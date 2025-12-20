कोल्हापूर

Kolhapur Flashback : काठावरच्या बहुमतावर महापौरपद; कोल्हापूरला लाभले वंदनीय नेतृत्व,पहिली निवडणूक, पहिला महापौर आणि शहरविकासाचा वेगवान प्रवास

Municipal Corporation’s first mayor : शिस्त, पारदर्शकता आणि नैतिक दबदब्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजाला नवी दिशा, महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर उत्पन्नवाढ आणि विकासकामांचा वेग वाढला.
Municipal Corporation’s first mayor

Municipal Corporation’s first mayor

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर प्रशासकीय कालावधीनंतर पहिली निवडणूक २० मे १९७८ ला झाली. त्यानंतर महापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू झाली; पण न्यायालयीन याचिकांमुळे ती तब्बल अडीच महिने लांबली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
political
mayor
Muncipal corporation
Corporation Election
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com