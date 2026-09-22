Gokul Election 2026 : 'अदृश्य शक्ती कोण? नाव सांगा, मग बोलते'; शौमिका महाडिक यांचे 'गोकुळ'च्या रणधुमाळीत थेट आव्हान, भाजपच्या सर्व उमेदवारांनी शक्तीप्रदर्शन करत भरले अर्ज

कोल्हापूर : गोकुळच्या निवडणुकीसाठी आज एकाच दिवशी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सर्व पंचवीस जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. संस्थापक आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून भाजपच्या कार्यालयातून एकत्रित येऊन सर्वांनी उमेदवारी अर्ज दाखल (Gokul Election 2026) केले. .यावेळी माजी संचालिका शौमिका महाडिक यांनी आम्ही महायुती म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल करीत असल्याचे स्पष्ट केले. आज दृश्य शक्ती आहे. ज्यांनी अदृश्य शक्ती नावाचा एवढा गजर केला त्यांनीच अजून तिचे नाव सांगितलेले नाही, अदृश्य शक्ती कोण आहे? मला माहिती नाही आहे. नाव कळाले, तर मी त्याच्यावर बोलेन, असेही महाडिक म्हणाल्या..आजपर्यंत महायुती म्हणून एकत्रित असलेल्या इतर पक्षांच्या इच्छुकांकडून उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. मात्र, भाजपकडून एकही अर्ज दाखल झालेला नव्हता. दोन दिवसापूर्वी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. त्यानंतर सर्व जागांवर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतर आज सकाळी अकरा वाजता संघाचे संस्थापक आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या गोकुळ शिरगाव येथील पुतळ्यास सर्व इच्छुकांनी पुष्पहार अर्पण केला. तेथून सर्व जण भाजपच्या कार्यालयात जमले..Kolhapur Gokul Election 2026 : आमदार, माजी आमदारांसह बडे नेते 'गोकुळ'च्या रिंगणात; एकाच दिवशी 133 इच्छुकांचे 205 उमेदवारी अर्ज दाखल, आज शेवटचा दिवस.इच्छुक, कार्यकर्ते, ठरावधारक एकत्रित आले. यामुळे परिसरात वाहतूक कोंडी झाली. इच्छुकांसह कार्यकर्त्यांच्या मोटारी रस्त्याच्या दुतर्फा असल्यामुळे कोंडीत भर पडली. भाजप कार्यालयात चालत जाणेही शक्य नव्हते. साधारण तासभरानंतर इच्छुकांनी थेट रमणमळा येथील बहुउद्देशीय सभागृह गाठले. तेथे सर्वांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले..बिनविरोधसाठी सर्वांनी एकत्रित आले, तर आनंदचपक्ष कार्यालय आणि निवडणूक कार्यालय येथे शौमिका महाडिक म्हणाल्या, ‘सध्या आम्ही २५ जागांचे अर्ज भरले आहेत. किती जागा लढणार हे महायुतीच्या अंतिम निर्णयानंतर स्पष्ट होईल. अजून महायुतीचा निर्णय स्पष्ट झालेला नाही आहे. कोणाला कुठल्या प्रवर्गातून जागा मिळेल हे अजून निश्चित नाही आहे. ज्या प्रवर्गातली जागा ज्याच्यासाठी सुटेल, तेथे दुसरा अर्ज माघार घेण्यात येईल..Gokul Election Kolhapur : 'गोकुळ' निवडणुकीत महायुतीला मोठा धक्का? माजी अध्यक्ष डोंगळे यांचा थेट इशारा, म्हणाले 'आमच्याशिवाय पर्याय शोधल्यास...'.सध्या जर-तरच्या गोष्टीवर कशाला बोलायचे, आता आम्ही महायुती म्हणूनच सामोरे जातोय आणि महायुती म्हणूनच लढणार आहोत. प्रत्यक्षात जागा वाटपाची चर्चा अजून कुठल्याच पक्षात झालेली नाही आहे. त्याच्यामुळे मला असे वाटते की, प्रत्येक पक्ष हा आपल्या ताकदीनुसार जागा मागत असतो, ती तशी इच्छा असणे काही गैर नाही. प्रत्येक पक्षाला त्यांच्या त्यांच्या ताकदीनुसार सन्मानजनक जागा मिळती. बिनविरोधसाठी सर्वांनी एकत्रित आले, तर आनंदच आहे. राजकारणाला नवी दिशा मिळेल, सहकारात हे गरजेचे आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.