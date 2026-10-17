Gokul Multistate Controversy : 'गोकुळ गुजरातच्या घशात घालण्याचा महायुतीचा डाव'; सतेज पाटलांचा खळबळजनक आरोप, साडेपाच लाख दूध उत्पादकांच्या बळावर डाव उधळणार

Gokul Multistate Controversy : ‘गोकुळ’ मल्टिस्टेटला विरोध करण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी दूध उत्पादक आणि ठरावदारांनी आम्हाला सत्ता दिली; पण महायुतीकडून गोकुळ मल्टिस्टेट करण्याचा नवीन डाव रचला जात आहे. गोकुळ गुजरातच्या सरदार वल्लभभाई पटेल को-ऑपरेटिव्ह फेडरेशनच्या घशात घातला जाणार आहे. याला गेल्यावर्षी आमच्यासोबत सत्तेत असणाऱ्यांकडूनही पाठबळ दिले जात आहे. साडेपाच लाख दूध उत्पादकांच्या पाठबळाच्या जोरावर महायुतीचा हा डाव मोडून काढल्याशिवाय राहणार नाही, असे राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी पॅनेल प्रमुख आमदार सतेज पाटील यांनी सांगितले..प्रश्न : गोकुळमध्ये ज्यांना घेऊन तुम्ही सत्तांतर केले आता तेच नेते विरोधात एकाच व्यासपीठावर आहेत. त्यामुळे सत्तांतराबाबत तुम्हाला खंत वाटते का?सतेज पाटील : गोकुळमध्ये कोणाला बाजूला करण्यासाठी सत्तांतर केले नाही. एकाधिकारशाही मोडली पाहिजे. याविरुद्ध ते बंड होते. सत्तांतराचा फायदा दूध उत्पादकांना झाला. पाच वर्षांत आमच्यासोबत असणारे बाजूला गेले तरी सत्तांतरातून उत्पादकांना न्याय देता आला, याचा आनंद आहे.प्रश्न : वारणा हा गोकुळचा स्पर्धक दूध संघ असल्याने आमदार विनय कोरे यांचे गोकुळसाठी योगदान असते का?सतेज पाटील : जिल्ह्यात वेगवेगळ्या नेत्यांनी आठ ते दहा दूध संघ काढले. ते गोकुळसमोर टिकले नाहीत. सध्या गोकुळच्या वीस लाख लिटर दूध संकलनातील साडेपाच लाख लिटर दूध कमी झाले आहे. त्यातील प्रशासकांच्या काळात ८० हजार लिटर दूध वारणा संघाला गेल्याची माहिती आहे. त्यामुळे गोकुळला वारणा दूध संघाचा फायदा कधीच होणार नाही..Hasan Mushrif On Gokul Election : 'गोकुळ'च्या राजकारणात नवा ट्विस्ट! मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असणार अध्यक्षपदाची सूत्रे, मंत्री हसन मुश्रीफांनी काय केलं जाहीर?.प्रश्न : पैसे वाटप केल्याची टीका आमदार विनय कोरे यांनी केली आहे. त्याबद्दल काय सांगाल?सतेज पाटील : सभासदांना ‘पाकिटे’ द्यायची, त्यांच्याकडून शपथ घ्यायची असली कामे आमची नाहीत. ठरावदारांना ‘पाकीट’ देण्याची संस्कृती आमची नाही. साडेपाच लाख शेतकरी आणि ठरावदार आमच्या पॅनेलसोबत ठाम आहेत. त्यामुळे पैसे वाटप केल्याच्या टीकेला अर्थ नाही.प्रश्न : गोकुळ गुजरातच्या दावणीला बांधला जाणार अशी टीका केली जात आहे, यावर तुमचं मत?सतेज पाटील : गुजरातमधील सरदार वल्लभभाई पटेल मिल्क फेडरेशनचा वीस राज्यांत विस्तार केला जाणार आहे. पहिला टप्पा हा महानंदापासून सुरू झाला. महानंद एनडीडीबीकडे देण्याचे काम झाले. मध्यप्रदेश सांची दूध संघ एनडीडीबीकडे गेला. तामिळनाडूतील प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. कर्नाटकमध्ये ‘नंदिनी दूध संघ वाचवा’ आंदोलन झाले. कोल्हापुरातील नेते त्याच विचाराच्या लोकांच्या सत्तेत आहेत. त्यामुळे कोल्हापुरात मल्टिस्टेटचा नवा प्रकार घडू नये, यासाठी सभासद समविचारी पॅनेलला साथ देतील..