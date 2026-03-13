Kolhapur LPG Shortage : घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी मोजावे लागतायत 3000 रुपये; कोल्हापुरात गॅसचा काळाबाजार जोरात, पाहा काय आहे धक्कादायक वास्तव!

कोल्हापूर : आखाती युद्धामुळे औद्योगिक आणि व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. मात्र, घरगुती पुरवठा सुरू आहे. काही वितरक आणि ग्राहकांनी गॅस जादा दराने (Kolhapur gas shortage news) बाजारात विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे. पंधराशे ते तीन हजार रुपयांपर्यंत हा सिलिंडर विकला जात असल्याचे समजते. त्यामुळे आता प्रशासनाने अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे..युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये घरगुती गॅसचा तुटवडा जाणवू नये, यासाठी शासनाने व्यावसायिक आणि औद्योगिक गॅस पुरवठा बंद केला. त्यामुळे हॉटेल व्यावसायिक, हातगाडीवर खाद्यपदार्थ विकणारे, चहा-कॉफी विक्रेते यांचा व्यवसाय अडचणीत आला. गॅस पुवठा पूर्ववत कधी होईल याचा कोणताही अंदाज नसल्याने काही व्यावसायिकांनी उपलब्ध होईल, तेथून गॅस सिलिंडर घेतले आहेत..Jyotiba Chaitra Yatra 2026 : आता सासनकाठ्यांच्या उंचीवर येणार मर्यादा? नवा 'ड्रेस कोड'ही असणार? मानाची सासनकाठी मिरवताना 'हे' नियम पाळावेच लागणार!.त्यांना वितरक आणि नागरिक यांच्याकडून गॅस सिलिंडर चढ्यादराने दिले जात आहेत. वितरकांनी उपनगरात, तसेच ग्रामीण भागात आपली उपकेंद्रे सुरू केली आहेत. या उपकेंद्रांवरील वितरकांचे कर्मचारी गॅस सिलिंडर परस्पर व्यावसायिकांना देत असल्याचे लक्षात आले. गॅस नोंदणी केल्यानंतर ओटीपी आला; पण सिलिंडर घरपोच मिळाला नाही..वितरकाकडे चौकशी केली तर अद्याप तुमचा सिलिंडर आला नाही, असे उत्तर काही ग्राहकांना मिळाले. मग त्यांचा सिलिंडर गेला कुठे? असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. दुसरीकडे दोन गॅस सिलिंडर असणाऱ्या ग्राहकांनी आपला एक गॅस सिलिंडर २५ दिवसांपूर्वी नोंदवला होता. त्यांना सिलिंडर मिळाला. त्यांनी तो चढ्यादराने व्यावसायिकांना विकायचा, असाही प्रकार दिसून येत आहे..Shivaji University : ठरलं! शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीचा क्लायमॅक्स जवळ; पाहा मुलाखतीसाठी कुणा-कुणाची नावे शॉर्टलिस्ट? 115 अर्ज, पण संधी फक्त 25 जणांना.इस्मा कायद्याच्या अंमलबजावणीची गरजजीवनावश्यक वस्तूंसाठी अत्यावश्यक सेवा पुरवठा अधिनयम (इस्मा) हा कायदा आहे. यामध्ये अत्यावश्यक वस्तूंचा काळाबाजार कोणी करत असेल, तर त्यावर फौजदारी गुन्हा दाखर करून त्याला सश्रम कारावासाची शिक्षा आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी फारशी होताना दिसत नाही. व्यावसायिक आणि औद्योगिक संस्थांमध्ये पाहणी करून घरगुती गॅस वापरणाऱ्यांवर या कायद्यांतर्गत कारवाई केली जावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे..त्यांचे गॅस बुक दुसऱ्याकडेचसिलिंडरसाठी गॅस वितरण केंद्राच्या बाहेर नागरिकांच्या रांगा लागल्या आहेत. त्यामध्ये काही व्यक्ती या नेहमीच्या ग्राहक नाहीत. या व्यक्तींकडे असणारे गॅसबुकही दुसऱ्याचेच असते. ते सिलिंडर घेतात आणि जातात. व्यावसायिकांनी हे लोक सिलिंडरसाठी रांगेत उभे केलेले असतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.