Gokul Election Updates : मुख्यमंत्र्यांनी मला पॅनेलप्रमुख केलंय, माझी अब्रू घालवू नका.. 'पॅनेल टू पॅनेल’ मतदान करा; मंत्री मुश्रीफांचं करवीरवासीयांना आवाहन

कोल्हापूर : ‘‘करवीरवासीयांनो, मला मुख्यमंत्र्यांनी पॅनेलप्रमुख केले आहे, माझी अब्रू घालवू नका, ‘पॅनेल टू पॅनेल’ मतदान करा’’, असे आवाहन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे केले. करवीर तालुक्यातील गोकुळ ठरावधारकांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. येथील महासैनिक दरबार हॉलमध्ये सायंकाळी मेळावा (Gokul election latest news Kolhapur) झाला..मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ‘करवीरवासीयांनो, सर्वाधिक मतदान तुमच्या तालुक्यात आहे. येथे सवय आहे की, तुमच्या तालुक्यातील लोकांनाच मतदान करता; पण आता तसे करू नका. पी. एन. पाटील यांच्या गटाला जिल्हा बॅंकेसह अन्य ठिकाणी योग्य सन्मान देणार आहे.’.आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले, ‘जागा वाटपात पळून पळून तीन रन काढता आल्या. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी खरं पालकत्व दाखविले त्यामुळे जादा जागा मिळाल्या. करवीरमध्ये सर्वाधिक मतदान आहे, मी चाणक्य नाही, पालकमंत्र्यांनी मोठे मन दाखविले म्हणून हे शक्य झाले आहे. ’ माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी, आमदार नरके चाणक्य आहेत. त्यांनी चार जागा मिळवल्याचे सांगून गोकुळचे नाव देशात जाण्यासाठी मुख्यमंत्री गोकुळमध्ये लक्ष घालत असल्याचे सांगितले..NCP Expulsion : बारामतीत राजकीय भूकंप! सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीत पुरुषोत्तम जगताप यांच्यासह बंडखोरांची राष्ट्रवादीतून हकालपट्टी; विद्यमान अध्यक्षांवर तडकाफडकी कारवाई.माजी संचालक शौमिका महाडिक म्हणाल्या, ‘गोकुळ संघ एकट्याचा नाही. आजपर्यंतचा इतिहास पाहिला, तर प्रत्येकाचे त्यामध्ये योगदान आहे. व्यक्ती विरोध नाही. संस्था चांगली चालली पाहिजे म्हणूनच महायुती म्हणून सर्व जण एकत्रित आहोत. आता आपल्यासाठी अस्मितेची लढाई आहे.’.राहुल पाटील म्हणाले, ‘ज्यावेळी सोबत पाहिजे होती, त्यावेळी दिली नाही. आता विरोधकांना आमचा पुळका येत आहे. पी. एन. पाटील यांची शपथ घेऊन सांगतो, नक्कीच चांगले दिवस येतील. लवकरच गटाची ताकद दाखवून देऊ.’ माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी या जागा वाटपाच्या लढाईत मी फार जखमी झाल्याचे सांगितले..Gokul Election in Kolhapur : 'गोकुळ'च्या निवडणुकीत दगाफटका झाला, तर मंत्री मुश्रीफ यांच्यावर खापर फुटणार? कार्यकर्त्यांच्या नाराजीचा परिणाम मतदानावर होण्याची शक्यता.प्रास्ताविकात माजी संचालक अजित नरके यांनी आढावा घेऊन उमदेवारांची ओळख करून दिली. केरबा पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. अजित पाटील यांनी आभार मानले. यावेळी छत्रपती शाहू शेतकरी विकास आघाडीचे सर्व उमेदवार उपस्थित होते..तुम्ही विरोधात, म्हणून तुमचे निर्णय कोल्हापुरात शपथा घ्या, गावात राहू नका, असेही आवाहन मंत्री मुश्रीफ यांनी केले. याचवेळी आम्ही सत्तेत आहोत म्हणून मुख्यमंत्री आमच्याकडे लक्ष देतात. आमचे निर्णय मुंबईत होतात. तुम्ही विरोधात आहे म्हणून तुमचे निर्णय कोल्हापुरात होतात, असेही त्यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.