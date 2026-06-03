कोल्हापूर

Kolhapur Rape Case : ओळखपत्र करून देण्याचा बहाणा, तरुणीवर सामूहिक वारंवार अत्याचार; फोटो, व्हिडिओ व्हायरलची धमकी, पोलिसांनी मोबाईल घेतला अन्

Kolhapur crime news : ओळखपत्र करून देण्याचे आमिष दाखवत एका तरुणीवर वारंवार सामूहिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार कोल्हापुरात उघडकीस आला आहे.
Kolhapur Rape Case radhanagari crime news

Kolhapur Rape Case radhanagari crime news

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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Identity card fraud assault case : ओळखपत्र तयार करून देण्याच्या बहाण्याने संपर्कात आलेल्या एका तरुणीची अश्लील छायाचित्रे आणि व्हिडिओ तयार करून ते व्हायरल करण्याची धमकी देत तिच्यावर वारंवार अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकारामुळे राधानगरी, कागल, भुदरगड परिसर हादरून गेला आहे.

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