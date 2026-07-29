Panchganga River Water level Update : पंचगंगा नदी तिसऱ्यांदा पात्राबाहेर; गगनबावड्यात 106.8 मिमी पावसाची नोंद; राधानगरी धरण 93 टक्के भरले, 17 बंधारे पाण्याखाली

कोल्हापूर : जिल्ह्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली. गगनबावडा तालुक्यात २४ तासांत १०६.८ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात सरासरी ३४.५ मिमी पावसाची नोंद झाली. राधानगरी धरण ९३ टक्के भरले असून, १४०० क्युसेकचा विसर्ग सुरू आहे. पंचगंगा नदीची पाणीपातळी ८ तासांत २ फुटांनी वाढली (Panchganga River water level news) असून, रात्री १२ वाजता पाणीपातळी २९ फूट ५ इंच होती. चार धरणक्षेत्रांतही अतिवृष्टी झाली..हातकणंगले तालुक्यात ३.० मिमी, शिरोळमध्ये २.४ मिमी, पन्हाळ्यात १३.९ मिमी, शाहूवाडीमध्ये ९.४ मिमी, राधानगरी तालुक्यात ५३.६ मिमी पावसाची नोंद झाली. करवीर तालुक्यात १३.३ मिमी, तर कागल तालुक्यात ३१.३ मिमी पाऊस पडला. गडहिंग्लजमध्ये ३४.२, तर भुदरगडमध्ये ४१.२ मिमी पाऊस पडला. आजऱ्यात ६३.६ मिमी, चंदगडमध्ये ४१.३ मिमी पाऊस पडला..Radhanagari Dam Water Discharge : राधानगरी धरण 90 टक्के भरले; चांदोली धरणाचे चारही वक्राकार दरवाजे उघडले, 14 धरणांत किती आहे पाणीसाठा?.धरणातील पाणीसाठा पुढीलप्रमाणे (कंसात टक्के)राधानगरी ७.७६ टीएमसी (९३ ), तुळशी २.६४ टीएमसी (७६), वारणा २८.८९ टीएमसी (८४), दूधगंगा १४.२८ टीएमसी (५६), कासारी २.२१ टीएमसी (८०), कडवी २.५५ टीएमसी (८९), कुंभी २.०० टीएमसी (७४), पाटगाव २.४० टीएमसी (६५), चिकोत्रा ०.७६ टीएमसी (५०), चित्री १.७६ टीएमसी (९३), जंगमहट्टी १.२० टीएमसी (९८), घटप्रभा १.५६ टीएमसी (१००), जांबरे ०.८२ टीएमसी (१००), आंबेआहोळ १.०६ (८६), सर्फनाला ०.६७ (१००), धामणी १.२९ (३४), कोदे ल.पा. ०.२१ (१००)..शहरात पावसाची संततधारशहर आणि परिसरात पावसाची दिवसभर संततधार सुरू होती. सोमवारी (ता. २७) मध्यरात्री पावसाला प्रारंभ झाला. त्यानंतर पहाटेपर्यंत पाऊस सुरू होता. त्यानंतर एक ते दोन तासांचा अपवाद वगळता सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत पावसाची संतधार होती. रात्री ८ नंतर पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली. मध्यरात्रीपर्यंत पाऊस सुरू होता. जयंती नाल्यासह शहरातील बहुतांश नाले, ओढे दुधडी भरून वाहत होते. सततच्या पावसाने शहरातील वाहतूक संथ गतीने सुरू होती. त्यामुळे शाहूपुरी, महाद्वार रोड परिसर, गंगावेश, लक्ष्मीपुरी येथे वाहतुकीची कोंडी झाली होती..Koyna Dam Update : 'कोयना' शतकाकडे! धरणात 24 हजार क्युसेकने पाण्याची आवक; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा, नवजात 394 मिमी पाऊस.जिल्ह्यातील १७ बंधारे पाण्याखालीपंचगंगा नदीवरील - शिंगणापूर, राजाराम, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड व शिरोळ.कासारी नदीवरील - यवलूज व ठाणे आळवे.भोगावती नदीवरील - कोगे, खडक कोगे, हळदी व राशिवडे.कुंभी नदीवरील - सांगरूळ.दूधगंगा नदीवरील - दत्तवाड.वारणा नदीवरील - चिंचोली व माणगाव..१५ रस्ते पाण्याखालीसद्यःस्थितीत रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत आहे. अतिवृष्टीमुळे २ राज्यमार्ग, २ प्रमुख जिल्हा मार्ग, ९ ग्रामीण मार्ग आणि २ इतर जिल्हा मार्ग असे एकूण १५ रस्ते वाहतुकीसाठी बाधित झाले आहेत. येथील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.