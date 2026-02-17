Kolhapur Forest Code : नफेखोरीसाठी वनसंहिताच बसवली धाब्यावरच; जंगल प्रकल्पांना ‘लचका’

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील एका नेत्याने आजरा, चंदगड भागात ७० ते ८० एकर जमीन घेतली आणि त्यात पर्यटन, शेतीपूरक व्यवसाय सुरू केले. ते काही काळ चालले. नेत्याला नफा मिळाला. त्याचधर्तीवर असे जवळपास जिल्हाभरात दोनशेहून अधिक लहान-मोठे व्यावसायिक प्रकल्प जंगल भागातील खासगी जागेत सुरू झाले आणि वनसंहिताच धाब्यावर बसून नफेखोरीसाठी सुरू झालेला प्रकार वन्यजीव आणि जंगल संवर्धनासाठी घातक ठरू लागला..जंगल भागातील गावे जंगला लगतच्या काही जमिनी या खासगी मालकी क्षेत्राच्या आहेत, त्यांची विक्री होते. कोणीही त्या जमिनी विकत घेतात. त्याला नियमाचे फारसे बंधन नाही. जमीन घेतली की, तिथे पहिला उभा राहतो तो फार्म हाऊस, इको टुरिझम, ॲग्रो टुरिझम, रिसॉर्ट वॉटर पार्क आणि वॉटर स्पोर्टस्, अशा टुरिस्ट ॲक्टिव्हिटी म्हणून व्यवसाय उभारले. मात्र, वन विभाग कितपत पडताळून पाहतो, याबाबत शंकाच आहे..Mining Impact : मायनिंगमुळे वन्यजीवांचा भ्रमण मार्ग खंडित होण्याचा धोका; जिल्ह्याच्या पश्चिम भागातील स्थिती, सह्याद्री पट्ट्याचे दोन भाग पडण्याची शक्यता.इमारत बांधकामासाठी, अवतीभोवतीचे साहित्य साधनसामग्री बसवण्यासाठी आणि बसविल्यानंतर जंगलात अवजड वाहनांची वर्दळ वाढली..प्रत्यक्ष प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर तो लोकांना माहिती व्हावा, म्हणून केले जाणारे रंगीबेरंगी लाइटिंग, प्रकल्पाला बंदिस्त कुंपण, गेट-टूगेदर घडवणे, त्यासाठी रात्री साउंड सिस्टीम किंवा स्पीकरवर गाणी संगीत वाजवणे, असे प्रकार सुरू झाले. वन्यजीवांसाठी मात्र तो अडथळा ठरत आहे..Tiger Safari: अवघ्या २५०० रुपयांत करा 'टायगर सफारी! चित्रकूटच्या जंगलातील एक रोमांचक प्रवास, वाचा Trip Plan!.पूर्वी घनदाट जंगल असताना वन्यजीव कोणत्याही भागातून कुठेही सहजपणे जात होता. त्यांचा तो भ्रमण मार्ग होता. आता त्या भ्रमण मार्गात खासगी जमीन अथवा सरकारी जमीन तिथे काही प्रकल्प उभे राहिले की, वन्यजीवांच्या मार्गात अडथळे निर्माण होतात. जिथे मानवी वर्दळ तिथे वाहनांचा आवाज, गोंगाट, तीव्र प्रकाशझोत वाढतात. .तेव्हा त्या परिसरातील वन्यजीव आपले स्थान बदलतात. असाच प्रकार चंदगड, आजरा, भुदरगड तालुक्यांत घडले आहेत. शाहूवाडी, गगनबावडा तालुक्यांतही असाच प्रकार घडला. काही व्यावसायिक प्रकल्पांनी येथे कृत्रिम साधनसामग्री आणली. .पर्यटक येतात. रात्री गाणी, साउंड सिस्टीम वाजते. प्रकाशझोत सोडले जातात. त्यामुळे वन्यजीव संभ्रमित होऊन स्थलांतरित होतात. खासगी व्यावसायिक प्रकल्पांनी वनसंहिताच बाजूला ठेवल्याचे दिसते..वेगवेगळ्या कारणाने भ्रमण मार्गात झालेली अडथळे वन्यजीवांचा वावर विस्कळीत करण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे अशा साधन सामग्री जंगल हद्दीत किंवा जंगल हद्दीजवळ वापरताना वनसंहितेचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी. - प्रा. डी. एच. पाटील, वन्यजीव अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.