कोल्हापूर

Gokul Election 2026 : 'गोकुळ' बिनविरोध होणार नाहीच! आमदार सतेज पाटील यांचा महायुतीला थेट इशारा, ताकदीने लढण्याची घोषणा

Gokul Milk Union Election 2026 Satej Patil latest news : कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघाची निवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचे सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले. पाच लाख दूध उत्पादकांच्या हितासाठी निवडणूक पूर्ण ताकदीने लढवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Satej Patil statement on Gokul election 2026

Satej Patil statement on Gokul election 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : सध्या गोकुळच्या बिनविरोध निवडणुकीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. जिल्ह्यातील पाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करण्यासाठी गोकुळमध्ये एकहाती सत्ता असणे अत्यंत गरजेचे (Gokul Election 2026) आहे. त्यामुळे ही निवडणूक मी पूर्ण ताकदीने लढवणार असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले.

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