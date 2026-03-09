कोल्हापूर : जिल्ह्यातून जगभरातील तब्बल ६९ देशांत पैशांची देवाणघेवाण होते. जिल्ह्यातील तीन बॅंकांमधून ही देवाणघेवाण होते. पैकी एका बॅंकेतील वार्षिक आकडा सुमारे चारशे कोटींहून अधिक आहे..तीन बॅंकांचा संदर्भ घेतल्यास सुमारे १२०० कोटींहून अधिक उलाढाल होत असल्याचे जाणकारांकडून सांगण्यात येते. सर्वाधिक व्यवहार जर्मनी या देशात होत आहेत. कोल्हापूर जिल्हा आर्थिक घडामोडीत आघाडीचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. .Kolhapur circuit bench: १० वर्षांहून अधिक खुर्चीला चिकटून बसलेले संचालक जाणार घरी! २६ बँकांमधील संचालकांनी भितीने घेतली सर्किट बेंचमध्ये धाव.औद्योगिक तसेच पर्यटन जिल्हा म्हणूनही कोल्हापूरची ओळख आहे. येथील फाउंड्री व्यवसायातून जगातील १५०हून अधिक देशांत उलाढाल होते. मात्र, गेल्या वर्षभरातील जिल्ह्यातील तीन बॅंकांमधून झालेली उलाढाल पाहता ती ६९ देशांत झाल्याचे आकडेवारी सांगते. जर्मन देशात औद्योगिक उलाढाल अधिक होत असल्यामुळे तेथे अधिक व्यवहार होत असल्याचे सांगण्यात आले. .म्हणून होतात व्यवहारसर्वसाधारणपणे नोकरी, पर्यटन, प्रशिक्षण तसेच व्यावसायिक अशा चार पद्धतीने इतर देशांसाठी व्यवहार केले जातात. यासाठी मोजक्या बॅंका आणि त्यांच्या मोजक्या शाखांची निवड केली आहे. यासाठी स्वतंत्र विभाग कार्यरत आहे. प्रत्येक देशाच्या चलनाप्रमाणे त्यांचे पैसे रूपांतरित पद्धतीने दिले जातात. यासाठी ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जाते..Kolhapur circuit bench: १० वर्षांहून अधिक खुर्चीला चिकटून बसलेले संचालक जाणार घरी! २६ बँकांमधील संचालकांनी भितीने घेतली सर्किट बेंचमध्ये धाव.देश आणि वर्षभरात झालेल्या व्यवहारांची संख्याहॉगकॉंग.............................. ३४युएई................................ १३८अन्गोला.............................. १५अर्जेंटिना............................... १ऑस्ट्रेलिया............................. ४बांगलादेश.............................. ३.बेल्जियम............................. २१बल्गेरिया............................... १ब्राझिल............................... १०कॅनडा................................ ३८स्वित्झर्लंड............................. ९चीन................................. ११२सायप्रस............................... ११.झेक प्रजासत्ताक........................ ३जर्मनी............................... ९०३डेन्मार्क................................. २अल्जेरीया.............................. ४इजिप्त................................. ११स्पेन.................................. ११.स्पेशल इकॉनॉमीक झोन................ १फिनलंड.............................. १२फ्रान्स ................................ ३७ग्रेट ब्रिटन........................... १२७जॉर्जिया................................. २घाना................................... १ज्युनिया................................ १.इक्वेटोरियल ज्युनिया.................. ९हंगेरी................................... ४इंडोनेशिया............................ १८आयर्लंड............................ ७५५इस्त्रायल................................ १इराक................................... ६.इटली................................. ५३जमैका.................................. ४जपान.................................. ७केनिया................................ २५कझाकिस्तान.......................... ७दक्षिण कोरिया......................... ३केमॅन आयलॅण्ड....................... ४श्रीलंका................................. ७.ल्युथिओनिया.......................... १मार्शल आयलॅण्ड..................... १२मॉरिशियस............................ २०मालदीव................................ १मालवी................................ १६.मेक्सिको............................... ५मलेशिया................................ १नायजेरिया............................ ११नेदरलॅंड.............................. ३९नेपाळ................................ ४७न्यूझीलंड............................... ४पेरू.................................... ३फिलिफाईन्स........................... ५पोलंड.................................. ९कतार................................. १०.रोमानिया............................... १सौदी अरेबिया........................ १६स्वीडन................................. १सिंगापूर............................... ७५स्लोव्हेनिया............................. ३थायलंड.............................. ४९तुर्कस्थान............................. २८तैवान.................................. ३.टांझानिया............................. १५युगांडा.................................. १युएसए................................ २७उरुग्वे................................... १उजबेकिस्तान.......................... ५व्हिएतनाम............................. ४झांबिया................................. ३ एकूण ३४६१.१ एप्रिल २०२५ ते ६ मार्च २०२६ पर्यंतची आकडेवारी'जिल्ह्यातील तीन राष्ट्रीयीकृत बॅंकांतून परदेशी चलनाचे व्यवहार होत आहेत. गेल्या वर्षभरात साधारण ६७ देशांत असे व्यवहार झाले आहेत. जर्मनीमध्ये व्यावसायिक संबंध असल्यामुळे त्यांची उलाढाल अधिक असल्याचे दिसून येते. .वर्षात साधारण तीनही बॅंकांच्या शाखांतून सुमारे १२०० कोटींची उलाढाल होत असल्याचे दिसून येते. परदेशी चलनासाठी बॅंकेत स्वतंत्र व्यवस्था असून, याची नोंद भारत सरकारकडे होते.- मंगेश पवार, लीड बॅंक अधिकारी. 