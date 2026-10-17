Water Cut: ११ ग्रामपंचायतींचे पाणी बंद होण्याची शक्यता; ३१ ऑक्टोबरपर्यंत थकीत मुद्दल भरण्याची मुदत

कोल्हापूर : शहरालगतच्या ११ ग्रामपंचायतींकडे पाणीपट्टीचे मुद्दल व विलंब आकाराची आठ कोटी ८० लाख ६३ हजारांवर थकबाकी आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ५० टक्के मुद्दलचा भरणा न केल्यास त्या ग्रामपंचायतींचा पाणीपुरवठा तोडण्यात येईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी आज दिला. २५ टक्के रक्कम डिसेंबरअखेर व उर्वरित २५ टक्के रक्कम मार्चअखेर भरण्याच्या सूचना केल्या..थकीत पाणीपट्टी वसुलीबाबत आयुक्त कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) आणि ग्रामपंचायतींच्या विस्तार अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. दोन कोटी २१ लाख ९१ हजारांची मुद्दल आणि सहा कोटी ५८ लाख ७२ हजारांचा विलंब आकार थकीत आहे. आयुक्त डॉ. भारूड म्हणाले, ‘महानगरपालिकेची ग्रामपंचायतींकडील थकबाकी १५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मार्चअखेर काही रक्कम भरली जाते; मात्र ती विलंब आकारामध्ये जमा होत असल्याने मूळ थकबाकी कायम आहे. त्यामुळे यंदा सर्व ग्रामपंचायतींनी थकीत मुद्दल रक्कम प्राधान्याने भरून थकबाकी कमी करण्यासाठी नियोजन करावे..महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून पाणीपुरवठ्यासाठी प्रतिहजार लिटर २३ ते २४ रुपये दराने पाणी ग्रामपंचायत घेते, मात्र महानगरपालिका प्रति हजार लिटर १५ रुपये दराने आकारणी करत असतानाही ग्रामपंचायतींकडून थकबाकी भरली जात नाही. वीज बिल, देखभाल-दुरुस्ती आणि पाटबंधारे विभागाचे पाणी बिल महापालिकेला नियमित भरावे लागते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी पाणीपट्टीची वसुली करून महानगरपालिकेकडे रक्कम जमा करावी. पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने आगामी काळात पाणीटंचाई जाणवण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी थकबाकी वसुली आवश्यक आहे. विस्तार अधिकाऱ्यांनी गावांमध्ये बैठक घेऊन मुद्दल रक्कम भरण्याचे नियोजन करावे. अनधिकृत नळजोडण्या रोखून संबंधितांवर कारवाई करावी..थकबाकी वसुलीसाठी शहरातील नागरिक आणि ग्रामपंचायती यांच्यासाठी वेगवेगळे निकष लागू केले जाणार नाहीत. १ नोव्हेंबरपासून ग्रामपंचायतींकडील थकबाकी वसुलीसाठीही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. विलंब आकाराच्या रकमेत सवलत देण्याबाबत महासभेसमोर निर्णयासाठी ठेवण्यात येईल.’ उपायुक्त नागेंद्र मुतकेकर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत उगले, जल अभियंता जयेश जाधव तसेच ग्रामपंचायतींचे अधिकारी उपस्थित होते..‘गांधीनगर’कडून सर्वाधिक येणेथकबाकीदार ग्रामपंचायतींमध्ये गांधीनगर ग्रामपंचायतीकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे. त्यांची तीन कोटी ३३ लाख ८४ हजार, हणमंतवाडी एक कोटी १८ लाख ८८ हजार, शिंगणापूर ८२ लाख ८९ हजार, कळंबा ७७ लाख ६२ हजार, वळिवडे ६० लाख ८३ हजार, गडमुडशिंगी ५५ लाख ७६ हजार अशी थकबाकी आहे. बालिंगा ४७ लाख ४७ हजार, उचगाव ४५ लाख ४६ हजार, नागदेववाडी ४४ लाख ३५ हजार, सरनोबतवाडी ८ लाख ७६ हजार, चिंचवाडकडे २ लाख ६७ हजार यासह व्यंकटेश कॉलनी-वळिवडेची ग्रामपंचायतीकडे थकबाकी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.