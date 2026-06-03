Kolhapur Rape Case : ओळखपत्र करून देण्याचा बहाणा, तरुणीवर सामूहिक वारंवार अत्याचार; फोटो, व्हिडिओ व्हायरलची धमकी, पोलिसांनी मोबाईल घेतला अन्

Identity card fraud assault case : ओळखपत्र तयार करून देण्याच्या बहाण्याने संपर्कात आलेल्या एका तरुणीची अश्लील छायाचित्रे आणि व्हिडिओ तयार करून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकारामुळे राधानगरी, कागल, भुदरगड परिसर हादरून गेला आहे..या प्रकरणी मुरगूड पोलिसांनी एका तासात राधानगरी तालुक्यातील आदित्य बाजीराव शेटके (वय २४, रा. खिंडी व्हरवडे), रणजित संभाजी मुधोळकर (२९, रा. सोळांकूर), प्रणवगिरी चंद्रशेखर पालकर (२४, रा. राधानगरी) आणि विक्रम रामचंद्र पाटील (२२, रा. बुजवडे) या चौघांना अटक केली. त्यांना सहा जूनपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली आहे..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, पीडित तरुणीने ओळखपत्र तयार करण्यासाठी संशयित आदित्य शेटके याला स्वतःचे छायाचित्र पाठविले होते. आदित्यने तिला ओळखपत्र तयार असून मुदाळ तिट्टा येथे ये, असे सांगून बोलावून घेतले. ओळखपत्र मुरगूड येथे राहिल्याचे सांगत मोटारसायकलवरून मुरगूड शहरालगतच्या एका तलावाजवळील झाडीत नेले व मोबाईलमध्ये असलेल्या छायाचित्रांचा अश्लील व्हिडिओ बनवण्याची धमकी देत तिच्याशी लगट करून जबरदस्ती करण्याचा प्रयत्न केला..यानंतर तिला विविध ठिकाणांवरील लॉजवर नेऊन तिचे अश्लील चित्रीकरण करून अत्याचार केला. चित्रीकरणाच्या आधारे तिला ब्लॅकमेल करून इतर संशयितांशी संपर्क ठेवण्यास भाग पाडले. संशयित रणजित मुधोळकर, प्रणवगिरी पालकर आणि विक्रम पाटील यांनीही वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन तिच्यावर अत्याचार केले. याबाबतची फिर्याद पीडित तरुणीने सोमवारी रात्री मुरगूड पोलिस ठाण्यात दिली..तोपर्यंत ‘डिलीट’ नाहीहे प्रकरण मिटविण्यासाठी काही आरोपींकडून पैशांची मागणी केली होती. पैसे दिल्यानंतरही पीडित तरुणीचे लग्न झाल्याशिवाय मोबाईलमधील अश्लील फोटो व व्हिडिओ डिलीट करणार नसल्याची धमकी दिल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे.‘ती’ महिला दक्षता समितीवरया प्रकरणातील एका संशयिताची आई ही एका संस्थेतील दक्षता समितीवर आहे. दरम्यान, ही महिला मुलासाठी मुरगूड पोलिस ठाण्यात आली होती..Kolhapur Crime : महाविद्यालयीन तरुणांच्या टोळक्याचा कोल्हापुरात उन्माद २५ हून अधिक वाहने फोडली; तलवारी, एडके घेऊन केली दहशत.चौघांचे मोबाईल जप्तपोलिसांनी सोमवारी मध्यरात्री गुन्हा दाखल केला आणि लगेच मंगळवारी पहाटे चौघांनाही एकाचवेळी अटक केली. त्या सर्वांचे मोबाईल पोलिसांनी जप्त केले असून त्यामध्ये आक्षेपार्ह माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जिल्हा पोलिस प्रमुख नीलोत्पल बसू यांनी मुरगूड पोलिस ठाण्यास भेट देत तपासाबाबत सूचना दिल्या. साहाय्यक पोलिस निरीक्षक क्रांती पाटील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.