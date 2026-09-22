Kolhapur Gokul Election 2026 : आमदार, माजी आमदारांसह बडे नेते 'गोकुळ'च्या रिंगणात; एकाच दिवशी 133 इच्छुकांचे 205 उमेदवारी अर्ज दाखल, आज शेवटचा दिवस

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी आज विद्यमान आमदार, माजी आमदार, चार माजी संचालकांसह १३३ इच्छुकांनी तब्बल २०५ उमेदवारी अर्ज दाखल (Gokul Election 2026) केले. आमदार अशोकराव माने, माजी आमदार जिल्हा बॅंकेचे उपाध्यक्ष राजू आवळे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, ‘गोकुळ’च्या माजी संचालिका शौमिका महाडिक, नंदकुमार ढेंगे, डॉ. चेतन नरके, अंबरिषसिंह घाटगे यांनीही आज उमेदवारी अर्ज दाखल केले. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आज (ता.२२) शेवटचा दिवस आहे..रमणमळा येथील बहुउद्देशीय सभागृहातील निवडणूक कार्यालयात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सकाळी अकरा ते दुपारी तीनपर्यंत कार्यालय परिसरात आज गर्दीच गर्दी झाली होती. दिवसभरात भारतीय जनता पक्षासह जनसुराज्य शक्ती पक्ष, कॉग्रेसच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले..इच्छुक टोपी घालूनच मंडपात येते होते. त्यांच्या सोबत किमान १५-२० कार्यकर्ते, सूचक, अनुमोदक होते. निवडणूक कार्यालयात प्रवेश करताना त्यांनाही रांगेत उभे राहावे लागत होते. आजअखेर २१९ इच्छुकांनी ३२१ अर्ज दाखल केले आहेत, यात १०२ दुबार आहेत. महायुती आणि परिवर्तन आघाडी यांच्यातील समोरासमोर विरोधक कोण असतील, याचा अंदाज येथील मंडपात येत होता..Raju Shetti Sugarcane FRP : 'स्वाभिमानी'ची नेहमीची भूमिका बदलली! राजू शेट्टी पहिल्यांदाच समतोल भूमिका घेत कारखानदारांच्या भेटीला; नेमक्या मागण्या काय?.अर्ज दाखल केलेले अन्य उमेदवार असे :भाग्यश्री कर्णसिंह गायकवाड, माजी संचालक राजेश पाटील यांच्या पत्नी सुस्मिता, माजी अध्यक्ष कै. रवींद्र आपटे यांच्या पत्नी पद्मजा, गडहिंग्लजच्या माजी नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, कै. राजकुमार हत्तरकी यांच्या स्नुषा श्वेता हत्तरकी, माजी संचालक विश्वास जाधव, दीपक भरमू पाटील, माजी जिल्हा परिषद सदस्य राहुल देसाई, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नाथाजी पाटील, अशोक चराटी, विशाल गोपाळराव पाटील, जिल्हा बॅंकेचे संचालिका स्मिता गवळी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाबासाहेब देवकर..Gokul Election 2026 : गोकुळ निवडणुकीत महायुतीचा नवा फॉर्म्युला! 25 नाही तर तब्बल 'इतक्या' जागांसाठी होणार चुरस, काय आहे गणित?.दिवसभरात दाखल झालेले गटनिहाय अर्जसर्वसाधारण गट - ७४महिला राखीव - २३इतर मागास - २२अनुसुचित जाती-जमाती - ६मागास वर्ग - ८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.