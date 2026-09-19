कोल्हापूर

Gokul Election 2026 : 'गोकुळ'चं राजकारण तापलं! मंत्री मुश्रीफ, विनय कोरेंनी नियोजित दौरे रद्द करून गाठली मुंबई; नेत्यांची जोरात फिल्डिंग, राजकीय चर्चांना उधाण

What Happened in Kolhapur Politics? : गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार विनय कोरे यांनी नियोजित कार्यक्रम रद्द करून मुंबई गाठली. त्यामुळे निवडणूक रणनीती आणि राजकीय चर्चांना वेग आला.
Gokul Election 2026 Latest Update

Gokul Election 2026 Latest Update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या घाडमोडी वाढत असतानाच आज मंत्री हसन मुश्रीफ आणि आमदार विनय कोरे यांनी नियोजित कार्यक्रम रद्द करून अचानक विमानाने मुंबई (Gokul Election 2026 Latest Update) गाठली. ‘गोकुळ’ निवडणुकीच्या नियोजनासाठी हा दौरा असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली. मात्र, नेत्यांनी मुंबईला आमच्या कामासाठी आल्याचे सांगितले. गोकुळसंदर्भातील चर्चेला दुजोरा दिला नाही.

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