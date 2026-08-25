Gokul Dudh Sangh Dispute : 'गोकुळ' सुनावणीवरून दुग्ध विभागात गोंधळ; नोटिसीशिवाय सुनावणी म्हणजे अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही, दूध उत्पादकांचा संताप

कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या कच्च्या यादीमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव नाही, त्याला इतर संस्थांवर हरकती घेता येणार नाहीत. एका व्यक्तीला एकाच संस्थेवर आक्षेप घेता येईल, असे सहायक दुग्ध उपनिबंधक कृष्णा ठाकरे यांनी सांगितले (Gokul Election Dispute) होते. ज्या संस्थांवर हरकती घेतल्या होत्या, त्यांना नोटीस दिली नसताना थेट मोबाईलवरून मॅसेज टाकून सुनावणीला बोलावता, ही तुमची हुकूमशाही सुरू आहे का? न्यायालय आणि सहकार न्यायालयापेक्षा तुम्ही अधिकारी मोठे झाला का? असा सवाल करत दूध संस्था प्रतिनिधींनी ठाकरे यांना धारेवर धरले..त्यामुळे ताराबाई पार्क येथील सहायक निबंधक (दुग्ध) कार्यालयात गोंधळ झाला. यावर दुग्ध अधिकाऱ्यांनी पोलिसांची कुमक मागवून प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला..हरकती आलेल्या दूध संस्थांच्या अर्जावर सुनावणी घेण्यासाठी दुग्ध विभागाकडून पाठविलेली कोणतीही नोटीस आम्हाला मिळालेली नाही. त्यामुळे मोबाईलद्वारे संदेश पाठवून सुनावणीला येण्याचे आवाहन केले. मात्र, आमच्या संस्थांवर कोणी हरकत घेतली. त्या हरकतीचे स्वरूप काय, याची काहीही माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे सुनावणीला उत्तर काय द्यायचे, हा प्रश्न आहे..Sangli Highway Update : विटा-नागज महामार्गासाठी 95 कोटी मंजूर; कोकण-पश्चिम महाराष्ट्र कनेक्टिव्हिटीचा मार्ग मोकळा, गडकरींकडे खासदार पाटलांनी केला होता पाठपुरावा.एका व्यक्तीला एकाच संस्थेबाबत हरकत घेता येईल, असे ठाकरे यांनी सांगितले होते. मात्र, एक व्यक्ती अनेक संस्थांवर हरकत घेत असतील तर हे चालणार आहे का? असा सवाल करत दूध संस्था प्रतिनिधींनी ठाकरे यांना धारेवार धरले. कार्यालयात जोरदार गोंधळ सुरू झाल्याने अधिकाऱ्यांनी पोलिसांना पाचारण केले. पोलिसांनी दूध संस्था प्रतिनिधींना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आम्ही दूध उत्पादक शेतकरी आहोत, आतंकवादी नाही..आम्हाला आमचे मुद्दे शांतपणे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून मांडू दिले पाहिजेत, असे म्हणून संस्था प्रतिनिधी विनंती करीत होते. मात्र, पोलिस आणि आंदोलकांमध्येही शाब्दिक वाद झाला. शेवटी दोनच प्रतिनिधींनी भूमिका पटवून देण्याचा प्रयत्न करत अधिकाऱ्यांन बाजू पटवून दिली. त्यानंतर नारायण परजणे यांनी यावर योग्य तोडगा काढू, असे सांगून सर्वांना शांत केले. यावेळी विकास पाटील-कुरुकली, सुनील पाटील, शिवाजी देसाई, अनुप वागरे, उत्तम पाटील, विजयसिंह पाटील, रंगराव लांबोरे आदी उपस्थित होते..Kaas Plateau Flower Festival : पर्यटकांसाठी खूशखबर! 1 सप्टेंबरपासून कास पठारावर फुलोत्सव; निसर्गाचा नवा अनुभव अन् आकर्षक पॉईंट्स सज्ज.दरम्यान, निवडणूक प्रक्रियेत असणाऱ्या एका व्यक्तीला संस्थांवर आक्षेप घेता येऊ शकतो. पण, ज्या संस्थांवर आक्षेप घेतला आहे. त्या संस्थांनी योग्य कारण दिल्यास त्यांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नसल्याचे नारायण परजणे यांनी सांगितले..एका रात्रीत अधिकारी बदलले कसे?एका रात्रीत जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी आणि सहकारी संस्थेचे (दूग्ध) विभागीय उपनिबंधक देविदास मिसाळ यांच्याऐवजी हातकणंगले सहकारी संस्थेचे उपनिबंधक नारायण परजणे यांच्याकडे कार्यभार दिला जातो. यामागचे गौडबंगाल काय? सकाळी अकरापासून देविदास मिसाळ हे सुनावणी घेण्यासाठी येत असल्याचे सांगितले जात होते. सर्वच दूध उत्पादक संस्था त्यांची वाट पाहत होतो. मात्र, मिसाळ आले नाहीत. त्याऐवजी नारायण परजणे आले. परजणे येणार हे दुग्ध अधिकारी कृष्णा ठाकरे यांनी आम्हाला खरं काहीही सांगितले नाही, असे विकास पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.