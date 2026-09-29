कोल्हापूर

Kolhapur Gokul Election 2026 : 'गोकुळ' निवडणुकीत महायुतीसोबत जाणे म्हणजे आत्महत्या, सभासद निकालादिवशी बिनआवाजाचा बाँब फोडतील; काय म्हणाले सतेज पाटील?

Gokul Election 2026 Satej Patil Targets Mahayuti : गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सतेज पाटील यांनी महायुतीतील अंतर्गत कलहावर टीका केली. दूध उत्पादक सभासद समविचारी आघाडीसोबत राहतील आणि निकालादिवशी वेगळा संदेश देतील, असा दावा त्यांनी केला.
Gokul Election 2026 Satej Patil statement on Mahayuti

Gokul Election 2026 Satej Patil statement on Mahayuti

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ निवडणुकीनिमित्त महायुतीत अंतर्गत कलहाची सहा महिन्यांपूर्वीच ठिणगी पडली होती. काल त्याचा वणवा (Kolhapur Gokul Election 2026) पेटला. ‘गोकुळ’ निवडणुकीत महायुतीसोबत जाणे म्हणजे आत्महत्या केल्यासारखे आहे, हे सभासदांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे ठरावाचे कोणी कितीही दावे केले तरी सभासद समविचारी आघाडीसोबतच राहून निकालादिवशी बिनआवाजाचा बाँब फोडतील, असे मत आमदार सतेज पाटील यांनी आज व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेल्या आंदोलनानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

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