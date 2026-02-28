कोल्हापूर

Kolhapur Crime : अर्धा किलो गांजासह ८० हजारांचा मुद्देमाल जप्त; जुना राजवाडा पोलिसांची धडक कारवाई

Marijuana Sale : झटपट कमाईच्या हव्यासापोटी गांजा विक्रीचा मार्ग स्वीकारणाऱ्या दोघांना कोल्हापूर येथील जुना राजवाडा पोलिसांनी अटक केली. अर्धा किलो गांजा, मोबाईल आणि दुचाकीसह तब्बल ८० हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
Police seized half kilo marijuana

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : झटपट कमाईसाठी गांजा विक्री करणाऱ्या दोघांना जुना राजवाडा पोलिसांनी अटक केली. कुणाल किरण सांगवडेकर (वय २५, योगेश्वरी कॉलनी, पाचगाव) व भूषण रंगराव पाटील (२३, रा. पोवार कॉलनी, पाचगाव) अशी त्यांची नावे आहेत.

