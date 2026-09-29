Kolhapur Gokul Election 2026 : 'गोकुळ' निवडणुकीत महायुतीसोबत जाणे म्हणजे आत्महत्या, सभासद निकालादिवशी बिनआवाजाचा बाँब फोडतील; काय म्हणाले सतेज पाटील?

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’ निवडणुकीनिमित्त महायुतीत अंतर्गत कलहाची सहा महिन्यांपूर्वीच ठिणगी पडली होती. काल त्याचा वणवा (Kolhapur Gokul Election 2026) पेटला. ‘गोकुळ’ निवडणुकीत महायुतीसोबत जाणे म्हणजे आत्महत्या केल्यासारखे आहे, हे सभासदांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे ठरावाचे कोणी कितीही दावे केले तरी सभासद समविचारी आघाडीसोबतच राहून निकालादिवशी बिनआवाजाचा बाँब फोडतील, असे मत आमदार सतेज पाटील यांनी आज व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केलेल्या आंदोलनानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. .आमदार पाटील म्हणाले, ‘महायुतीतील सत्ता मिळवण्यासाठी सुरू असलेला राडा सहा महिन्यांपासून आहे. दूध उत्पादकही तो उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहेत. कॉलर धरणे, महापालिकेच्या चौकात शड्डू मारण्यापासून जिल्हा परिषदेचा निधी आमदारांना देण्यापर्यंत यांचा सुसंवाद सुरू. ‘गोकुळ’ निवडणुकीत टोकणंची भाषा महायुतीकडून सुरू आहे, आमच्याकडून नाही. आमचे सर्वसामान्य आणि दूध उत्पादकांच्या हिताचे पॅनेल आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक ठरावदार स्वत:च्या गाडीने येऊन आम्हाला मतदान करतील.’.पाटील-डोंगळेंना शोधावे लागणारविश्वास पाटील आणि अरुण डोंगळे यांच्या राजकीय भूमिकेवर पाटील म्हणाले, ‘मागील पॅनेलमध्ये मी आणि मुश्रीफ बसलो की, विश्वास पाटील आणि अरुण डोंगळे उजवीकडे व डावीकडे बसायचे. त्यांना शोधावे लागेल, अशी त्यांची अवस्था झाली आहे.’.Ratnagiri Political Drama : ...आणि रत्नागिरीत पुन्हा पेटलं जुनं राजकीय वैर! तटकरे अन् योगेश कदम आमनेसामने आल्यावर काय घडलं? दोघांनी नजरा चुकवत एकमेकांकडं फिरवली पाठ.सरसकट कर्जमाफीसाठी विशेष अधिवेशन घ्यावेपंचनामे करण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यात पाचशे रुपये मागितले जात आहेत. उद्या दुष्काळाचे अनुदान मिळण्यासाठीही पैसे मागितले जातील. भ्रष्टाचार कुठपर्यंत पोहोचला आहे, हे या प्रकारातून स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी झाली पाहिजे, यासाठी विशेष अधिवेशन घेतले पाहिजे, अशी मागणी पाटील यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.