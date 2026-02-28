Kolhapur Crime : अर्धा किलो गांजासह ८० हजारांचा मुद्देमाल जप्त; जुना राजवाडा पोलिसांची धडक कारवाई

कोल्हापूर : झटपट कमाईसाठी गांजा विक्री करणाऱ्या दोघांना जुना राजवाडा पोलिसांनी अटक केली. कुणाल किरण सांगवडेकर (वय २५, योगेश्वरी कॉलनी, पाचगाव) व भूषण रंगराव पाटील (२३, रा. पोवार कॉलनी, पाचगाव) अशी त्यांची नावे आहेत. .दोघांकडून पंधरा हजार रुपये किमतीचा अर्धा किलो गांजा, मोबाईल, दुचाकी असा ८० हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याबाबत अधिक माहिती अशी, संशयित भूषण पाटील हा मोपेडमधून गांजा विक्रीसाठी घेऊन आल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक किरण लोंढे यांना मिळाली होती..Jalgaon Police Petrol Pump Scam : 'वाघा'नं पेट्रोलपंपच गिळला! तब्बल 1 कोटी 33 लाखांवर डल्ला मारून व्यवस्थापक पसार, पळून गेलेल्या वाघाची पोलिस दलात दहशत कायम.त्यांनी पथकाला पाठवून संशयित पाटील याला पकडले. त्याच्या ताब्यातील मोपेडमध्ये ठेवलेला अर्धा किलो गांजा पोलिसांनी जप्त केला. .गांजा विक्रीमध्ये त्याचा मित्र कुणाल मदत करत असल्याचे चौकशीत समोर आल्याने त्यालाही अटक करण्यात आली. गांजासह दोघांचे मोबाईल, गुन्ह्यातील मोपेड असे साहित्य जप्त करण्यात आले..Bribery Case Kolhapur : पोक्सोचा गुन्हा दाखल न करण्यासाठी ५० लाखांची मागणी, तिघांनी लुटायचा प्लॅन आखला पण पोलिसांनी.फॅब्रिकेशनचे काम...संशयित कुणाल सांगवडेकर फॅब्रिकेशनची कामे करतो, तर भूषण पाटील बारावीपर्यंत शिकला आहे. दोघेही वरकमाईच्या उद्देशाने गांजा विक्री करीत होते. हा गांजा त्यांनी कोठून आणला याची माहिती घेण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे..महिला उपनिरीक्षक सायली पडवळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलदार अमर पाटील, सागर डोंगरे, मोहन लगारे, स्वप्नील कांबळे, सचिन कुंभार, प्रीतम सूर्यवंशी, प्रशांत घोलप, प्रवीण सावंत यांनी कारवाई केली.फॅब्रिकेशनचे काम....संशयित कुणाल सांगवडेकर फॅब्रिकेशनची कामे करतो, तर भूषण पाटील बारावीपर्यंत शिकला आहे. दोघेही वरकमाईच्या उद्देशाने गांजा विक्री करीत होते. हा गांजा त्यांनी कोठून आणला याची माहिती घेण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे. .महिला उपनिरीक्षक सायली पडवळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली अंमलदार अमर पाटील, सागर डोंगरे, मोहन लगारे, स्वप्नील कांबळे, सचिन कुंभार, प्रीतम सूर्यवंशी, प्रशांत घोलप, प्रवीण सावंत यांनी कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.