Kolhapur Gas Cylinder : गॅस सिलिंडर मिळवायचा म्हणजे दिव्यच; नागरिकांचा सूर, रणरणत्या उन्हातही रांगा कायम

कोल्हापूर : दहा दिवसांपूर्वी ऑनलाइनसाठी बुकिंग करूनही घरपोच गॅस सिलिंडर मिळाले नाही. त्यामुळे जागेवर यावे लागले; पण इथं आल्यावर दुपारपर्यंत रणरणत्या उन्हात थांबल्यानंतर सिलिंडर मिळालं. .शहरात ठिकठिकाणी गॅस एजन्सीसमोर लागलेल्या रांगांमधील एका महिलेने अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. आता गॅस सिलिंडर मिळवायचं म्हणजे जणू एक दिव्य पार पाडावे लागत आहे, असा सूरही नागरिकांमधून उमटला..Gas Cylinder Shortage : युद्धस्थितीमुळे गॅस भाववाढीची 'झळ'; सिलिंडर पुरवठ्यावर परिणाम, गृहिणींसह व्यावसायिकांनाही फटका.आखाती युद्धाच्या झळा संपूर्ण जगाला बसत आहेत. भारतात या झळा घरापर्यंत आल्या आहेत. नागरिकांना सिलिंडर मिळावेत म्हणून प्रशासाने औद्योगिक आणि हॉटेल व्यावसायिकांचा पुरवठा बंद केला आहे..तरीही घरगुती सिलिंडर मिळणार की नाही, अशी चिंता नागरिकांमध्ये आहे. त्यासाठी गॅस एजन्सीकडे धावा सुरू आहे. त्यामुळे शहरातील बहुतांशी गॅस एजन्सींसमोर ग्राहकांची गर्दी दिसून येत आहे. प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर संतप्त भावना आहेत. गेल्या चार दिवसांपासून गॅस एजन्सींसमोर रांगांच्या रांगा दिसत आहेत. आज तर सकाळी आठपासून दुपारपर्यंत रांगा कायम होत्या..Kolhapur Gas Cylinder Shortage : कोल्हापुरात सिलिंडरसाठी रांगा, नागरिकांचे उन्हातान्हात प्रचंड हाल; प्रशासनाची भूमिका काय?. हे चित्र कमी अधिक प्रमाणात शहरातील सर्वच गॅस एजन्सीसमोर दिसून आले. अशात रांगेतील एक महिला म्हणाली, 'दहा दिवसांपूर्वी गॅस बुकिंग केले; परंतु अद्याप घरपोच सिलिंडर मिळालेले नाही. सिलिंडर संपल्यामुळे जेवणाचा प्रश्न उभा आहे. .मग टाकी घेऊनच सकाळी अकराला येथे आले. येथे आल्यावरही आता दुपार आली; पण सिलिंडर काही मिळाले नाही. दुपारी अडीचच्या सुमारास टेंपोमधून गॅस सिलिंडरचा लोड आल्यानंतर हायसं वाटलं.'.तीन दिवसांपूर्वी बुकिंग केले होते; पण घरपोच गॅस सिलिंडरची गाडीच आली नाही. शेवटी एजन्सीकडे येण्याशिवाय पर्याय नव्हता. येथे आल्यावरही रांगेत उभारायची वेळ आली. कामधंदा सोडून रांगेत उभारायचे का, असा सवाल रांगेतील तरुणाने केला..बऱ्याचवेळा प्रयत्न करूनही ऑनलाईन बुकिंग होईना. त्यामुळे येथे आलो; परंतु गॅस एजन्सीमधील कर्मचाऱ्यांकडून आधी ऑनलाइन पेमेंट करा, अशी उत्तरे दिली जात असल्याचे रांगेतील एका महिलेने सांगितले..युद्धस्थितीने गॅस सिलिंडर मिळायच अवघड झाले आहे. त्यातच 'ई-केवायसी'चे झंझट मागे लावल्याने त्यात बराच वेळ जात आहे. परिणामी, सिलिंडर मिळायलाही वेळ लागत आहे, असे आपल्या दुचाकीला पाठीमागे सिलिंडर बांधून आलेल्या व्यक्तीने सांगितले.. आजींची झाली निराशा...रंकाळ्याजवळील एका गॅस एजन्सीत सकाळी दहाला एक आजी आल्या. कार्यालयात गॅसची माहिती घेण्यासाठी असलेल्या रांगेत उभ्या राहिल्या. त्यांचा नंबर आल्यानंतर तेथील कर्मचाऱ्याच्या हातात पुस्तक दिले. तोपर्यंत त्या आजी कर्मचाऱ्यांशी बोलत होत्या. 'घरात माणसे जास्त आहेत, लगेच गॅस सिलिंडर मिळाले तर खूप बरे होईल. .पाणी तापवायला, स्वयंपाक करण्यासाठी गॅस लागतो. त्यामुळे आता असलेला गॅस लगेच संपेल. मला लवकर गॅस द्या,' आजींशी बोलतानाच कर्मचारी ऑनलाइन ग्राहक क्रमांक तपासून गॅस किती घेतलेत, किती दिवसांनी घेतलेत, याची माहिती काढत होते. .त्यांनी लगेचच आजींना प्रश्न विचारला, 'याआधीचा गॅस घेऊन किती दिवस झाले ?,' आजी काही बोलल्या नाहीत. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी पुस्तक परत देत, 'आजी दहा दिवसांपूर्वीच गॅस सिलिंडर दिला होता, लगेच कसा मिळेल, असा प्रश्न केला. त्यावर आजी निराश होत तेथून बाहेर पडल्या..गॅसची पाईप बदला, मगच सिलिंडर न्या!गॅस सिलिंडरसाठी बुकिंग होईल का, सिलिंडर मिळणार का, घरपोच मिळेल की गोदामाकडे यावे लागेल, असे अनेक प्रश्न घेऊन ग्राहक गॅस एजन्सीमध्ये येत आहेत. गॅस पुस्तकातील नोंदणी पाहून तुमच्या गॅसची पाईप बरेच दिवस बदललेली नाही. .त्यामुळे तुम्हाला लगेच गॅस सिलिंडर मिळणार नाही. २२० रुपये, गॅसचे पुस्तक घेऊन या मगच तुम्हाला सिलिंडर मिळेल, अशी माहिती एजन्सीमधील कर्मचाऱ्यांकडून ग्राहकांना दिली जात आहे..