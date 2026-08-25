कोल्हापूर

Gokul Dudh Sangh Dispute : 'गोकुळ' सुनावणीवरून दुग्ध विभागात गोंधळ; नोटिसीशिवाय सुनावणी म्हणजे अधिकाऱ्यांची हुकूमशाही, दूध उत्पादकांचा संताप

Gokul Milk Union Provisional List Dispute : गोकुळच्या कच्च्या यादीवरील हरकती आणि सुनावणी प्रक्रियेवरून कोल्हापुरात दूध संस्था प्रतिनिधी आणि दुग्ध अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार वाद झाला.
Gokul Election Objections and Hearing Controversy

Gokul Election Objections and Hearing Controversy

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : ‘गोकुळ’च्या कच्च्या यादीमध्ये ज्या व्यक्तीचे नाव नाही, त्याला इतर संस्थांवर हरकती घेता येणार नाहीत. एका व्यक्तीला एकाच संस्थेवर आक्षेप घेता येईल, असे सहायक दुग्ध उपनिबंधक कृष्णा ठाकरे यांनी सांगितले (Gokul Election Dispute) होते. ज्या संस्थांवर हरकती घेतल्या होत्या, त्यांना नोटीस दिली नसताना थेट मोबाईलवरून मॅसेज टाकून सुनावणीला बोलावता, ही तुमची हुकूमशाही सुरू आहे का? न्यायालय आणि सहकार न्यायालयापेक्षा तुम्ही अधिकारी मोठे झाला का? असा सवाल करत दूध संस्था प्रतिनिधींनी ठाकरे यांना धारेवर धरले.

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