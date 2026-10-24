Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' जिंकूनही सतेज पाटलांचं टेन्शन वाढलं! अध्यक्ष निवडीत नवा कायदेशीर ट्विस्ट; 14 चा आकडा कसा गाठणार? 'ते' 12 संचालक गैरहजर राहिले तर..?

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीनंतर होणारी अध्यक्ष निवडीची संचालकांची बैठक ही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी बोलवली असल्याने त्या सभेला सर्व संचालकांना उपस्थित राहाणे अनिर्वाय असल्याचे सहकारातील तज्ज्ञांचे मत (Kolhapur Gokul chairman election latest news) आहे. पहिल्याच सभेला अनुपस्थित राहण्याची संबंधित संचालकांना परवानगी देणे अधिकाऱ्यांच्या कक्षेत येते की नाही? हाही प्रश्न असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात..आमदार सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीने १३ जागा जिंकत बहुमत मिळवले आहे. विरोधी महायुतीला १२ जागा मिळाल्या. अध्यक्ष निवडीसाठी ‘गोकुळ’च्या पोटनियमानुसार निम्म्यापेक्षा जास्त संचालक व अधिक एक असे १४ संचालक उपस्थित राहावे लागतील. यावरून संघाच्या अध्यक्ष निवडीच्या तोंडावरच नवा वाद निर्माण झाला आहे. तथापि, संचालक मंडळाच्या निवडणुकीनंतरची ही पहिलीच सभा आहे..संघात सध्या संचालक मंडळ अस्तित्वात नाही, तर प्रशासकांकडे कार्यभार आहे; पण संचालक मंडळाचा निकाल लागल्यानंतर संघावरील प्रशासकीय कारकीर्दही कायद्याने संपुष्टात आली आहे. त्यामुळेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी सर्व संचालकांना अध्यक्ष निवडीच्या बैठकीची नोटीस पाठवली आहे. २९ ऑक्टोबरला ही निवड होत आहे. संघाच्या पोटनियमातील आणखी एका तरतुदीत संचालक मंडळाच्या सलग तीन बैठकांना पूर्वपरवानगीशिवाय गैरहजर राहणाऱ्या संचालकांचे पद आपोआप रद्द होईल, असे म्हटले आहे..Chandrakant Patil Statement On Gokul Election : 'गोकुळ'मध्ये निकालाचा अंदाज चुकला, पण...; पुणे पदवीधर अन् शिक्षकमध्ये भाजपचा एकतर्फी विजय होणार, चंद्रकांत पाटलांचा मोठा दावा.२९ ऑक्टोबरच्या बैठकीला विरोधी १२ संचालकांनी गैरहजर राहण्यासाठी परवानगी मागितली तरी ती निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा अध्यक्ष निवडीसाठी नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी यांना देता येते की नाही? याविषयी सहकार कायद्यात काहीही तरतूद नाही. त्यातूनही विरोधी १२ संचालक गैरहजर राहिले तर संबंधित निवडणूक अधिकारी गणपूर्तीअभावी सभा रद्द होऊन १२ संचालकांच्या अनुपस्थितीचा अहवाल राज्य सहकार निवडणूक प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करतील. त्यानंतर प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार संचालक मंडळाची दुसरी बैठक बोलावली जाईल..पोटनियमच सोयीचा‘गोकुळ’च्या पोटनियमात एकूण संचालकांच्या निम्मे संचालक व अधिक एक उपस्थित असावा, असे म्हटले आहे; पण त्याचवेळी गणपूर्तीअभावी सभा तहकूब झाल्यास काय करावे, हेच या पोटनियमात नाही. त्यामुळे हा पोटनियम म्हणजे सोयीने तयार केलेली पळवाट असल्याचे बोलले जाते. ग्रामपंचायत असो किंवा सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा गणपूर्तीअभावी तहकूब झाल्यास तीच सभा अर्ध्या तासात त्याचठिकाणी घेतली तर त्याला गणपूर्तीची अट नाही, असा कायदा आहे; पण ‘गोकुळ’ने मात्र पोटनियमात अशी दुरुस्ती केलेली नाही..कायदा काय सांगतो?महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम १९६० च्या कायद्यानुसार संचालक मंडळाची पहिली सभा गणपूर्तीअभावी तहकूब झाली तर दुसरी सभा बोलावण्याचा अधिकार आहे. दुसऱ्या सभेला गणपूर्तीची अटच लागू होत नाही. त्यामुळे दुसऱ्या सभेला १३ संचालक उपस्थित राहिले तरी त्यांना अध्यक्ष निवडीचा अधिकार आहे. फक्त दुसऱ्या सभेची कायदेशीर नोटीस सर्व २५ संचालकांना विहित वेळेत पाठवणे बंधनकारक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.