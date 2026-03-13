कोल्हापूर

Kolhapur LPG Shortage : घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी मोजावे लागतायत 3000 रुपये; कोल्हापुरात गॅसचा काळाबाजार जोरात, पाहा काय आहे धक्कादायक वास्तव!

LPG cylinder black marketing Kolhapur : आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक आणि व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद झाल्याने कोल्हापुरात गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे.
Kolhapur LPG shortage news

Kolhapur LPG shortage news

esakal

ओंकार धर्माधिकारी
Updated on

कोल्हापूर : आखाती युद्धामुळे औद्योगिक आणि व्यावसायिक गॅस पुरवठा बंद करण्यात आला आहे. मात्र, घरगुती पुरवठा सुरू आहे. काही वितरक आणि ग्राहकांनी गॅस जादा दराने (Kolhapur gas shortage news) बाजारात विक्री केल्याचे निदर्शनास आले आहे. पंधराशे ते तीन हजार रुपयांपर्यंत हा सिलिंडर विकला जात असल्याचे समजते. त्यामुळे आता प्रशासनाने अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
gas cylinder
gas
gas tanker
police department
kolhapur city

Related Stories

No stories found.