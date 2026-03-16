Kolhapur : महामार्गासाठी झाडे तोडली, २ हजार झाडांची लागवड केली पण फक्त दिखावाच; प्रत्यक्षात देखभाल नाही, रस्ता ओसाडच

कुडित्रे : कोल्हापूर-गगनबावडा राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू असून, पहिल्या टप्प्यात फुलेवाडी ते कळे या मार्गावरील काम पूर्णत्वाकडे आले आहे. या कामासाठी सुमारे दोन हजारांहून अधिक झाडे तोडली होती. याबाबत पर्यावरणप्रेमींच्या पाठपुराव्यामुळे दोन हजार झाडांचे वृक्षारोपण केले होते..मात्र लावलेल्या झाडांना संरक्षणासाठी जाळी बसवलेली नाही, पाणी देण्यात सातत्य नाही, गटारी बांधताना खात्याचे मजूरच झाडे उखडून टाकत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे हे वृक्षारोपण केवळ दिखावा ठरत असल्याची टीका पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे. .Vulture Conservation Crisis : निसर्गातील 'स्वच्छता दूत'च नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर; डिक्लोफिनॅकने गिधाडांचा केला घात!.रस्ता रुंदीकरणानंतर गतवर्षी चिंचवडे, भामटे, आडूर, कोपार्डे, वाकरे व दोनवडे परिसरात सुमारे दोन हजार झाडांचे वृक्षारोपण केले होते. झाडांना संरक्षणासाठी जाळी बसवावी आणि नियमित पाणी द्यावे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी केली होती..दरम्यान, ऊसतोडीनंतर पालापाचोळा जाळताना अनेक झाडे जळून गेल्याचेही निदर्शनास आले आहे. तसेच संरक्षण जाळी नसल्याने बकरी व इतर जनावरांमुळे झाडांचे नुकसान झाले आहे. आडूर येथे गटारी बांधकाम करताना मजुरांनी कदंबाची काही झाडे उखडून टाकल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..Rare Vulture Sighting:लखाडमध्ये 'जीपीएस'सह दुर्मिळ गिधाडाचे दर्शन; पेंच संरक्षण केंद्राशी नाळ जोडली!.वृक्षारोपण चळवळीस बळरस्ता रुंदीकरणात तोडलेल्या झाडांबाबत वृक्षारोपण चळवळीतून जनजागृती होत आहे. या संदर्भात व्यापक बैठक घेण्याचा प्रस्ताव पर्यावरणप्रेमींनी मांडला आहे. यावेळी डॉ. इंद्रजित पाटील, सरदार तडुलकर, लखन पाटील, अप्पा रेवडे, रामा पोवार उपस्थित होते..पर्यावरण समृद्ध रस्ता बनला भकासरुंदीकरणापूर्वी हा मार्ग घनदाट झाडांमुळे पर्यावरण समृद्ध म्हणून ओळखला जात होता. घाटमाथ्यावरील हा मार्ग निसर्गरम्य म्हणून प्रसिद्ध होता, मात्र सध्या झाडांची कमतरता असल्याने परिसर दुष्काळी भागातील भकास रस्त्यासारखा दिसू लागला आहे. झाडे लावून ती न जगल्यास पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याचा धोका व्यक्त केला जात आहे..या आहेत मागण्याझाडांना तातडीने संरक्षण जाळी बसवावीकडक उन्हाळ्यामुळे झाडांना नियमित पाणी द्यावेसुकलेल्या झाडांच्या ठिकाणी पुन्हा वृक्षारोपण करावेदोनवडे व भरावाच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करावे.आडूर येथे गटर बांधताना मजुरांनी कदंबाची झाडे काढून टाकली आहेत. काही नागरिकांनी पालापाचोळा पेटवताना झाडे पेटवली आहेत. पाण्याविना झाडे सुकली आहेत. संबंधित ठेकेदारांनी तातडीने झाडांना पाणी घालावे, झाडांना संरक्षण जाळ्या लावाव्यात, पावसाळ्यात वृक्षारोपण करावे.-जे. एन. पाटील, पर्यावरणप्रेमी, कार्यकर्ते.