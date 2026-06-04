'दुप्पट परतावा’च्या आमिषाला पोलीसही बळी... कोल्हापुरातील रॅकेटची राज्यभर चर्चा; गुन्ह्याचा तपास करणारेच कसे अडकले?

कोल्हापूर, ता. ३: क्रिप्टोकरन्सी, बिटकॉईनमध्ये गुंतवणुकीवर भरघोस परताव्याच्या प्रलोभनाला राज्यातील अनेक पोलिस बळी पडल्याचे समोर आले. सुमारे लाखांपासून दीड ४० कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम गुंतवलेल्या पोलिसांवर सध्या पश्चात्तापाची वेळ आल्याचे दिसून आले. गुन्ह्यांचा तपास करणारेच अडकल्याने या प्रकरणाचा तपास कोण करणार, असा प्रश्न सध्या उभा आहे. पोलिसांना गंडविल्याचे प्रकरण 'साम' वाहिनीने उघडकीस आणल्यानंतर कोल्हापूरपासून मुंबई, पुणे, नागपूरपर्यंत खळबळ उडाली आहे. Kolhapur Investment Racket Raises Questions on Probe.आर्म इंटरनॅशनल कंपनीत गुंतवणुकीच्या नावाखाली जमा केलेल्या रकमेवर परतावा मिळू लागल्याने २०२२ ते २०२४ कालावधीत गुंतवणुकीकडे ओढा वाढला होता. कोल्हापूर पोलिस अधीक्षक कार्यालयातीलही अनेकांनी यामध्ये गुंतवणूक केली. त्यांना महिन्याला मोठा परतावा, परदेशात सहलींचे प्रलोभन दाखवून ही गुंतवणूक वाढविली. यात पोलिसांचे नातेवाईकही बळी पडले..IAI Exam Paper leak: ‘नीट’नंतर आणखी एक पेपरफुटी! ‘आयएआय’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका व्हॉट्सॲपवर व्हायरल, दिल्लीतील क्लासचालकाविरुद्ध गुन्हा.दुबई, मलेशिया, सिंगापूर, अमेरिका देशांमध्ये या कंपन्यांची कार्यालय असून भारतातील त्यांची कार्यालय मुंबई आणि पुण्यात असल्याचे भासविण्यात आले. काही पोलिसांनी येथील कार्यालयाला भेटून अधिकाऱ्यांसोबत संवाद साधला. मोठमोठी कार्यालये पाहून भुललेल्या पोलिसांनी तातडीने रक्कम गुंतवली. परंतु, अचानक परतावा मिळणे बंद झाले. तसेच एजंटानीही फोन घेणे बंद केल्याने गुंतवणूकदार पोलिसांचे धाबे दणाणले. सुमारे तीनशेहून अधिक पोलिसांची रक्कम अडकली आहे. ही गुंतवणूक दहा लाखांपासून ३० लाखांपर्यंत असल्याची चर्चा सुरू आहे..अन्य शहरांतही फसवणूककोल्हापूरमध्ये हा प्रकार उघडकीस आला असला तरी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगरसह इतर शहरांतील पोलिसांनाही अशाच पद्धतीने गंडा घालण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे या बोगस ट्रेडिंग कंपन्यांचे जाळे राज्यभर पसरले असल्याची चर्चा सुरू आहे..मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसलेल्या काही पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी चौकशी अथवा विभागीय कारवाईच्या भीतीने उघडपणे पुढे येण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास होणार का, आणि कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या सायबर गुन्हेगारांवर कारवाई होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे..विविध प्रश्नांनी ग्रासलेतक्रार दिल्यास आपल्या नोकरीचे काय होणार, वरिष्ठांच्या रोषाला कोण सामोरे जाणार, फसवणुकीत आपलीच चौकशी होणार का, अशा प्रश्नांमुळे अद्यापही काही पोलिस तक्रार नोंदविण्यास पुढे आलेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.