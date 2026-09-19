Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'चं राजकारण तापलं! मंत्री मुश्रीफ, विनय कोरेंनी नियोजित दौरे रद्द करून गाठली मुंबई; नेत्यांची जोरात फिल्डिंग, राजकीय चर्चांना उधाण

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या घाडमोडी वाढत असतानाच आज मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार विनय कोरे यांनी नियोजित कार्यक्रम रद्द करून अचानक विमानाने मुंबई (Gokul Election 2026 Latest Update) गाठली. ‘गोकुळ’ निवडणुकीच्या नियोजनासाठी हा दौरा असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. मात्र, नेत्यांनी मुंबईला आमच्या कामासाठी आल्याचे सांगितले. गोकुळसंदर्भातील चर्चेला दुजोरा दिला नाही..मंत्री मुश्रीफ यांचे आज आणि उद्या जिल्ह्यातील ठिकाणी दौरे होते. त्यांच्या दौऱ्याचा नियोजित कार्यक्रमही शासकीय पातळीवर प्रसिद्ध केला होता. आमदार कोरे यांचेही आज त्यांच्या मतदारसंघात नियोजित कार्यक्रम होते. मात्र, अचानक दोन्ही नेत्यांनी त्यांचे नियोजित कार्यक्रम रद्द करून विमानाने मुंबई गाठली. दोघेही सकाळी एकाच विमानातून मुंबईला गेले..Gokul Election 2026 : खासदार धनंजय महाडिक यांनी आमची बार्गेनिंग पॉवर कमी करण्याचा प्रयत्न केला; हसन मुश्रीफ यांचा थेट आरोप, गोकुळ संघात अंतर्गत घडामोडींना वेग.मुख्यमंत्र्यांनी बोलाविल्यामुळे ते अचानक गेल्याची माहिती पुढे आली. दोघांसोबत जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे पदाधिकारीही मुंबईत होते. मंत्री मुश्रीफ, आमदार कोरे यांच्यासह काही मोजक्या पदाधिकारी आणि नेत्यांमध्ये आज मुंबईत बैठक झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात झाली. यामध्ये गोकुळच्या निवडणुकीबाबत फिल्डिंग लावल्याचे समजते..आज (ता.१९) पासून दोन दिवस मुख्यमंत्री कोल्हापूर दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे कोल्हापुरातील घडामोडी होण्यापूर्वीच मुंबईत भेटून गोकुळच्या आजपर्यंतच्या घडामोडीबाबतची माहिती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविल्याचे समजते. दरम्यान, मी माझ्या वैयक्तिक कामासाठी अचानक मुंबईत आलो आहे. गोकुळसंदर्भात बैठक झाली नसल्याचे आमदार कोरे यांनी सांगितले. मंत्री मुश्रीफ यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही..Gokul Election 2026 : 'हिंमत असेल तर त्या अदृश्य शक्तीचे नाव जाहीर करा'; सतेज पाटलांचे मंत्री मुश्रीफ यांना उघड आव्हान, गोकुळ निवडणुकीवरून राजकारण तापलं.विशेष विमानातून कोल्हापुरात दाखलमंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार विनय कोरे यांच्यासह समीत कदम आज सकाळी एकाच विमानातून मुंबईला रवाना झाले. रात्री दहाच्या सुमारास ते विशेष विमानातून कोल्हापुरात दाखल झाले. हे विमान तातडीने पुन्हा मुंबईला रवाना झाले. त्यामुळे मंत्री आणि आमदार यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन ‘गोकुळ’संदर्भात फिल्डिंग लावल्याचे समजते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.