Kolhapur: चॉकलेटचे आमिष दाखवून चार वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार, संशयित कुटुंबाच्या ओळखीचाच; पोलिसांनी केली अटक

कोल्हापूर: चॉकलेटचे आमिष दाखवून चार वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचार केल्याचा प्रकार आज दुपारी उघडकीस आला. करण कुंवर (वय २५, रा. गोकुळ शिरगाव, मूळ रा. आसाम) असे या नराधमाचे नाव असून, त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. .पोलिसांकडून मिळालेली माहिती अशी, पीडित चिमुकलीचे कुटुंबही परराज्यातीलच असून, ते शहरालगतच्या औद्योगिक वसाहतीत काम करते. याच परिसरात कामाला येणाऱ्या करण कुंवर याने चिमुकलीला चॉकलेटचे आमिष दाखवून अत्याचार केला..Akola: अवघ्या पंधरा मिनिटांच्या पावसाने नालेसफाईचे पितळ उघडे, मुख्य रस्ते झाले जलमय : सखल भागातील घरातही शिरले पाणी.काही वेळानंतर चिमुकली रडू लागली. ते पाहून आईने तिची चौकशी केली. त्यावेळी तिने घडलेला सर्व प्रकार सांगितला. त्यानंतर आईने तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रणजित पाटील यांनी महिला पथक, फॉरेन्सिक लॅबच्या कर्मचाऱ्यांना बोलावून घटनास्थळाचा पंचनामा केला..उपअधीक्षक आप्पासो पवार यांनीही पोलिस ठाण्यात पोहोचून तपास गतिमान केला. पीडित मुलीला वैद्यकीय तपासणीसाठी सीपीआरमध्ये पाठविण्यात आले. तपासणीनंतर या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. दरम्यान, पोलिस अधीक्षक नीलोत्पल यांनीही पोलिस ठाण्यात पोहोचून तपासकामी सूचना केल्या. Nashik: पोलिसांनीच दाखवली सायबर गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती, नाशिकमध्ये तरुणांकडून उकळले लाखो रुपये.संशयित परिचयातीलचकरण कुंवर हा कुटुंबीयांच्या ओळखीतील आहे. गेली काही वर्षे त्याचे घरी येणे-जाणे असल्याने चिमुकली त्याला ओळखते; पण याचाच गैरफायदा घेत त्याने आज दुपारी हे दुष्कृत्य केले. या घटनेनंतर तो पसार झाला होता. पोलिसांनी त्याला शोधून काढत ताब्यात घेतले. ..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.