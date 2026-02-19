कोल्हापूर

Forest Tourism Projects : देखभालीविना वनपर्यटन प्रकल्प मोडकळीस; पाच कोटींची साधनसामग्री धूळ खात; पुनरुज्जीवन, सक्षम व्यवस्थापनाची गरज

Eco-Tourism : वनसंवर्धन आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी उभारलेले कोल्हापुरातील वनपर्यटन प्रकल्प आज दुर्लक्षामुळे मोडकळीस आले आहेत. सुमारे पाच कोटी रुपयांची साधनसामग्री धूळ खात पडून आहे.
शिवाजी यादव -सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील वनसंवर्धनासोबत जनजागृती आणि पर्यटनपूरक सुविधा उभारण्याच्या उद्देशाने वनविभागाने काही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविले. मात्र, देखभाल आणि व्यवस्थापनाअभावी सहा ठिकाणांच्या प्रकल्प सुविधा मोडकळीस आल्या आहेत. सुमारे पाच कोटींची साधनसामग्री धूळ खात पडून आहे.

