Gokul Election 2026 : 'गोकुळ' बिनविरोध होणार नाहीच! आमदार सतेज पाटील यांचा महायुतीला थेट इशारा, ताकदीने लढण्याची घोषणा

कोल्हापूर : सध्या गोकुळच्या बिनविरोध निवडणुकीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेमध्ये कोणतेही तथ्य नाही. जिल्ह्यातील पाच लाख दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे काम करण्यासाठी गोकुळमध्ये एकहाती सत्ता असणे अत्यंत गरजेचे (Gokul Election 2026) आहे. त्यामुळे ही निवडणूक मी पूर्ण ताकदीने लढवणार असल्याचे आमदार सतेज पाटील यांनी स्पष्ट केले. .पाटील यांनी करवीर तालुक्यातील कांडगांव, देवाळे, हळदी, सडोली खालसा, गाडेगोंडवाडी, आरे, बाचणी, हिरवडे खालसा, हसूर, पाटेकरवाडी, म्हालसवडे, कांचनवाडी आणि सावर्डे दुमाला या गावांमधील ठरावधारकांची भेट घेऊन संवाद साधला..Gokul Dudh Sangh Dispute : 'गोकुळ' सुनावणीवरून दुग्ध विभागात गोंधळ; नोटिसीशिवाय सुनावणी म्हणजे अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही, दूध उत्पादकांचा संताप.आमदार पाटील म्हणाले, ‘पाच वर्षांत दिलेला प्रत्येक शब्द पूर्ण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही केला आहे. दुधाला दोन रुपये दर वाढ देण्याचा शब्द आम्ही दिला होता. तो पूर्ण करून ५ वर्षात म्हैस दुधाला १४ रुपये व गाई दुधास १० रुपये अधिक दर दिले आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा आणि ठराव धारकांचा आमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे.’.सडोली खालसा येथे आमदार पाटील यांनी माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील, जिल्हा परिषद सदस्य क्रांतीसिंह पवार-पाटील यांची भेट घेतली. जिल्हा परिषद गटनेते एकनाथ पाटील, बाबासाहेब चौगले, शशिकांत पाटील चुयेकर, अभिषेक तायशेटे, प्रकाश पाटील, एम. के. पाटील, रणजीतसिंह पाटील, उदयानी साळुंखे, शशिकांत खोत उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.