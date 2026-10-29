कोल्हापूर

Gokul Chairman Election : 'वडिलांच्या कष्टाची परतफेड म्हणून मुलाला अध्यक्ष करा'; शशिकांत पाटील यांच्यासाठी चुयेकरांच्या स्मारकासमोर ग्रामस्थांचे साकडे

Gokul Milk Union chairman election Kolhapur latest news : गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्षपदासाठी शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना संधी द्यावी, अशी मागणी चुये ग्रामस्थांनी केली.
Shashikant Patil-Chuyekar chairman post latest update

Shashikant Patil-Chuyekar chairman post latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गोकुळ संघाच्या उभारणीत आयुष्य वेचणाऱ्या स्वर्गीय आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या कष्टांची परतफेड त्यांच्या मुलाला अध्यक्षपदाची संधी देऊन करा, अशी भावनिक साद चुये (ता. करवीर) ग्रामस्थांनी (Shashikant Patil-Chuyekar chairman post latest update) घातली. गोकुळ शिरगाव येथील गोकुळच्या मुख्य कार्यालयासमोर असणाऱ्या स्व.चुयेकर यांच्या स्मारकासमोर नतमस्तक होत शशिकांत पाटील-चुयेकर यांना न्याय मिळावा, यासाठी साकडे घातले.

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