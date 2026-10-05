Gokul Election 2026 : गोकुळ निवडणुकीत महायुतीची रणनीती ठरली! मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात जागावाटपाचा तिढा सुटला; राष्ट्रवादीला सर्वाधिक जागा, तर भाजप-शिवसेनेला प्रत्येकी 7

कोल्हापूर : जिल्ह्याचे प्रमुख सत्ताकेंद्र असलेल्या कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) निवडणुकीसाठी महायुतीतील जागा वाटपांचा फॉर्म्युला आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून जाहीर (Kolhapur Gokul Election 2026) केला. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसला सर्वाधिक नऊ, तर भाजप व शिवसेना शिंदे पक्षाला प्रत्येकी सात जागा मिळाल्या. उर्वरित दोन जागा ‘जनसुराज्य’ शक्ती पक्षाकडे गेल्या असून, राष्ट्रवादीच्या कोट्यातून आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना एक जागा दिली जाणार आहे..दरम्यान, फॉर्म्युला जाहीर झाला असला तरी उमेदवार निश्चितीसाठी सोमवार (ता. ५) महायुतीतील घटक पक्षांच्या नेत्यांची बैठक होणार आहे. पक्षनिहाय उमेदवारांची यादी तयार असून, आजच्या बैठकीतच यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे..स्थानिक पातळीवर महायुतीच्या जागा वाटपाच्या बैठका निष्फळ ठरल्या होत्या. त्यामुळे गेल्या आठवड्यात जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांची एकत्रित बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ निवासस्थानी झाली. त्यात फडणवीस यांनी पक्षनिहाय ठरावांच्या संख्येची माहिती घेतली. ज्या पक्षाकडे ठराव जास्त, त्यांना जास्त जागा देण्याचे सूत्र यापूर्वीच जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर हा लेखाजोखा मांडल्यानंतर त्यांनी दोन दिवसांत जागा वाटपांचे सूत्र जाहीर करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज त्यांनी जागा वाटप जाहीर केले..Ladki Bahin Yojana September Installment Date : लाडक्या बहिणींसाठी महत्त्वाची बातमी! सप्टेंबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता कधी मिळणार? समोर आली संभाव्य तारीख.जागा वाटपांचे सूत्र जाहीर झाल्यानंतर भाजपचे उमेदवार ठरवण्यासाठी आज खासदार धनंजय महाडिक यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीला आमदार अमल महाडिक व माजी संचालिका शौमिका महाडिक उपस्थित होत्या. भाजपच्या वाट्याला येणाऱ्या सात जागांवर या बैठकीत सांगोपांग चर्चा झाली. त्यात काही उमेदवारही निश्चित केले. यात मावळत्या सभागृहातील तीन संचालकांसह दोन माजी संचालकांचा समावेश आहे. जागा वाटपात भटक्या विमुक्त गटाची जागा भाजपला मिळाली असून, त्यावर माजी संचालक विश्वास जाधव यांची वर्णी निश्चित आहे. एक-दोन नावांवर एकमत न झाल्याने त्यावर दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचे ठरले..'सकाळ'चे वृत्त तंतोतंत खरे‘गोकुळ’च्या जागा वाटपात राष्ट्रवादी काँग्रेसच मोठा भाऊ ठरणार यासह त्यांना नऊ तर भाजप, शिवसेना शिंदे पक्षाला प्रत्येकी सात जागा, ‘जनसुराज्य’ला दोन जागा मिळणार असे वृत्त ‘सकाळ’च्या २ ऑक्टोबर रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आले. हे वृत्त आज प्रत्यक्ष निर्णय झाल्याने खरे ठरले..Pune Teachers Constituency Election : भाजपला मोठा धक्का! पुणे शिक्षक मतदारसंघात डॉ. रोंगे यांचे बंड; विठ्ठलाचं दर्शन घेत अपक्ष म्हणून अर्ज भरण्यासाठी रवाना.राष्ट्रवादीचा आज निर्णयराष्ट्रवादीच्या वाट्याला आलेल्या नऊ जागांवरील उमेदवार ठरवण्यासाठी मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या उपस्थितीत सोमवारी (ता. ५) बैठक होणार आहे. शिवसेनेच्या वाट्याला असलेल्या सात जागांपैकी माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्यासह चार माजी संचालकांची उमेदवारी निश्चित आहे. ‘जनसुराज्य’कडून पुन्हा अमरसिंह पाटील व कर्णसिंह गायकवाड यांची उमेदवारी निश्चित आहे..जागा वाटपाचा फॉर्म्युला असाराष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्ष - ९ (यातील एक जागा यड्रावकर गटाला)भारतीय जनता पक्ष - ७शिवसेना शिंदे पक्ष - ७जनसुराज्य - २राखीव गटाची वाटणी अशीभटक्या विमुक्त - भाजपअनुसूचित जाती - शिवसेना शिंदे पक्षओबीसी व महिला - राष्ट्रवादी अजित पवार पक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.