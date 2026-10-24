कोल्हापूर

Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' जिंकूनही सतेज पाटलांचं टेन्शन वाढलं! अध्यक्ष निवडीत नवा कायदेशीर ट्विस्ट; 14 चा आकडा कसा गाठणार? 'ते' 12 संचालक गैरहजर राहिले तर..?

Gokul chairman election October 29 2026 : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीपूर्वी संचालकांच्या उपस्थितीवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. पोटनियमानुसार १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक असून, २९ ऑक्टोबरच्या सभेकडे कोल्हापूरचे लक्ष लागले आहे.
Kolhapur Gokul chairman election latest news

Kolhapur Gokul chairman election latest news

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीनंतर होणारी अध्यक्ष निवडीची संचालकांची बैठक ही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बोलवली असल्याने त्या सभेला सर्व संचालकांना उपस्थित राहाणे अनिर्वाय असल्याचे सहकारातील तज्ज्ञांचे मत (Kolhapur Gokul chairman election latest news) आहे. पहिल्याच सभेला अनुपस्थित राहण्याची संबंधित संचालकांना परवानगी देणे अधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येते की नाही? हाही प्रश्‍न असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.

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