Kolhapur Flood Update : कोल्हापूरवर पुराचे सावट! धरणक्षेत्रात धुवांधार, 44 बंधारे पाण्याखाली; राधानगरी धरणातून किती विसर्ग?

कोल्हापूर : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पावसामुळे नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाली असून जिल्ह्यातील ४४ बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. मात्र, आज (सोमवारी) सकाळी ७ वाजेच्या अहवालानुसार, राधानगरी धरणात ३.१५ टीएमसी पाणीसाठा असून धरणातून पाण्याचा विसर्ग सध्या शून्य (निरंक) आहे..जिल्ह्यातील पंचगंगा, भोगावती, तुळशी, कासारी, कुंभी, वारणा, दूधगंगा, वेदगंगा, हिरण्यकेशी आणि घटप्रभा नदीवरील अनेक बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे नदीकाठच्या भागात प्रशासनाकडून सतर्कता बाळगण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..पाण्याखाली गेलेले प्रमुख बंधारेपंचगंगा नदीवरील शिंगणापूर, राजाराम, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड, शिरोळ; भोगावती नदीवरील सरकारी कोगे, हळदी, खडक कोगे, राशिवडे; तुळशी नदीवरील कसबा बीड, आरे; कासारी नदीवरील यवलूज, ठाणे आळवे, पुनाळ तिरपण, बाजार भोगाव, वालोली, कांटे, पेंडाखळे; कुंभी नदीवरील शेणवडे, कळे, सांगरुळ, मांडुकली; वारणा नदीवरील कोडोली, मांगलेसावर्डे; दूधगंगा नदीवरील दत्तवाड, सिद्धनेर्ली; वेदगंगा नदीवरील कुरणी, बस्तवडे, चिखली, निळपण, वाघापूर, सुरुपली, गारगोटी, म्हसवे, करडवाडी, शेणगाव; हिरण्यकेशी नदीवरील साळगाव तसेच घटप्रभा नदीवरील कानडे-सावर्डे या मिळून एकूण ४४ बंधाऱ्यांवर पाणी आले आहे..Alandi Flood Update : आषाढी वारीपूर्वी आळंदीत पूरस्थिती, 'इंद्रायणी'ला महापूर, घाटांसह धर्मशाळा बुडाल्या; देवस्थान-पोलिसांकडून वारकऱ्यांना कडक सूचना.धरणांतील पाणीसाठाजिल्ह्यातील प्रमुख धरणांमध्ये सध्या पुढीलप्रमाणे पाणीसाठा आहे :राधानगरी – ३.१५ टीएमसीतुळशी – १.३४ टीएमसीवारणा – ७.७१ टीएमसीदूधगंगा – ३.१३ टीएमसीकासारी – १.०५ टीएमसीकडवी – १.०१ टीएमसीकुंभी – १.११ टीएमसीपाटगाव – १.४४ टीएमसीचिकोत्रा – ०.५३ टीएमसीचित्री – ०.६३ टीएमसीजंगमहट्टी – ०.४९ टीएमसीघटप्रभा – १.५५ टीएमसीजांबरे – ०.५७ टीएमसीआंबेआहोळ – ०.६९ टीएमसीसर्फनाला – ०.३९ टीएमसीधामणी – १.०५ टीएमसीकोदे लघु प्रकल्प – ०.२१ टीएमसीबंधाऱ्यांवरील पाणीपातळीप्रमुख बंधाऱ्यांवरील पाणीपातळी पुढीलप्रमाणे नोंदविण्यात आली आहे :राजाराम – ३२.११ फूटसुर्वे – ३१.०० फूटरुई – ६०.६० फूटइचलकरंजी – ५६.८० फूटतेरवाड – ५०.९० फूटशिरोळ – ४०.३० फूटनृसिंहवाडी – ३६.०० फूटराजापूर – २६.३० फूटसांगली – १२.६० फूटअंकली – १५.९० फूट.Mahabaleshwar Rain Update : महाबळेश्वरमध्ये विक्रमी पाऊस! 24 तासांत 513 मिमी अतिवृष्टी; कोयना धरणात 78,000 क्युसेक वेगाने आवक, मोरणा धरण ओव्हरफ्लो.कोल्हापूर पोलिसांचे आवाहनपूरस्थिती, वाढती नदीपातळी आणि पावसाळी पर्यटनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी विशेष सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन कोल्हापूर पोलिसांनी केले आहे. विनाकारण पुराच्या पाण्यात उतरू नये, पाण्याखाली गेलेल्या रस्त्यांवरून किंवा बंधाऱ्यांवरून वाहन चालवू नये तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत ११२ किंवा (०२३१) २६६२३३३ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.