कोल्हापूर

Kolhapur Gender Determination Case: गर्भलिंग निदानप्रकरणी ‘एस.पी. टोळी’ला मोका; राज्यातील पहिलीच कारवाई; ११ जणांवर बडगा

11 Suspects Booked Under MOKA in Kolhapur Case: बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान आणि गर्भपात प्रकरणी स्वप्नील पाटीलच्या एस.पी. टोळीतील ११ संशयितांवर मोक्का कारवाईला मंजुरी देण्यात आली. राज्यातील ही पहिलीच कारवाई असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
Kolhapur Gender Determination Case

Kolhapur Gender Determination Case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: वैद्यकीय पदवी नसताना गर्भवती महिलांचे जीव धोक्यात घालून बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान, गर्भपातप्रकरणी बनावट डॉक्टर स्वप्नील पाटीलच्या एस. पी. टोळीविरोधात आज मोका कायद्यांतर्गत कारवाईला विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी मंजुरी दिली.

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