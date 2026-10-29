Gokul Chairman Election : 'वडिलांच्या कष्टाची परतफेड म्हणून मुलाला अध्यक्ष करा'; शशिकांत पाटील यांच्यासाठी चुयेकरांच्या स्मारकासमोर ग्रामस्थांचे साकडे

कोल्हापूर : गोकुळ संघाच्या उभारणीत आयुष्य वेचणाऱ्या स्वर्गीय आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या कष्टांची परतफेड त्यांच्या मुलाला अध्यक्षपदाची संधी देऊन करा, अशी भावनिक साद चुये (ता. करवीर) ग्रामस्थांनी (Shashikant Patil-Chuyekar chairman post latest update) घातली. गोकुळ शिरगाव येथील गोकुळच्या मुख्य कार्यालयासमोर असणाऱ्या स्व.चुयेकर यांच्या स्मारकासमोर नतमस्तक होत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना न्याय मिळावा, यासाठी साकडे घातले. .गोकुळची निवडणूक झाली. या निवडणुकीत राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडीने २५ पैकी १३ जागा जिंकत बाजी मारली. निवडणुकीपूर्वी आमदार सतेज पाटील यांनी शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना अध्यक्ष करण्याचा शब्द दिल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे या शब्दाची पूर्तता होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे..गोकुळला ऊर्जितावस्था मिळवून देण्यासाठी स्वर्गीय आनंदराव चुयेकर यांनी आयुष्यभर कष्ट घेतले. त्यांच्या योगदानामुळे संघाची यशस्वी वाटचाल झाली, अशी भावना दूध उत्पादक आणि ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या मुलाला अध्यक्षपदाची संधी देणे, ही त्यांच्या कार्याचा सन्मान करणारी बाब ठरेल, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली. विश्वास पाटील, सर्जेराव पाटील, वसंत पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले.यावेळी विविध ग्रामस्थ उपस्थित होते..Gokul Chairman Election : 'गोकुळ' अध्यक्ष निवडीत मोठा ट्विस्ट! महायुतीचे 12 संचालक गैरहजर राहण्याच्या तयारीत, सतेज पाटलांची सत्ता रोखण्यासाठी नवा डाव?.शशिकांत पाटील अध्यक्ष होणार की हुलकावणी मिळणार?वर्षभरापूर्वी गोकुळच्या अध्यक्षपदाची हुकलेली संधी गोकुळचे संस्थापक अध्यक्ष (कै.) आनंदराव पाटील चुयेकर यांचे चिरंजीव शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना यावेळी मिळणार की, पुन्हा त्यांना हुलकावणी मिळणार याची उत्सुकता शेवटच्या क्षणापर्यंत कायम राहणार आहे. वर्षभरापूर्वी गोकुळच्या अध्यक्षपदाची माळ गळ्यात पडणार म्हणून दारात मंडप उभा केला असतानाही शशिकांत पाटील यांना बाजूला ठेवून मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे चिरंजीव नविद अध्यक्ष झाले होते. अध्यक्ष निवडीत शशिकांत पाटील यांच्या निवडीबाबत उत्स्तुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.