Kolhapur Gender Determination Case: गर्भलिंग निदानप्रकरणी ‘एस.पी. टोळी’ला मोका; राज्यातील पहिलीच कारवाई; ११ जणांवर बडगा

कोल्हापूर: वैद्यकीय पदवी नसताना गर्भवती महिलांचे जीव धोक्यात घालून बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान, गर्भपातप्रकरणी बनावट डॉक्टर स्वप्नील पाटीलच्या एस. पी. टोळीविरोधात आज मोका कायद्यांतर्गत कारवाईला विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी मंजुरी दिली..गर्भलिंग निदान टोळीविरोधात मोका कारवाईची राज्यात पहिलीच वेळ असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. आता विशेष मोका न्यायालयात पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. बनावट डॉक्टर, पोल्ट्री व्यावसायिक, शेतमजूर अशांकडून गर्भलिंग निदान होत असल्याचे तपासात उघड झाले होते. मुख्य संशयित पाटीलसह ११ संशयितांचा टोळीत समावेश असून, मागील दहा वर्षांत अकरा गुन्ह्यांचे रेकॉर्ड समोर आले आहे. आणखीन काही संशयितांची नावे निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे..Satej Patil: भाजप नेत्याच्या घरी सतेज पाटील! गोकुळ निवडणुकीआधी कोल्हापुरात राजकीय भूकंप, समीकरणे बदलणार? .कारवाई झालेल्यांमध्ये टोळीप्रमुख बनावट डॉक्टर स्वप्नील केरबा पाटील (वय ३५, रा. बालिंगा, ता. करवीर), महेश सुबराव पाटील (३५, सिरसे, राधानगरी), श्रीमंत तानाजी पाटील (३७, परिते, करवीर), विजय लक्ष्मण कोळसकर (३९, मडिलगे खुर्द, भुदरगड), प्रशांत वसंत जाधव (वैभवनगर, बेळगाव), सुनील प्रकाश पाटील (३८), दत्तात्रय कृष्णात पाटील (दोघे रा. सिरसे, राधानगरी), ओंकार गोरखनाथ कराळे (३०, सडोली खालसा, करवीर), अनिल प्रकाश टिपुगडे (४०, रा. भोगावती साखर कारखाना परिसर), शिवप्रसाद सत्याप्पा महादेव-पाटील (४०, रा. इचलकरंजी) व अश्विनी गजानन शिंदे (३८, रा. कसबा वाळवे, राधानगरी) यांचा समावेश आहे..शाहूनगर, परिते येथील भोगावती साखर कारखान्याच्या कर्मचारी वसाहतीत बेकायदेशीर गर्भलिंग होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी एक जुलै २०२६ रोजी छापा टाकला होता. त्यात संशयित महेश पाटील, श्रीमंत पाटील, अनिल टिपुगडे, सुनील पाटील सापडले होते. यातून ११ नावे उघड झाल्याने अपर पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव, उपअधीक्षक अप्पासाहेब पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली करवीर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी टोळीविरोधात मोकाअंतर्गत प्रस्ताव पोलिस अधीक्षकांकडे सादर केला होता. छाननीनंतर तो विशेष पोलिस महानिरीक्षकांकडे पाठविला. त्यांनी मोका कारवाईचे आदेश दिले..पोल्ट्रीवाला, शेतमजुराचा सहभाग...संशयित श्रीमंत पाटील पोल्ट्री व्यवसाय, तर महेश पाटील शेतमजूर असूनही गर्भलिंग निदान करण्यात अग्रेसर होते. दोघांना डॉ. शिवप्रसाद महादेव-पाटील याने भोगावती येथील गुन्ह्यासाठी पोर्टेबल मशीन पुरविल्याचे तपासात उघड झाले. शिवप्रसाद बीएचएमएस आहे. तो चायनामेड पोर्टेबल सोनोग्राफी मशीन ऑर्डर करून या टोळीला पुरवित असल्याचे निष्पन्न झाले. एक लाखात मशीन घेऊन तो पुढे दोन ते अडीच लाखात विक्री करीत असे..Donald Trump यांचा मोठा निर्णय! व्हिसा मुलाखती अनिश्चित काळासाठी स्थगित; अमेरिकेच्या प्रवासाची तयारी करणाऱ्या लाखो अर्जदारांना फटका.यामुळे कारवाई...गर्भलिंग निदानासाठी गर्भवतींना आकर्षित करणे, गर्भलिंग तपासणीसाठी ग्राहक मिळवणे, बेकायदेशीर सोनोग्राफी मशीन खरेदी-विक्री व्यवहार, तपासणीसाठी जागा शोधणे, गर्भवतीच्या घरी जाऊन गर्भलिंग निदान करून देणे, बेकायदेशीर गर्भपातासाठी महिलांना रुग्णालयात घेऊन जाणे, स्त्री-भ्रूणहत्या घडवून आणणे अशा कार्यपद्धतीमुळे टोळीविरोधात कारवाई केली आहे..टोळीविरोधात दाखलगुन्हे (२०२० ते २०२६)पोलिस ठाणे दाखल गुन्हेकरवीर ७राधानगरी २जुना राजवाडा, भुदरगड २ (प्रत्येकी१)"यापुढे अशा प्रकारांमध्ये मोकाअंतर्गतच कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा विधानसभेत केली होती. आता प्रत्यक्ष कारवाईला सुरुवात झाली आहे. गर्भलिंग तपासणी, गर्भपातासारख्या गैरप्रकारांना मदत करणारे डॉक्टर, रुग्णालये किंवा मध्यस्थांची गय केली जाणार नाही."- प्रकाश आबिटकर, आरोग्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.