कोल्हापूर

Kolhapur Foundries : कोल्हापुरात ‘ग्रीन कास्टिंग’चा पथदर्शी प्रकल्प; पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष वीर अडवाणी, फाउंड्रीतील निर्यात वाढणार

Green Casting Pilot : जागतिक बाजारपेठेत पर्यावरणपूरक उत्पादनांना वाढती मागणी लक्षात घेऊन कोल्हापुरात ‘ग्रीन कास्टिंग’चा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (CII) च्या पुढाकारातून ११ फाउंड्री उद्योगांमध्ये हा उपक्रम सुरू
CII officials addressing members

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘जागतिक पातळीवर पर्यावरणपूरक उत्पादन निर्मितीला वाढत असलेले प्राधान्य लक्षात घेऊन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीजने (सीआयआय) योगदान देण्याचे ठरविले आहे.

Kolhapur
Project
eco friendly
western maharashtra
Ecology
automotive manufacturing

