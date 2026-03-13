कोल्हापूर

Kolhapur Gas Cylinder : गॅस सिलिंडर मिळवायचा म्हणजे दिव्यच; नागरिकांचा सूर, रणरणत्या उन्हातही रांगा कायम

Gas Cylinder Shortage Crisis : कोल्हापुरात गॅस सिलिंडर मिळवणे सध्या नागरिकांसाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. ऑनलाइन बुकिंग करूनही घरपोच सिलिंडर मिळत नसल्याने अनेकांना गॅस एजन्सीसमोर तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : दहा दिवसांपूर्वी ऑनलाइनसाठी बुकिंग करूनही घरपोच गॅस सिलिंडर मिळाले नाही. त्यामुळे जागेवर यावे लागले; पण इथं आल्यावर दुपारपर्यंत रणरणत्या उन्हात थांबल्यानंतर सिलिंडर मिळालं.

