Kolhapur Petrol Shortage : कोल्हापूर जिल्ह्यातील 11 पेट्रोलपंप दुसऱ्या दिवशीही बंद; वाहनाधारकांच्या लांबलचक रांगा, काही पेट्रोलपंपांवरून नियमबाह्य वितरण सुरू

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील ३१६ पेट्रोलपंप आहेत. त्यातील ११ पेट्रोलपंप इंधनसाठा नसल्यामुळे दोन दिवसांपासून बंद (kolhapur fuel shortage news) आहेत. त्यांना आज (ता.२६) इंधनसाठा मिळणार असून, ते पेट्रोलपंप दुपारपर्यंत सुरू होतील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, काल दुसऱ्या दिवशीही पेट्रोलपंपांवर वाहनाधारकांच्या रांगा होत्या. अनेक वाहनधारकांना पेट्रोल संपल्यामुळे माघारी परतावे लागले. काही पेट्रोलपंप साठा संपल्याने संध्याकाळी बंद झाले. .पेट्रोल आणि डिझेल विक्री करणाऱ्या कंपन्यांनी अचानक रोखीने आणि अागाऊ नोंदणी करून इंधन पुरवठा करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे कमी क्षमतेच्या पट्रोलपंप चालकांना इंधनसाठा नोंदविता आला नाही. नोंदविल्यावर तो लगेच मिळाला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील काही भागातील पेट्रोलपंप बंद झाले. त्यातच पेट्रोल-डिझेल साठा संपला असल्याची अफवा पसरली. त्यामुळे मंगळवारी (ता. २६) सकाळपासूनच पेट्रोलपंपांवर वाहनधारकांच्या रांगा लागल्या होत्या. काल दुसऱ्या दिवशीदेखील वाहनाधारकांनी पेट्रोल-डिझेलसाठी पेट्रोलपंपांवर गर्दी केली होती..Kolhapur Fuel Limit : दुचाकीत 200 तर, चारचाकीत 2000 पर्यंतच मिळणार पेट्रोल; साठे बाजार करणाऱ्यांवर होणार कारवाई, बाटली-कॅनमधून दिल्यास दंड!.थेट कॅनमधून विक्रीशहरातील एका पेट्रोलपंपावर एक टेंपो आला. त्यामध्ये मोठे कॅन ठेवले होते. वाहनधारकांची रांग असतानाही या टेंपोला प्राधान्याने आतील कॅनमधून पेट्रोल देण्यात आले. याचा व्हिडिओ करून काही जणांनी तो व्हायरल केला. त्यामुळे प्रशासनाने याची खातरजमा करण्यासाठी त्यांची चौकशी केली. तसेच तत्काळ पेट्रोल विक्री बंद ठेवण्यास सांगितले. नियमाप्रमाणे पेट्रोल केवळ वाहनातच देता येते. मात्र, येथे नियमबाह्यपणे वितरण सुरू होते..पेट्रोल जनरेटरसाठीगवत मंडईजवळील प्रशांत पेट्रोलपंप येथून मोठ्या प्रमाणात कॅनमधून पेट्रोल दिल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. त्या व्हिडिओवरून प्रशासनाने या पेट्रोल पंपाची चौकशी केली असता हे पेट्रोल मोबाईल टॉवरसाठी आवश्यक असणाऱ्या इंटरनेट सेवेच्या जनरेटरसाठी नेल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे हे पेट्रोल कोणताही साठा करण्यासाठी दिले गेले नाही, अशी माहिती प्रशासनाने दिली..मी पेट्रोलसाठी रांगेत उभे होतो. मात्र, माझा नंबर येईपर्यंत पेट्रोलपंपावरील साठा संपला. त्यामुळे तसेच माघारी परतावे लागले. माझ्या मागे किमान शंभर वाहनधारक पेट्रोलसाठी रांगेत उभे होते.-रणजित नलवडेरांगेत उभारल्याने आम्हाला पेट्रोल मिळाले. मात्र, पेट्रोलपंपावरील गर्दीमुळे वादावादीचे प्रसंग होत होते. यासाठी पेट्रोलपंप व्यवस्थापनाने रांगेचे व्यवस्थापन करावे.-विराज नानचे.पेट्रोलपंपांची संख्याकंपनी पेट्रोलपंप संख्या बंद पेट्रोलपंपबी.पी.सी.एल १२४ ३एच.पी.सी.एल ६८ ३आय.ओ.सी.एल ११४ २नायरा २७ ३एकूण ३३३ ११.