Industrial Growth : अन्नधान्य प्रक्रियेवरच उद्योगचक्राचा डोलारा; गडहिंग्लज, हलकर्णीपर्यंत औद्योगिक क्षेत्राचा विस्तार; हजारो जणांना मिळाला रोजगार

कोल्हापूर : फाउंड्री, चांदी, वस्त्रोद्योग, कोल्हापुरी चप्पल, फूड इंडस्ट्रीज आदी विविध क्षेत्रांत कोल्हापूरने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. गुणवत्ता, दर्जेदारपणा, विश्वासार्हता जपत येथील उद्योजकांनी मेक इन कोल्हापूर वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये रुजविले. .शिवाजी उद्यमनगर या औद्योगिक वसाहतीपासून उद्योगांचा प्रवास सुरू झाला. शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतींच्या पुढे जाऊन आता गडहिंग्लज, आजरा, हलकर्णीपर्यंत उद्योग क्षेत्राचा विस्तार झाला आहे. .Industrial Development : औद्योगिक विकासासाठी हव्या 'मोठ्या' घोषणा; पायाभूत सुविधांसह सूक्ष्म आणि लघू क्षेत्राकडे लक्ष देण्याची गरज.त्यातून हजारो जणांच्या हाताला रोजगार मिळाला आहे. जिल्ह्याच्या औद्योगिक क्षेत्रातून निर्यातीमध्ये आघाडीवर अन्नधान्य प्रक्रिया उद्योग आहेत. त्यानंतर इंजिनिअरिंग आणि टेक्सटाईल क्षेत्राचा क्रम आहे. त्यामुळे येथील उद्योगचक्राचा डोलारा इंजिनिअरिंगवरच अधिक असल्याचे दिसते..Premium|Mumbai Mayor Ritu Tawde : मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार! नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांचा 'मास्टर प्लॅन' काय?.परदेशी गुंतवणुकीअंतर्गत आठ प्रकल्पजिल्ह्यात परदेशी थेट गुंतवणुकीअंतर्गत ११ वर्षांत एकूण आठ प्रकल्पांची उभारणी झाली. त्यात करवीर, हातकणंगले, चंदगड तालुक्यांत प्रत्येकी दोन, कागल आणि पन्हाळा तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी एक प्रकल्प आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे १४१९ कोटींची गुंतवणूक आणि ५० हजार रोजगाराची निर्मिती झाली आहे..चारशे हेक्टरमध्ये नव्या 'एमआयडीसी'महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या प्रादेशिक कार्यालयाने जिल्ह्यात चार नव्या एमआयडीसी प्रस्तावित केल्या आहेत. त्यात आवळी (शाहूवाडी), आकिवाट-सैनिक टाकळी (शिरोळ), आजरा-पारेवाडी या एमआयडीसींचा समावेश आहे. त्यांचे एकूण क्षेत्र सुमारे चारशे हेक्टर इतके आहे. त्याबाबत प्रादेशिक कार्यालयाचा शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे..इंडस्ट्रियल इस्टेटला हवा विशेष दर्जाशहरातील शिवाजी उद्यमनगर, वाय. पी. पोवार, पांजारपोळ या इंडस्ट्रियल इस्टेटमध्ये भक्कम स्वरूपातील पायाभूत सुविधा व्हाव्यात. त्यासाठी महानगरपालिकेने निधीची तरतूद करावी. या इंडस्ट्रियल इस्टेटना विशेष दर्जा देऊन त्यांचा सरकारने विकास करावा, अशी आग्रही मागणी येथील उद्योजकांची आहे..शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतींमध्ये भूखंड उपलब्धतेला मर्यादा आहेत. त्यामुळे गडहिंग्लज, हलकर्णी एमआयडीसीचा पर्याय आम्ही उद्योजकांसमोर ठेवला. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. तीन वर्षांत गडहिंग्लज, हलकर्णी एमआयडीसीमध्ये ५२ हेक्टर जमीन उद्योगांना दिली आहे. त्यात टेक्सटाईल, इंजिनिअरींगमधील कंपन्या सुरू झाल्या असून, त्यांची एकूण प्रस्तावित गुंतवणूक सुमारे ६५० कोटी इतकी आहे.- उमेश देशमुख, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी कोल्हापूर.एमआयडीसी'निहाय सुरू असलेले उद्योगकागल हातकणंगले पंचतारांकित- १४१७गोकुळ शिरगाव - ८३६शिरोली - ८१०हलकर्णी - ९०गडहिंग्लज - ६०आजरा - ३०.उद्योग आधार असलेले सूक्ष्म, लघु, मध्यम प्रकल्पशाहूवाडी-३७२पन्हाळा-११५२हातकणंगले-२६४७८शिरोळ-५५६६.करवीर-२१९६४गगनबावडा-११९राधानगरी-११०२कागल-३२६६भुदरगड-८२०आजरा-१०९५गडहिंग्लज-१२७५चंदगड-१३५८.निश्चितपणे गडहिंग्लज, हलकर्णी परिसरातील एमआयडीसींमधील उद्योगांची संख्या वाढत आहे. नव्या कंपन्या येत आहेत. मात्र, गडहिंग्लज एमआयडीसीमधील ॲप्रोच रोडची समस्या असल्याने येथे साहित्य घेऊन येणारे अथवा जाणाऱ्या अवजड वाहतुकीच्या ट्रकची अडचण होत आहे. पुरेसा ॲप्रोच रोड केल्यास या एमआयडीसींमधील उद्योगांची संख्या आणखी वाढणार आहे.- प्रकाश मोरे, अध्यक्ष, गडहिंग्लज इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन.