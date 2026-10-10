कोल्हापूर

Gokul Election Updates : मुख्यमंत्र्यांनी मला पॅनेलप्रमुख केलंय, माझी अब्रू घालवू नका.. 'पॅनेल टू पॅनेल’ मतदान करा; मंत्री मुश्रीफांचं करवीरवासीयांना आवाहन

Hasan Mushrif Appeals for Panel-to-Panel Voting in Karveer : कोल्हापुरातील करवीर येथे गोकुळ ठरावधारकांच्या मेळाव्यात मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पॅनेल टू पॅनेल मतदानाचे आवाहन केले. आमदार चंद्रदीप नरके आणि माजी खासदार संजय मंडलिक यांनीही राजकीय घडामोडींवर भाष्य केले.
Hasan Mushrif appeal to Karveer voters

Hasan Mushrif appeal to Karveer voters

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘‘करवीरवासीयांनो, मला मुख्यमंत्र्यांनी पॅनेलप्रमुख केले आहे, माझी अब्रू घालवू नका, ‘पॅनेल टू पॅनेल’ मतदान करा’’, असे आवाहन मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे केले. करवीर तालुक्यातील गोकुळ ठरावधारकांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. येथील महासैनिक दरबार हॉलमध्ये सायंकाळी मेळावा (Gokul election latest news Kolhapur) झाला.

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