कोल्हापूर

Kolhapur: चॉकलेटचे आमिष दाखवून चार वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार, संशयित कुटुंबाच्या ओळखीचाच; पोलिसांनी केली अटक

Girl Allegedly Assaulted in Kolhapur: कोल्हापुरात चार वर्षीय चिमुरडीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.
Kolhapur

Kolhapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर: चॉकलेटचे आमिष दाखवून चार वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार केल्याचा प्रकार आज दुपारी उघडकीस आला. करण कुंवर (वय २५, रा. गोकुळ शिरगाव, मूळ रा. आसाम) असे या नराधमाचे नाव असून, त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

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