प्रश्न : निवडणुकीपूर्वी १४०० दूध संस्थांना झालेल्या त्रासानंतर शेवट गोड झाला असे महायुतीचे नेते म्हणत आहेत? याबाबत तुमचं मत काय?सतेज पाटील : गोकुळची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सहा महिने अदृश्य शक्तीच्या माध्यमातून १४०० दूध संस्थांना त्रास दिला. यावेळी सहकारी दिग्गज पक्षातील नेत्यांनी ठरावदारांचा हा त्रास का थांबवला नाही. अदृश्यशक्ती कोण आहे, हे सांगण्याचे धाडसही हे लोक करत नाहीत, एवढा त्यांच्यावर दबाव आहे. उद्या हीच अदृष्य शक्ती तुमच्यावर दबाव आणून सरदार वल्लभभाई पटेल फेडरेशनला गोकुळ हस्तांतर करणार नाहीत, याची खात्री तुम्हाला आहे का? व्यक्तिगत जागा त्यांना मिळाल्या म्हणून त्यांना शेवट गोड झाला असे वाटते. प्रत्यक्षात यांच्या अंतर्गत वादाचा सभासदांनी भोगलेला कडवटपणा सभासद आणि गोकुळ कधीही विसरणार नाही.प्रश्न : तुमच्याकडे ठराव किती आणि सत्तेचे गणित काय?सतेज पाटील : महायुतीत कोणाचे किती ठराव हे ठरवण्याचा वाद कॉलर पकडण्यापर्यंत गेला. आमच्याकडे १८५१ ठराव आहेत. यातही इतर सभासदही आमच्यासोबत राहून आम्हाला एकमुखी कारभार देतील यात शंका नाही..Saundatti Bhandara Oath : सौंदत्ती यल्लमा देवीच्या भंडाऱ्याची शपथ देऊन गोकुळ निवडणुकीत मतदारांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न? 'अंनिस' आक्रमक, थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार.प्रश्न : महायुती असल्यामुळे गोकुळ प्रश्न सोडवण्यास मदत होईल, असा विरोधकांचा दावा आहे?सतेज पाटील : महायुतीत नऊ नेते आहेत. कोणाचा पायपोस कोणालाही नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून गोकुळचा कारभार चांगला होणार नाही. त्याऐवजी एकमुखी कारभारात संघ आणि सभासदांच्या हिताचा निर्णय घेता येणार आहे. दूध उत्पादक, दूध संस्था, गोकुळ आणि ग्राहक असे चार पाय सक्षम शिवाय गोकुळ सक्षम होणार नाही. दूध उत्पादकांना अनुदान वाढवून देणार, दूध संस्थांना कमिशन वाढ, सचिव, कर्मचाऱ्यांसाठी ट्रस्ट निर्माण करून त्यामाध्यमातून त्यांना मदत केली जाईल. खर्चात कपात करून दूध उत्पादकांना जादाचा फायदा देणे, दूध संकलनात वाढ करणे त्यादृष्टीने त्याची तयारी केली आहे. तसेच यापूर्वी नोकर भरतीही करून ठेवली आहे. आम्ही वीस लाख लिटर दुधाचा टप्पा गाठला; पण पुन्हा दूध संकलन घटले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातून दूध संकलन वाढविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील..संस्थापक चुयेकर-पाटील यांचे नाव पुसून टाकण्याचा डावआनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे योगदान कोणीही नाकारू शकत नाहीत. घरातील सोनं-नाणं विकून संघ उभारला; पण काही लोकांकडून गोकुळचे संस्थापक आनंदराव पाटील-चुयेकर यांचे नाव पुसून टाकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची खंतही आमदार पाटील यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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