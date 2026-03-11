कोल्हापूर

Diploma Opportunities : कोल्हापुरातच चांगल्या संधी; समीर पारीख, शासकीय तंत्रनिकेतनच्या ४२८ स्नातकांना पदविका प्रदान

Kolhapur Jobs : कोल्हापुरातील शासकीय तंत्रनिकेतनच्या ३१ व्या पदविका प्रदान समारंभात उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. विविध अभियांत्रिकी शाखांतील ४२८ विद्यार्थ्यांना पदविका प्रदान करण्यात आल्या. यावेळी प्रमुख पाहुणे उद्योजक समीर पारीख यांनी विद्यार्थ्यांना करिअरच्या नव्या संधींबाबत मार्गदर्शन केले.
Government Polytechnic convocation ceremony

Government Polytechnic convocation ceremony

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘जगातील विविध देशांकडून भारतीय कास्टिंगला मागणी वाढत आहे. आपल्या कोल्हापुरातच या क्षेत्रात काम करण्यासाठी डिप्लोमा इंजिनिअर्सना चांगल्या संधी उपलब्ध आहेत. त्याचा लाभ घेऊन करिअर घडवा’, असे आवाहन उद्योजक समीर पारीख यांनी आज येथे केले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Career options
Career
Career Opportunity
Diploma
diploma courses
employment oriented diploma courses

Related Stories

No stories found.