कोल्हापूर

Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'च्या सत्ताकारणाचा काउंटडाऊन सुरू! अंतिम मतदार यादीची तारीख ठरली; उमेदवारी अर्जाचा मुहूर्तही निश्चित, 410 संस्थांच्या हरकतीवर सुनावणी

Gokul Election 2026 Preparation Begins : गोकुळ निवडणुकीची तयारी वेगाने सुरू झाली असून ४ सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. ४१० संस्थांच्या हरकतींवर सुनावणी झाली आहे.
Kolhapur Gokul election 2026

Kolhapur Gokul election 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीची तयारी आता सुरू झाली आहे. चार सप्टेंबरला अंतिम यादी जाहीर होणार (Kolhapur Gokul election 2026) असून, साधारण १०-११ सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. सोमवार (ता. ३१) पासून निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्तीपासून कार्यालय कोठे घ्यायचे, इंथपर्यंतची प्रक्रिया वेग घेणार आहे.

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