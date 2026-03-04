कोल्हापूर

Industrial Growth : अन्नधान्य प्रक्रियेवरच उद्योगचक्राचा डोलारा; गडहिंग्लज, हलकर्णीपर्यंत औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार; हजारो जणांना मिळाला रोजगार

Food Processing : कोल्हापुर जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रगतीला अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योगांनी भक्कम आधार दिला आहे. एमआयडीसी च्या माध्यमातून शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागलनंतर आता गडहिंग्लज व हलकर्णीपर्यंत औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार झाला आहे
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : फाउंड्री, चांदी, वस्त्रोद्योग, कोल्हापुरी चप्पल, फूड इंडस्ट्रीज आदी विविध क्षेत्रांत कोल्हापूरने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. गुणवत्ता, दर्जेदारपणा, विश्वासार्हता जपत येथील उद्योजकांनी मेक इन कोल्हापूर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये रुजविले.

