Diploma Opportunities : कोल्हापुरातच चांगल्या संधी; समीर पारीख, शासकीय तंत्रनिकेतनच्या ४२८ स्नातकांना पदविका प्रदान

कोल्हापूर : 'जगातील विविध देशांकडून भारतीय कास्टिंगला मागणी वाढत आहे. आपल्या कोल्हापुरातच या क्षेत्रात काम करण्यासाठी डिप्लोमा इंजिनिअर्सना चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत. त्याचा लाभ घेऊन करिअर घडवा', असे आवाहन उद्योजक समीर पारीख यांनी आज येथे केले..येथील शासकीय तंत्रनिकेतनच्या ३१ व्या पदविका प्रदान समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी तंत्रनिकेतनच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष व्ही. डी. जाधव होते. 'करिअरच्या अनुषंगाने ग्रोथ साधण्यासाठी अन्य ठिकाणी जाण्याची गरज नसते. .प्राध्यापक भरतीसाठी नवे आदेश.आपल्या आजूबाजूला अनेक संधी उपलब्ध असून, त्या ओळखून त्यांचा लाभ घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सज्ज व्हावे', असे आवाहन पारीख यांनी केले. 'एआय' तंत्रज्ञानाचा कास्टिंग इंडस्ट्रीजमध्ये वापर वाढला आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात तांत्रिक कौशल्य असणाऱ्यांना काम करण्याची चांगली संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले..व्ही. डी. जाधव म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांनी क्षमता, कौशल्य विकासावर, तर शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीवर भर द्यावा. बदलत्या युगात 'एआय'चा वापर आवश्यक असला, तरी आपल्यामधील नैसर्गिक गुणवत्ता तितकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ज्ञान, कौशल्य प्राप्त करा. नवतंत्रज्ञान आत्मसात करा.'.Premium|Study Room: दयानंद विज्ञानमध्ये ' स्पर्धा परीक्षांची तयारी कशी सुरू करायची ' या विषयावर अनुभवी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन.प्राचार्य डॉ. नितीन सोनजे यांनी वार्षिक अहवालाचे वाचन केले. विविध सात विभागांतील ४२८ स्नातकांना प्रमुख उपस्थितांच्या हस्ते पदविका प्रदान करण्यात आल्या. यावेळी परीक्षा नियंत्रक पी. पी. खेडकर, संजीव शिवपूरकर, राजेश पिरळकर, विजय पत्की, प्रकाश राठोड, बी. पी. पाटील, जी. एम. अडचित्रे, एस. बी. खोत, एम. पी. हंपाली, के. ए. कोळेकर, बी. व्ही. कांबळे, श्रीकांत नाईक, डी. एम. गर्गे, आर. के. सावंत, रोहिणी वरणे, एस. ए. मंडपे, एन. एस. कदम, आर. बी. वर्णे, नमिता कदम, डी. वाय. पेरसपुरे, आर. ए. पाटील, पीयुष मालपुरे, सुप्रिया रोठे, विजय माणगावकर, मदन कवडे उपस्थित होते. डॉ. विजय गंगापुरे यांनी सूत्रसंचालन केले..स्नातकांचे चेहरे आनंदाने फुललेपदविका प्रमाणपत्र हातात पडल्यानंतर स्नातकांचे चेहरे आनंदाने फुलले. तंत्रनिकेतनच्या नामफलकासमोर एकत्रित जमत त्यांनी मित्र-मैत्रिणींसमवेत 'सेल्फी' टिपत आनंद व्यक्त केला. काहींनी शिक्षकांसमवेत छायाचित्र घेत या समारंभाच्या आठवणी कॅमेराबद्ध केल्या..विभागनिहाय पदविकाप्राप्त स्नातकअणुविद्युत आणि दूरसंचारण.................................. ११८यंत्र......................................................... १०५स्थापत्य..................................................... ८२माहिती तंत्रज्ञान............................................... ६१विद्युत....................................................... ४७धातूशास्त्र.................................................... १३औद्योगिक अणुविद्युत......................................... ०२एकूण..................................................................४२८.उद्योजक पारीख यांचा स्नातकांना सल्ला...करिअर घडवताना 'कम्फर्ट झोन' सोडानवनवीन संधींचा शोध घेऊन त्यांचा धैर्याने स्वीकार कराशिस्त, प्रामाणिकपणा आणि सातत्य या गुणांच्या जोरावर दीर्घकालीन यश मिळवा.