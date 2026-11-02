Gokul Chairman Election : गोकुळ अध्यक्ष निवडीचा पेच मिटला! हायकोर्टाच्या सर्किट बेंचचा महायुतीला दणका, 'या' तारखेला होणार निवडणूक, सतेज पाटलांच्या 'समविचारी'ला दिलासा!

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाला अखेर पूर्णविराम मिळण्याची चिन्हे आहेत. कोल्हापूर सर्किट बेंचने आज (ता. २) महत्त्वपूर्ण आदेश देत १० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सात दिवसांची नोटीस देऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदाचा फैसला आता १० नोव्हेंबरला होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे..गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीसाठी २९ ऑक्टोबर रोजी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत आवश्यक गणपूर्तीअभावी निवड प्रक्रिया होऊ शकली नव्हती. संघाच्या नियमावलीनुसार अध्यक्ष निवडीच्या सभेसाठी किमान १४ संचालकांची उपस्थिती आवश्यक आहे. मात्र, महायुतीच्या १२ संचालकांनी बैठकीला अनुपस्थिती दर्शविल्याने गणपूर्ती होऊ शकली नाही आणि बैठक तहकूब करावी लागली होती..त्यानंतर समविचारी आघाडीने समांतर सभा घेत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केल्याचा दावा केला होता. यावरून वाद न्यायालयात पोहोचला होता. गोकुळची निवडणूक १८ ऑक्टोबर रोजी झाली होती, तर १९ ऑक्टोबरला निकाल जाहीर झाला. या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत आघाडी घेतली, तर महायुतीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले..Gokul Chairman Controversy : शशिकांत पाटील-चुयेकर यांची निवड टिकणार का? कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये आज ऐतिहासिक सुनावणी, महायुतीचे 12 संचालक राहणार उपस्थित.संख्याबळात समविचारी आघाडी पुढे असतानाही अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेत नियमावलीतील तरतुदींचा आधार घेत महायुतीने २९ ऑक्टोबरच्या बैठकीला उपस्थित राहणे टाळले. त्यामुळे अध्यक्ष निवडीचा पेच निर्माण झाला होता. गोकुळच्या पोटनियमानुसार, सलग तीन बैठकींना गैरहजर राहणाऱ्या संचालकाचे पद आपोआप रद्द होण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे पुढील बैठकांना महायुतीचे संचालक उपस्थित राहणार का, याबाबतही राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू होती..Adani Green Energy Project : साताऱ्यात अदानी समूहाची तब्बल 14,952 कोटींची गुंतवणूक! मराठवाडी प्रकल्पाला केंद्राची मंजुरी, 2700 मेगावॉट वीजनिर्मितीचा मार्ग मोकळा.तर दुसरीकडे, समविचारी आघाडीला अध्यक्षपद मिळू नये, यासाठी महायुतीकडून विविध स्तरांवर राजकीय हालचाली सुरू असल्याची चर्चा होती. या पार्श्वभूमीवर मुंबईपासून कोल्हापूरपर्यंत राजकीय घडामोडींना वेग आला होता. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेले पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर या चर्चेला अधिक हवा मिळाली. गोकुळमध्ये शासननियुक्त आणि तज्ज्ञ संचालकांची संख्या वाढविण्याबाबत या पत्रात उल्लेख असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे स्वीकृत किंवा शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देऊन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे गणित बदलण्याचा प्रयत्न होणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते..मात्र, आता कोल्हापूर सर्किट बेंचने १० नोव्हेंबरला निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्याने या सर्व राजकीय चर्चांना महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना सात दिवसांची नोटीस देऊन प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे गोकुळच्या अध्यक्षपदासाठी आता पुन्हा एकदा राजकीय हालचालींना वेग येणार असून, १३ विरुद्ध १२ अशा संख्याबळाच्या लढतीत अध्यक्षपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याची उत्सुकता वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.