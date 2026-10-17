कोल्हापूर

Water Cut: ११ ग्रामपंचायतींचे पाणी बंद होण्याची शक्यता; ३१ ऑक्टोबरपर्यंत थकीत मुद्दल भरण्याची मुदत

Kolhapur Water Supply, Gram Panchayat Dues, Water Cut Warning :अंतर्गत शहरालगतच्या ११ ग्रामपंचायतींना थकीत पाणीपट्टी भरण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
Kolhapur Municipal Commissioner Warns 11 Neighbouring Gram Panchayats of Water Supply Disconnection Over Pending Dues

Kolhapur Municipal Commissioner Warns 11 Neighbouring Gram Panchayats of Water Supply Disconnection Over Pending Dues

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर : शहरालगतच्या ११ ग्रामपंचायतींकडे पाणीपट्टीचे मुद्दल व विलंब आकाराची आठ कोटी ८० लाख ६३ हजारांवर थकबाकी आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ५० टक्के मुद्दलचा भरणा न केल्यास त्या ग्रामपंचायतींचा पाणीपुरवठा तोडण्यात येईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी आज दिला. २५ टक्के रक्कम डिसेंबरअखेर व उर्वरित २५ टक्के रक्कम मार्चअखेर भरण्याच्या सूचना केल्या.

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