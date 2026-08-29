Kolhapur GI Tag: अस्सल कोल्हापुरी शेतीमाल ‘जीआय’च्या प्रतीक्षेत; रानमेवा, मध, भात, नाचणीचा समावेश शक्य; कृषी विभाग, बाजार समित्यांनी घ्यावा पुढाकार

कोल्हापूर: स्थानिक पातळीवर उत्पादित होणाऱ्या शेतीमालाला किंवा प्रक्रिया केलेल्या शेतीमालाला परदेशी बाजारपेठ मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या नफ्यात वाढ होऊ शकते. त्यासाठी भौगोलिक (जीआय) मानांकन महत्त्वाचे ठरते. कोल्हापुरी गुळाला जीआय मानांकन मिळाले आहे. त्याच धर्तीवर कोल्हापूरच्या पश्चिम घाटातील रानमेवा, मध, भात, नाचणी यासारख्या वैशिष्ट्यपूर्ण शेतीमालाला जीआय मानांकन मिळवून देण्यासाठी कृषी विभाग, सहकारी संस्था आणि बाजार समित्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे..केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग विभाग तसेच केंद्रीय निर्यात प्राधिकरणाच्या माध्यमातून भौगोलिक उपदर्शन प्रमाणपत्र दिले जाते. विशिष्ट भौगोलिक परिसरात उत्पादित होणाऱ्या गुणवत्तापूर्ण शेतीमालाला किंवा त्या शेतीमालापासून तयार केलेल्या प्रक्रिया उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळते. यापूर्वी कोल्हापूरच्या गुळाला जीआय मानांकन मिळाले. त्यासाठी शेती उत्पन्न बाजार समितीने पाठपुरावा केला होता.जीआय मानांकन मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांना नोंदणी करून आपला प्रक्रिया केलेला शेतीमाल निर्यातक्षम उत्पादन म्हणून बाजारात पाठवता येतो. निर्यातीसाठी काही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात. मात्र, या संधीचा लाभ घेण्याबाबत शेतकऱ्यांपासून शासकीय यंत्रणेपर्यंत सर्वच पातळ्यांवर उदासीनता दिसते..Manoj Jarange: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची रणनीती काय? 1700 पोलिसांच्या सुट्ट्या रद्द; आज काय घडणार?.याउलट कोकणातील हापूस आंबा, महाबळेश्वरची स्ट्रॉबेरी, मराठवाड्यातील केसर आंबा आणि केळी आदींना जीआय मानांकन मिळाल्याने या गुणवत्तापूर्ण उत्पादनांची निर्यात व उलाढालही वाढली. हापूस आंब्याच्या दरातही दुप्पट वाढ झाली.मध, रानमेव्यापासून तयार होणाऱ्या प्रक्रिया उत्पादनांना जीआय मानांकन मिळाल्यास स्थानिक शेतकरी आणि उत्पादकांना निर्यातीतून अधिक नफा मिळविणे शक्य होईल. यासाठी पणन मंडळाच्या मार्गदर्शनाचा लाभ होऊ शकतो..जीआय मानांकनामुळे शेतकऱ्यांना होणारे लाभपणन मंडळाकडून शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदानपणन मंडळाच्या मार्गदर्शनातून ३०० हून अधिक शेतकरी व संस्था बनल्या निर्यातदारस्वतःचे ऑनलाईन पोर्टल आणि वेबसाईट सुरू करणे शक्यराष्ट्रीय बाजारपेठेत उत्पादनाचे ब्रँडिंगपॅकेजिंगचे प्रशिक्षण उपलब्धविविध शेतीमाल विक्री महोत्सवांमध्ये सहभाग.Kas Plateau Flower Season : कुमुदिनी तलाव ते वॉच टॉवर... कास पठारावर फुलांचा बहर सुरू; 'या' दिवशी ऑनलाईन बुकिंग अनिवार्य, पर्यटकांसाठी काय आहेत नवीन सोयी-सुविधा?."महाराष्ट्रात जवळपास ४० शेती उत्पादनांना जीआय मानांकन आहे. निर्यातक्षम उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना तसेच शेतकरी व संस्थांना पणन मंडळाकडून ब्रँडिंगसाठी मार्गदर्शन केले जाते. आजवर सहा हजार शेतकऱ्यांना शेती व बाजारपेठविषयक प्रशिक्षण दिले आहे."-डॉ. सुभाष घुले, विभागीय व्यवस्थापक, पणन मंडळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.