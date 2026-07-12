Kalamba Pothole Death : कोल्हापुरात खड्ड्यांनी घेतला आणखी एक बळी! नातेवाइकांनी थेट खड्ड्यात मृतदेह ठेवून नोंदवला महापालिकेचा निषेध; सोनार काम करणाऱ्या कुटुंबाचा हरपला आधार

कळंबा : कोल्हापूर-गारगोटी राज्य महामार्गावर कळंबा साई मंदिरनजीक खड्ड्यांमुळे दुचाकीच्या धडकेत झालेल्या अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या राजेंद्र रामचंद्र गायकवाड (वय ४७, शाहू गल्ली, कळंबा) यांचा शनिवारी (ता. १०) पहाटे उपचारादरम्यान मृत्यू (Kalamba road accident due to potholes) झाला. .दोन दिवस खासगी रुग्णालयात ते मृत्यूशी झुंज देत होते. काल सकाळी आठ वाजता राजेंद्र यांची अंत्ययात्रा काढली होती. यावेळी संतप्त नातेवाईक व ग्रामस्थांनी अपघात झालेल्या राज्य मार्गावरील खड्ड्यांत राजेंद्र यांचा मृतदेह ठेवून महापालिका प्रशासनाचा निषेध नोंदवला. यावेळी महापालिकेच्या विरोधात नागरिकांनी घोषणा दिल्या..Maharashtra ATS Raids : पाकिस्तानी गुंडांशी सोशल मीडिया कनेक्शन! कोल्हापूरच्या 2 तरुणांची 10 तास कसून चौकशी; 'एटीएस'कडून राज्यभरात 112 तरुणांची झाडाझडती.दरम्यान, या चौकात अवजड, प्रवासी व दुचाकी वाहनांचे अनेक अपघात झाले आहेत. सहा जणांचे नाहक बळी गेले असून, अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. कळंबा येथील अपघातात अनिकेत रामचंद्र मोरबाळे (कोगिल खुर्द, ता. करवीर) यांच्या विरोधात करवीर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला..गुरुवारी (ता. ९) रात्री राजेंद्र गायकवाड हे साई मंदिर सिग्नल चौकातून रस्त्याच्या बाजूने जात होते. यावेळी कळंबा गारगोटीच्या बाजूने येणाऱ्या दुचाकीस्वराने खड्डा चुकवण्याच्या प्रयत्नात राजेंद्र यांना जोरदार धडक दिली. त्यात ते रस्त्यावर २० फूट लांब फेकले गेले. अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन प्रचंड रक्तस्त्राव झाला. जखमी अवस्थेत त्यांना तत्काळ उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात दाखल केले. परंतु, उपचाराला राजेंद्र यांनी प्रतिसाद दिला नाही. शनिवारी पहाटे त्यांची प्राणज्योत मालवली. राजेंद्र हे सोनार काम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होते. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे. आज सकाळी राजेंद्र यांच्यावर कळंबा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले..Panchgani Case : दारूच्या नशेत घरात डोकावला अन्...; इंदापूरच्या पर्यटकाचा पाचगणीत लाकडी दांडक्याने बेदम मारहाण करत खून; 4 जणांना 14 जुलैपर्यंत पोलिस कोठडी.कोल्हापूर गारगोटी राज्य महामार्गावर महापालिका हद्दीत अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. वारंवार अपघात होत असून, अनेकांचे बळी जात आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत व येथील नागरिकांच्या वतीने महापालिकेला हे खड्डे मुजवून रस्त्याची दुरुस्ती करावी, यासाठी अनेकवेळा पत्रव्यवहार केला आहे.-उदय जाधव, ग्रामपंचायत सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.