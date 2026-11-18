कोल्हापूर : तत्कालीन संचालक मंडळाने दूध खरेदी दरात वाढ केली; पण विक्री दरात वाढ केली नसल्याने गोकुळवर २८० कोटी रुपयांचा भार (Gokul Dairy 280 crore financial burden) पडला, तर पशुखाद्य विभागाला २४ कोटींचा नव्हे, तर १६ कोटींचा तोटा झाल्याची माहिती प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष प्रदीप मालगावे यांनी दिली. प्रशासक काळात ‘गोकुळ’ला तोटा झाला म्हणणाऱ्यांना आरसा दाखविण्यासाठी प्रशासकांनी एक प्रकारची श्वेतपत्रिकाच आज प्रसिद्ध केली. .प्रशासकांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, गोकुळवर प्रशासक येण्यापूर्वी संचालक मंडळाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये गाय दूध खरेदी दरात वाढ केली. मात्र, विक्री दरात वाढ केली नसल्याने २०२५-२६ च्या आर्थिक वर्षात संघावर २८० कोटी रुपयांचा भार पडला. यामध्ये सप्टेंबर २०२६ अखेर ती रक्कम सुमारे १२० कोटींच्या आसपास गेली. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत संघाला सप्टेंबर २०२६ अखेर १२८ कोटींचा व्यापारी नफा कमी झाला आहे. यावर उपाय म्हणून मे २०२६ मध्ये गाय आणि म्हैस दूध विक्री दरात वाढ करून यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला आहे..पशुखाद्य निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या किमतीत ३५ ते ४० टक्के वाढ झाली. निवडणुकीदरम्यान पशुखाद्य विभागाला २४ कोटींचा तोटा झाल्याचे सांगितले जात होते. मात्र, २४ कोटींचा नव्हे, तर सोळा कोटींचा तोटा झाला आहे. पशुखाद्य दरवाढ न करण्यामागे उच्च न्यायालयाने संघाची निवडणूक प्रक्रिया ६० दिवसांत पूर्ण करण्याचे दिलेले आदेश, दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या खर्चात आणखी वाढ होऊ नये, हा दृष्टिकोन होता. मार्च २०२६ अखेर तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात आयकर भरण्यासाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद केली नव्हती. त्यामुळे ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्राधिकृत मंडळाला १८ कोटी रुपयांचा आयकर भरावा लागला. याचाही ताळेबंदातील तोटा दिसण्यावर परिणाम झाला..Maharashtra Drought Relief : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना डिसेंबरमध्ये मिळणार दोन हजारांची मदत? दुसऱ्या हप्त्याच्या वितरणासाठी सरकारच्या हालचालींना वेग, तारीखही ठरली?.प्रशासकीय मंडळाने केलेली बचत व निर्णयसहा महिन्यांत व्यवस्थापन खर्चात ४ कोटींची बचतबगॅस खरेदीमुळे उत्पादन खर्चात सुमारे १० लाखांची बचतकच्च्या मालाच्या दरात वाढ, तरीही पशुखाद्य दर स्थिरम्हैस दुधाला प्रतिलिटर १.५० रुपये, तर गाय दुधाला एक रुपया दरवाढ२४३ गावांत दूधवाढ कृती कार्यक्रमाची अंमलबजावणीदोन नवीन बल्क मिल्क कुलर कार्यान्वितखासगी दूध विक्रीवर नियंत्रणसिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दूध संकलन वाढीसाठी प्रशासकीय समन्वयसिद्धगिरी पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाशी सामंजस्य करारखरेदी प्रक्रियेत सुमारे १० लाखांची बचतकोल्हापूर व पुणे विभागांत ५५ नवीन वितरकदूध विक्रीत दररोज १.३३ लाख लिटरपर्यंत वाढ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.