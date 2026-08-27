Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'च्या सत्ताकारणाचा काउंटडाऊन सुरू! अंतिम मतदार यादीची तारीख ठरली; उमेदवारी अर्जाचा मुहूर्तही निश्चित, 410 संस्थांच्या हरकतीवर सुनावणी

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीची तयारी आता सुरू झाली आहे. चार सप्टेंबरला अंतिम यादी जाहीर होणार (Kolhapur Gokul election 2026) असून, साधारण १०-११ सप्टेंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. सोमवार (ता. ३१) पासून निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्तीपासून कार्यालय कोठे घ्यायचे, इंथपर्यंतची प्रक्रिया वेग घेणार आहे..दरम्यान, प्रभारी विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांच्याकडे आज ४१० संस्थांबाबत हरकतींवर सुनावणी झाली. यामध्ये या संस्थांना अंतिम मतदार यादीत स्थान देऊ नये. चुकीच्या पद्धतीने यांची नोंदणी झाली असल्याची हरकत घेतली. यावर याबाबत सहकार न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, तो निर्णय होईपर्यंत याबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी बाजू मांडण्यात आली. प्रभारी विभागीय उपनिबंधक नारायण परजाने यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली..गोकुळची निवडणूक ६० दिवसांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे माघारीसाठीचा वेळ कमी करून वेळेत निवडणूक घेण्याचे प्रयत्न निवडणूक प्रशासनाकडून सुरू झाल्याचे समजते. साधारण पुढील सोमवारपासून निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून महसूल उपजिल्हाधिकारी यांची नियुक्ती करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. निवडणूक कार्यालय ताराबाई पार्क येथील गोकुळ दूध संघाच्या इमारतीत होण्याची शक्यता आहे..Ghodge-Sonawade Ghat : 40 वर्षांची प्रतीक्षा संपली! घोटगे-सोनवडे घाटाला केंद्रीय समितीचा ग्रीन सिग्नल, कोल्हापूर-सिंधुदुर्ग अंतर होणार कमी; आमदार नीलेश राणेंचा पाठपुरावा.याच परिसरात मंडप उभा करून कार्यालय तयार करण्याची प्राथमिक तयारी सुरू आहे. तसेच १०-११ सप्टेंबरला उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यात येतील. साधारण ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणुकीची प्रत्यक्षातील प्रक्रिया होईल. पुढील १०-१५ दिवसांत प्रचार, मतदान होईल. निकाल लागून साधारण घटस्थापनेच्या पूर्वी नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येईल, अशी शक्यता आहे..Ladki Bahin Yojana Update : रक्षाबंधनाला लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता मिळणार? 24 ते 48 तासांत खात्यात जमा होणार पैसे; सामाजिक न्याय विभागाचा 344 कोटींचा वळवला निधी!.२६७ संस्थांच्या हरकतीवर आज सुनावणीदरम्यान, आज (ता. २७) सुमारे २६७ संस्थांच्या हरकतींवर सुनावणी होणार आहे. ताराबाई पार्क येथील सहायक निबंधक दुग्ध यांच्या कार्यालयात ही सुनावणी होईल. सर्व सुनावण्या संपल्यानंतर ३१ ऑगस्टपर्यंत निर्णय द्यावा लागणार आहे. चार सप्टेंबरला अंतिम मतदार यादी जाहीर होणार आहे. त्यानंतर तातडीने पुढील पाच दिवसांत प्रत्यक्षात निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.