कोल्हापूर

Kolhapur Gokul Election 2026 : आमदार, माजी आमदारांसह बडे नेते 'गोकुळ'च्या रिंगणात; एकाच दिवशी 133 इच्छुकांचे 205 उमेदवारी अर्ज दाखल, आज शेवटचा दिवस

Gokul Election 2026 133 Candidates File 205 Nomination Forms : 'गोकुळ'च्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आज (ता. २२) शेवटचा दिवस आहे.
Kolhapur Gokul Election 2026 133 candidates 205 nomination forms

Kolhapur Gokul Election 2026 133 candidates 205 nomination forms

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी आज विद्यमान आमदार, माजी आमदार, चार माजी संचालकांसह १३३ इच्छुकांनी तब्बल २०५ उमेदवारी अर्ज दाखल (Gokul Election 2026) केले. आमदार अशोकराव माने, माजी आमदार जिल्हा बॅंकेचे उपाध्यक्ष राजू आवळे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तानाजी पाटील, ‘गोकुळ’च्या माजी संचालिका शौमिका महाडिक, नंदकुमार ढेंगे, डॉ. चेतन नरके, अंबरिषसिंह घाटगे यांनीही आज उमेदवारी अर्ज दाखल केले. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आज (ता.२२) शेवटचा दिवस आहे.

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