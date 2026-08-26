Kolhapur Gender Determination Case: हॉस्पिटलचा व्यवस्थापक, नर्स अटकेत; १६ संशयितांची नावे समोर; नऊ जणांना अटक

कोल्हापूर: भोगावती साखर कारखाना येथील गर्भलिंग निदान प्रकरणात राजारामपुरीतील श्री हॉस्पिटलचा व्यवस्थापक संदीप सुरगौंडा पाटील (वय ४०, रा. वसगडे, ता. करवीर) व नर्स संध्या नंदकुमार लोंढे (४२, रा. राजारामपुरी चौथी गल्ली) या दोघांना अटक झाली. या गुन्ह्यात मुख्य संशयित महेश पाटील, श्रीमंत पाटीलसह १६ संशयितांची नावे समोर आली असून, यापैकी नऊ जणांना अटक केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी दिली..अधिक माहिती अशी, भोगावती साखर कारखान्याच्या वसाहतीमधील एका खोलीत गर्भलिंग निदान करणाऱ्या महेश पाटील, श्रीमंत पाटील याला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने पकडले होते. या गुन्ह्याचा तपास करवीर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक कळमकर करीत आहेत. आतापर्यंत १६ संशयितांची नावे उघड झाली आहेत. राजारामपुरीतील श्री हॉस्पिटलचा व्यवस्थापक पाटील व नर्स लोंढे ही काही महिलांना गर्भलिंग निदान व गर्भपात करण्यासाठी पाठवित असल्याचे समोर आले. दोघांना अटक केली असून, त्यांना न्यायालयात हजर केले असता २७ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..MPSC Recruitment 2026 : MPSC चा मोठा निर्णय! औषध निरीक्षक भरती प्रक्रिया रद्द; पोलिसांच्या चौकशीनंतर फेरपरीक्षेची घोषणा, उमेदवारांना पुन्हा द्यावी लागणार परीक्षा!.आणखी काही डॉक्टरांची नावे उघड होणार...कदमवाडी रोडवरील प्रतिमा हॉस्पिटलमध्ये डॉ. चंद्रकांत गायकवाड याने चारशेहून अधिक गर्भपात केल्याचे उघडकीस आले आहे. अशाच प्रकारे आणखी एका डॉक्टरचे नाव या तपासात समोर येण्याची शक्यता आहे. या डॉक्टरचे मागील पंधरा वर्षांचे रेकॉर्ड काढण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू असून, यातून मोठा खुलासा होण्याचीही शक्यता आहे. पोलिस या डॉक्टरलाही चौकशीसाठी ताब्यात घेण्याच्या तयारीत आहेत..मोकातील संशयितांची मालमत्ता होणार जप्तकोल्हापूर, ता. २५ ः गर्भलिंगनिदान आणि गर्भपातातून मिळवलेल्या मालमत्तेवर आता पोलिसांकडून जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. मोकाअंतर्गत कारवाई झालेल्या अकरा संशयितांच्या मालमत्तांची माहिती घेण्याचे काम करवीर पोलिसांकडून सुरू आहे. बनावट डॉक्टर स्वप्नील पाटीलसह अन्य संशयितांच्या नातेवाइकांकडेही याप्रकरणी चौकशी करून पुढील प्रक्रिया केली जाणार आहे..अकरा गुन्ह्यांचे रेकॉर्ड असलेल्या स्वप्नील पाटील ऊर्फ सरकारच्या एस. पी. टोळीविरोधात मोकाची कारवाई झाली आहे. याच टोळीतील श्रीमंत पाटील, महेश पाटील यांनी पोर्टेबल मशीन विकत घेण्यासाठी पैसे लावले होते. तसेच एका गर्भलिंग निदानातून २० ते २५ हजारांची कमाई सुरू होती. स्त्रीभ्रूण आढळल्यास गर्भपातासाठी आणखी पैसे उकळले जात होते. या साखळीतील एजंटांना प्रत्येक पेशंटमागे तीन ते पाच हजारांचे कमिशन मिळत होते. याची माहिती घेतली जात आहे..Ganpatipule Tourism Latest Update : गणपतीपुळे बीच अखेर पर्यटकांसाठी खुला! 2 महिन्यांनंतर बंदी उठवली; पर्यटकांमध्ये आनंदाचं वातावरण.मुख्य संशयित स्वप्नील पाटील याने बालिंगा येथे हॉस्पिटलही थाटले होते; पण, ही मालमत्ता त्याच्या भावाच्या नावावर असल्याची माहिती समोर आली होती. संशयित विजय कोळसकर, डॉ. शिवप्रसाद पाटील, प्रशांत जाधव, ओंकार कराळे हे पोर्टेबल मशीन खरेदी-विक्रीमधून कमाई करत होते. त्यांनी प्रत्येक मशीनमागे दीड ते दोन लाखांची माया मिळवली आहे.संशयितांवर दाखल गुन्हे असे...विजय कोळसकर - ६, स्वप्नील पाटील - ५, श्रीमंत पाटील- ४, प्रशांत जाधव -३, महेश पाटील, दत्तात्रय पाटील, ओंकार कराळे - प्रत्येकी २, डॉ. शिवप्रसाद पाटील, सुनील पाटील, अनिल टिपुगडे - प्रत्येकी १.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.