कोल्हापूर

Gokul Election 2026 : 'अदृश्य शक्ती कोण? नाव सांगा, मग बोलते'; शौमिका महाडिक यांचे 'गोकुळ'च्या रणधुमाळीत थेट आव्हान, भाजपच्या सर्व उमेदवारांनी शक्तीप्रदर्शन करत भरले अर्ज

BJP Files Nominations for All 25 Gokul Election Seats : गोकुळ निवडणुकीसाठी भाजपने महायुतीच्या माध्यमातून सर्व २५ जागांवर एकाच दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. चंद्रकांत पाटील यांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय झाला.
Gokul election 2026 BJP Mahayuti candidates nomination

Gokul election 2026 BJP Mahayuti candidates nomination

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : गोकुळच्या निवडणुकीसाठी आज एकाच दिवशी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने सर्व पंचवीस जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. संस्थापक आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून भाजपच्या कार्यालयातून एकत्रित येऊन सर्वांनी उमेदवारी अर्ज दाखल (Gokul Election 2026) केले.

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