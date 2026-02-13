Kolhapur Gang Terror : टोळक्यांच्या दहशतीने ग्रामस्थ झाले हैराण; आंबेवाडी, वडणगेतील शेतातच दारू, गांजाची नशा; जाब विचारला की दादागिरी

कोल्हापूर : पाच-सहा जणांचा ग्रुप सकाळी येतो, शेतातच दारू, गांजाच्या नशेसाठी बसतात, दारूच्या रिकाम्या बाटल्या त्याच शेतात फोडायच्या आणि संबंधित शेतमालक विचारायला आला तर त्याच्यावर थेट दादागिरी करायची. शहारातील अशा टोळक्यांच्या दहशतीने आंबेवाडी, वडणगे ग्रामस्थ हैराण झाले आहेत. .याची तक्रार पोलिसांत केली म्हणून काल मध्यरात्री आंबेवाडीच्या सरपचांच्या घरावरच या टोळक्यांने केलेल्या हल्ल्यामुळे हा प्रकार कुठल्या थराला गेला आहे, हे स्पष्ट होते. दरम्यान, अशा नशेबाज तरुणांच्या हुल्लडबाजीला आळा घालावा म्हणून ग्रामस्थांनी करवीर पोलिस ठाण्याला निवेदनही दिले आहे. .वाढत्या गुन्हेगारीविरोधात नगराध्यक्षा तेजश्री करंजुले मैदानात.पण, पोलिसांनी कारवाई न केल्यानेच काल या टोळक्याचे धाडस थेट सरपंचांच्या घरावर हल्ला करण्यापर्यंत गेले. आता वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून, अशा प्रवृत्तींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे..सध्या शेतीत मशागतीची कामे सुरू असल्याने शेतकऱ्यांचा परिसरात राबता आहे. त्याचवेळी शहरातील काही नशेबाज तरुणांनी या शेतातच अड्डा बनविला आहे. दिवसभर त्या शेतात दारू प्यायची, गांजा ओढायचा, अर्वाच्च शिवीगाळ, कधी-कधी महिला सोबत आणून धिंगाणा असे प्रकार रोज सुरू आहेत. .Yavatmal Crime: ‘तू आमच्या विरोधात खुनाच्या प्रकरणात तक्रार का दिली? म्हणत तरुणावर प्राणघातक हल्ला.दारू पिऊन झाल्यानंतर सोबत आणलेल्या बाटल्या परिसरात फोडल्या जातात. त्यामुळे शेतीला पाणी पाजण्यासाठी आलेले अनेक शेतकरी बाटल्यांच्या काचा लागून जखमी झाले आहेत. मध्यंतरी अशाच एका टोळक्याने मुख्य रस्त्यावर येऊन हातातील शस्त्रांसह दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. .वडणगे फाट्यावर झालेल्या या प्रकाराची पोलिसांनी गंभीर दखल घेत त्यांना ‘पोलिसी खाक्या’ दाखविला. पण, पुढे काही झाले नसल्याने या टोळक्याचे धाडस वाढल्याचे बोलले जाते. दोन दिवसांपूर्वी असाच प्रकार आंबेवाडी रस्त्यावर घडला. .सरपंचांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार केली, तर पोलिसांत तक्रार करणाऱ्या सरपंचांच्या घरावरच काल (ता. ११) रात्री या टोळक्याने हत्यारासह हल्ला चढविला. दिवसाढवळ्या या परिसरातील शांतता भंग करून शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या अशा प्रवृत्तींवर कारवाईची गरज आहे..राजाराम बंधाऱ्यावरही टोळक्यांचा वावरकसबा बावडा तसेच वडणगे हद्दीत पंचगंगा नदी, राजाराम बंधारा परिसरातही मद्यपी आणि गांजा ओढणाऱ्यांचा रोजचा वावर असतो. टोळक्यांनी येणारे तरुण परिसरातील शेतवडीत गांजाचे सेवक करत बसलेले आढळतात. तसेच मद्यपीचा वावरही येथे सातत्याने असतो. विशेषतः शनिवार, रविवार सुटीदिवशी ओल्या पार्ट्यांच्या निमित्ताने येथे तरुणांचा अक्षरक्षः धिंगाणा सुरू असतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.