Kolhapur Gokul Election : 'गोकुळ' जागा वाटपाचा निर्णय गुलदस्त्यातच; कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार? मुख्यमंत्री दोन दिवसांत देणार निर्णय

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी महायुतीचा फॉर्म्युला आज मुंबईतही ठरला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी रात्री महायुतीच्या जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांची बैठक (Gokul Milk Union election Mahayuti seat sharing formula) झाली. येथे प्रत्येकाने आपली बाजू मांडली; मात्र निर्णय झाला नाही. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच लवकरच निर्णय जाहीर केला जाईल, असे सांगितल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले..गोकुळ दूध संघाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी महायुती एकत्रित लढणार आहे. यासाठी कोल्हापुरात स्थानिक पातळीवर वेगवेगळ्या टप्प्यांवर बैठका, चर्चा झाल्या; मात्र त्यामधून फलनिष्पत्ती झाली नाही. त्यामुळे जागा वाटपाचा चेंडू मुख्यमंत्री यांच्या कोर्टात टाकण्यात आला होता..त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीत राष्ट्रवादी अजित पवार गट, भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदे गट, जनसुराज्य शक्ती अशा सर्व पक्षांतील प्रमुख नेते उपस्थित होते. रात्री साडेनऊच्यादरम्यान बैठक सुरू झाली. सुमारे अर्धा-पाऊण तास चाललेल्या या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्येक पक्षाच्या नेत्यांना त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले. येथे प्रत्येक पक्षाने आपल्याकडे किती ठराव आहेत, यासह आपली बाजू कशी भक्कम आहे, याची मांडणी केली. प्रत्येक पक्षाने अपेक्षित जागांचे स्पष्टीकरणही दिले..प्रत्येकाकडे किती ठराव आहेत, यावर जागा वाटप करायचे की पक्ष म्हणून जागा वाटप करायचे यावरही चर्चा झाली. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. आजपर्यंत असलेले हेवेदावे निकाली काढण्यात आले. जागा वाटपावरून सुरू असलेले गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही निर्णय दिला नाही. पुढील बैठक असल्याने याबाबतचा निर्णय कळविला जाईल, असे सांगण्यात आल्याचेही विश्वसनीय वृत्त आहे. बैठकीस आजी-माजी आमदार खासदार, मंत्री यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारीही उपस्थित होते.....तर पर्यायाचे राजकारण सुरू होणार का?माघारीपर्यंत मुख्यमंत्र्यांकडील निर्णय अपेक्षित आहे. सध्या दुष्काळी परिस्थिती, विधान परिषदेच्या निवडणुका यामुळे मुख्यमंत्री व्यस्त आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून ‘गोकुळ’साठी किती वेळ दिला जाईल, जागा वाटपातील नाराजी कशी दूर करता येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. पुढील तीन-चार दिवसांत निर्णय झाला नाही, तर पर्यायाचे राजकारण सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..जागांची मागणीराष्ट्रवादी अजित पवार गट - १०शिवसेना शिंदे गट - ०८भारतीय जनता पक्ष - ०८जनसुराज्य शक्ती पक्ष - ०३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.