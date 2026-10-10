Balinga Dhonwade Road : कोल्हापूर-गगनबावडा महामार्गावरील दोनवडे-बालिंगा रस्त्याचे काम अपूर्ण; प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात, कधी पूर्ण होणार काम?

कुडित्रे : कोल्हापूर-गगनबावडा महामार्गावरील बालिंगा ते दोनवडे दरम्यानच्या रस्ता रुंदीकरणाचे आणि नवीन पुलाची प्रतीक्षा ताणली जात आहे. चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कामांमुळे नागरिक वैतागले (Kolhapur Gaganbawda Highway bridge construction delay) आहेत. सार्वजनिक बांधकाम आणि संबंधित खात्याकडून दरवर्षी फक्त नवीन तारखा दिल्या जात असल्याने यंदा तरी २०२७ च्या पावसाळ्यापूर्वी नवीन पूल आणि रस्त्याचे काम पूर्ण होणार का? असा सवाल नागरिक आणि वाहनधारकांकडून उपस्थित होत आहे..दोनवडे ते बालिंगादरम्यान रस्ता रुंदीकरणाच्या ठिकाणी खड्डे पडले असून, त्यावरून प्रवास करताना नागरिकांचे हाल होत आहेत. खड्डे पडलेल्या आणि उकरलेल्या भागावर रोज पाणी मारले जात नसल्याने रस्त्यावरून प्रचंड धूळ उडत आहे. धुळीमुळे नागरिकांचा जीव गुदमरत आहे. .तत्कालीन जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी स्वतः पुलाच्या ठिकाणी भेट देऊन कामाचा आढावा घेतला होता आणि तातडीने काम पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. एप्रिल महिन्यात पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे आश्वासन संबंधित यंत्रणेकडून दिले होते. मात्र, ते आश्वासन हवेतच विरले आहे. आता नूतन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कामाला गती द्यावी, अशी मागणी नागरिकांतून केली जात आहे..Ladki Bahin Yojana October Installment Update : लाडक्या बहिणींना दसऱ्याला मिळणार 1500 रुपये की दिवाळीत 3000 हजार? समोर आली मोठी अपडेट, हप्त्याबद्दल सरकारचा प्लॅन ठरला!.सध्याच्या कामाच्या स्थितीचा विचार करता, नवीन पुलाचा १०५ मीटरचा स्लॅब पूर्ण झाला असून, अजून दोन महत्त्वाचे स्लॅब टाकणे बाकी आहे. यातील एक स्लॅब चालू महिन्यात, तर दुसरा नोव्हेंबरमध्ये टाकला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे, बालिंगा बाजूकडील दोन मोरींचे (कलव्हर्ट) काम अपूर्णच आहे..मार्चपर्यंत पुलाचे आणि रस्त्याचे सर्व काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मोरीचे काम सुरू करण्याचे नियोजन सुरू आहे. रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यासाठी आणि उडणाऱ्या धुळीवर नियमित पाणी मारण्यासाठी संबंधित ठेकेदाराला सूचना देऊ.-शुभम पाटील, कनिष्ठ अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.