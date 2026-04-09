Gokul Dudh Sangh : 'गोकुळ'वर प्रशासक नियुक्त होणे अटळ? सुनावणीच्या तारखांनी वाढवले टेन्शन; निवडणूक लांबणीवर पडण्याची चिन्हे

कोल्हापूर : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) सध्या न्यायालयात दाखल याचिका, द्विसदस्यीय चौकशी, सहायक निबंधकाकडे सुरू असलेल्या अवसायनातील संस्थांच्या सुनावणीतील विलंब आदींच्या विळख्यात अडकला (Gokul Milk Union Election Delay) आहे. संघाच्या संचालक मंडळाची मुदत ४ मे रोजी संपत आहे; मात्र याचिकांवरील सुनावणी २८ एप्रिलला होणार आहे. परिणामी, उर्वरित कालावधीत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होणे अशक्य आहे. त्यातून संघावर प्रशासक नियुक्ती अटळ आहे. .एकाच वेळी सुरू असलेल्या सुनावणींमुळे निवडणूक लांबणीवर पडत आहे. निवडणूक प्रक्रिया किचकट आहे. येथे 'गोकुळ'च्या सभासद दूध संस्थांकडून ठराव मागणी करण्यासाठी महिन्याचा कालावधी दिला जातो. त्यानंतर छाननी आणि हरकती होतात..त्यानंतर प्रत्यक्षात निवडणूक कार्यक्रम सुरू होतो. यासाठी साधारण १२० दिवस गृहित धरले जात होते. ती मुदत कधीच टळली आहे. ठराव गोळा करण्यासाठीचा कालावधी गृहित धरला तरीही चार मेपर्यंत ती प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रशासक राज अटळ आहे..निवडणूक लागूच नये, यासाठी राजकारण सुरू झाले. हे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठीही राजकारण झाले. यातून गोकुळ संघ पूर्णपणे फेऱ्यात अडकला. संचालक अपात्र ठरविण्यासाठीची याचिका कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी दाखल झाली. त्याचीही सुनावणी सध्या सुरू आहे. याचवेळी अवसायनात काढण्याच्या प्रक्रियेतील सुमारे १२०० संस्थांचा प्रश्न उपस्थित झाला..या संस्थांना गृहित धरून निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी पुढे आली तर या संस्थांना वगळून निवडणूक घ्यावी, यावर सुद्धा याचिका दाखल झाल्या. यातून निवडणूक हा पुन्हा न्यायालयीन प्रश्न तयार झाला. न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच सहायक दुग्ध निबंधकांकडे अवसायनातील संस्थांबाबत सुनावणी सुरू झाली आहे. तेथे दररोज वेगवेगळ्या तालुक्यांतील संस्था त्यांचे म्हणणे मांडत आहेत. दोन्हींकडे सुनावण्या सुरू असतानाच विभागीय उपनिबंधक (दुग्ध) यांनी द्विसदस्यीय चौकशी समितीची नियुक्ती केली. त्यांच्याकडून 'गोकुळ'मधील सभासद संस्थांची चौकशी सुरू झाली आहे.