पन्न वाढविणे गरजेचे होते. त्यासाठी करवाढ क्रमप्राप्त होती. १९७२ - ७३ मध्ये नगरपालिका असताना उत्पन्न २.३१ कोटी होते. १९७२ ते ७८ या काळात ते ५.२१ कोटी झाले. भांडवली खर्च १८ लाख होता..१९७७-७८ मध्ये १७९ लाख इतका झाला. यावरून शहर विकासाचा वेग किती वेगाने वाढत होता, ते दिसते. १९७२ -७३ मध्ये करांचे उत्पन्न १.२१ कोटी होते. १९७७ - ७८ मध्ये ते २.९६ कोटी झाले. १९७२ मध्ये नगरपालिकेकडे २०४४ कर्मचारी होते. १९७८ मध्ये ही संख्या २, ६८८ झाली. शहर सुधारणेसाठी हा प्रयत्न होता.(सुनील ई. पाटील, सकाळ संदर्भसेवा).ध्वजवंदनाची संधी नाही; पुढे त्याची दुरूस्तीपहिली महापौर निवड १६ ऑगस्टला झाल्यामुळे स्वातंत्र्यदिनाच्या ध्वजवंदनाची संधी बाबासाहेब कसबेकर यांना मिळाली नव्हती. ती अन्य सर्वांना मिळावी म्हणून महापौर निवड २० ऑगस्टला घेण्याची प्रथा सुरू झाली..नगरपालिका सभागृह = ५कालावधी १९६७ ते १९७२ = ४९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.