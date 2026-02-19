Forest Tourism Projects : देखभालीविना वनपर्यटन प्रकल्प मोडकळीस; पाच कोटींची साधनसामग्री धूळ खात; पुनरुज्जीवन, सक्षम व्यवस्थापनाची गरज

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील वनसंवर्धनासोबत जनजागृती आणि पर्यटनपूरक सुविधा उभारण्याच्या उद्देशाने वनविभागाने काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविले. मात्र, देखभाल आणि व्यवस्थापनाअभावी सहा ठिकाणांच्या प्रकल्प सुविधा मोडकळीस आल्या आहेत. सुमारे पाच कोटींची साधनसामग्री धूळ खात पडून आहे. .या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन करून सक्षम व्यवस्थापन केल्यास पर्यटकांना दर्जेदार सुविधा मिळू शकतील आणि वनविभागालाही महसुलाचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो. मात्र, याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका काय असेल?, याकडे लक्ष लागले आहे.\r\n\r.प्रकल्पांचा प्रवास अडखळत.पश्चिम घाटातील निसर्गसंपदा अनुभवण्यासाठी विविध राज्यांतील पर्यटक कोल्हापूर मार्गे गोवा-कोकणकडे जातात. यातील अनेक जण जिल्ह्यातील ऐतिहासिक व धार्मिकस्थळांना भेट देतात आणि काहीजण जंगल पर्यटनाचाही आनंद घेतात. .जंगलाबाबत जागृती व्हावी, यासाठी ठराविक भागात नियम व अटींच्या आधीन राहून पर्यटनास मान्यता दिली होती. जिल्ह्यातील रामलिंग (ता. हातकणंगले) येथे वनीकरणातून वृक्षलागवड करून वनउद्यान उभारले. तत्कालीन आमदार सुजित मिणचेकर व जिल्हा नियोजन मंडळाच्या निधीतून सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च केले. .Backwater Boating: पेंचमधील बॅक वॉटर बोटिंगसाठी मुहूर्त सापडेना; पेंच व्याघ्र प्रकल्पात अडीच कोटींची बोट धूळखात.जंगल हद्दीत दोन उद्याने, खेळणी, विहीर, पाच खोल्या, स्वच्छतागृह, वनकुटी आणि मनोरे उभारले. दीड वर्षे या सुविधांचा चांगला वापर झाला; मात्र गस्त कमी झाल्यानंतर साहित्याची मोडतोड झाली. कोरोना काळात काही साहित्य लंपास झाले. उद्यानाची कमान कोसळली आहे. असाच प्रकार पन्हाळा येथे घडला. .मसाई पठाराकडे जाणाऱ्या मार्गावर वनविभागाने साहसी खेळांसाठी प्रकल्प उभारला. जवळपास पाऊण कोटी रुपये खर्चून लोखंडी साहित्य बसविले; मात्र अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने व देखभालीअभावी तेही साहित्य तुटून पडले. .कोल्हापुरात येणाऱ्या सुमारे ७० टक्के पर्यटकांचा ओघ पन्हाळा येथे असतो. ऐतिहासिक वास्तू पाहिल्यानंतर पर्यटक तबक उद्यानात जात असत. येथे एकेकाळी सर्प व पक्षीसंग्रहालय होते; परंतु कायदेशीर मर्यादा व अपुऱ्या देखरेखीमुळे ते बंद झाले. .नैसर्गिक अधिवासाची सुविधा असूनही बोंडला अभयारण्यच्या धर्तीवर प्रकल्प उभारण्याबाबत उदासीनता दिसते. तबक उद्यानातील चिरा बांधकामाची विहीर स्वच्छ करण्याकडेही दुर्लक्ष झाले आहे. दहा वर्षांपूर्वी दररोज ७०० हून अधिक पर्यटक येत असताना आज हा आकडा १०० ते २०० पर्यंत घसरला आहे. आजरा येथील रामतीर्थ धबधबा परिसरातील खेळणी, सुविधा लुप्त झाल्या आहेत. .विशाळगड मार्गावरील ‘वाघझरा’ येथे केवळ सिमेंटचे बांधकाम उरले असून, लोखंडी साहित्य मोडले आहे. जंगलात पर्यटकांचा वावर वाढल्यास काही पर्यटकांकडून हानी होण्याची शक्यता असते. मर्यादित भागातच पर्यटनास परवानगी दिली जाते. .दोन ते पाच किलोमीटर परिसरात पर्यटकांना फिरता येते. मात्र, नुकसान टाळण्यासाठी वनरक्षक व वनमजुरांचा पुरेसा बंदोबस्त आवश्यक असतो. बहुतांश मनुष्यबळ कार्यालयीन कामात गुंतल्याने बंदोबस्त कमी पडतो. परिणामी, कचरा, तोडफोड वाढते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी सक्षम नियोजन व देखरेख करणे गरजचे आहे. - पंकज कदम, पर्यावरण व पर्यटन अभ्यासक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.