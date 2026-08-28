Kolhapur Gaganbawda Highway : कोल्हापूर-गगनबावडा महामार्गावर 1,287 झाडांवर कुऱ्हाड; दुसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादनाचे निवाडे पूर्ण, जाणून घ्या कसं असेल काम?

-कुंडलिक पाटीलकुडित्रे : कोल्हापूर-गगनबावडा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील कळे ते गगनबावडा या ३० किलोमीटरच्या रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे. या टप्प्यातील १८ पैकी १३ गावांमध्ये भूसंपादनाचे निवाडे पूर्ण झाले असून, प्रांत कार्यालयाकडून बाधित शेतकऱ्यांना लवकरच नोटिसा बजावून मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू होणार (Kale to Gaganbawda road widening) आहे. २०२२ च्या परिपत्रकानुसार गुणक एक म्हणजे रेडीरेकनरच्या दुप्पट मोबदला मिळणार आहे. महसूल विभागाने यासाठी ३९ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या सूत्रांनी दिली..प्रकल्पात ३५० शेती गट बाधित होणार असून, १६ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. उर्वरित पाचपैकी तीन गावांत ‘थ्री-डी’ अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. दोन गावांतील प्रक्रिया सुरू आहे. या मार्गावर आठ लहान पूल, १६ पाईप मोऱ्या आणि ५७ आरसीसी मोऱ्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे..Lote MIDC Industry News : 'लोटे एमआयडीसीतून एकही कंपनी कुठेही जाणार नाही'; आदित्य ठाकरेंच्या दाव्यानंतर उद्योजक संघटनेचा मोठा खुलासा!.रस्त्यातील १,२८७ झाडे तोडली जाणार असून, संपूर्ण काम १८ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेकेदाराला दिले आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवरून नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे. ३५१ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकीय रकमेतून ४८ टक्के कमी दराने निविदा मंजूर केली आहे. यापूर्वी कळे ते फुलेवाडी या पहिल्या टप्प्यात ३६ टक्के कमी दराने निविदा मंजूर झाली होती. त्यानंतर रस्त्याची दुरवस्था झाल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे..भूसंपादनासाठी मोजणी पूर्ण झाली असून, प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे. निवाड्याचे कामही अंतिम टप्प्यात असून, शेतकऱ्यांना लवकरच मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.-शुभम पाटील, कनिष्ठ अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.