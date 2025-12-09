कोल्हापूर

Kolhapur News : महापालिकेची मोठी मोहीम! सीपीआर चौक ते खानविलकर पंपापर्यंत अतिक्रमणावर जेसीबी फिरली; व्यापाऱ्यांचा संताप

High Court Orders Trigger : उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचच्या स्पष्ट निर्देशानंतर महापालिकेने मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात अतिक्रमणाविरोधात पहिला टप्पा राबवला.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचने दिलेल्या निर्देशानुसार महापालिकेने फूटपाथवरील अतिक्रमणे हटवण्याची धडक मोहीम आज पोलिस बंदोबस्तात सुरू केली. सीपीआर चौक ते खानविलकर पंपापर्यंतच्या रस्त्यावरील सामायिक जागेत व्यवसायासाठी वापरली जात असलेली १२ मोठी शेड, बांधकामे जमीनदोस्त केली.

