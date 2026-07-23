Radhanagari Dam Water Level : गगनबावड्यासह 12 धरण क्षेत्रांत अतिवृष्टी; राधानगरी धरणात 85 टक्के पाणीसाठा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील 21 बंधारे पाण्याखाली

कोल्हापूर : जिल्ह्यात सर्वच भागात मुसळधार पाऊस पडला. सर्वाधिक पाऊस गगनबावडा तालुक्यात ६७.२ मिमी. इतका झाला. जिल्ह्यातील २१ बंधारे पाण्याखाली गेले. जिल्ह्यातील १२ धरण क्षेत्रांत अतिवृष्टी झाली असून, पाणीसाठ्यातही वाढ झाली (Gaganbawada rainfall update today) आहे. .राधानगरी धरण ८५ टक्के भरले आहे. नदीची पाणीपातळी रात्री १२ वाजता २९ फूट ९ इंच इतकी होती. पुढील दोन दिवस पावसाचा जोर कायम राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला. २४ तासांत जिल्ह्यात २२.९६ मिमी. पावसाची नोंद झाली. यामध्ये सर्वाधिक पाऊस गगनबावडा तालुक्यात पडला आहे..हातकणंगलेत ७.४ मिमी., शिरोळमध्ये ४.१ मिमी., पन्हाळ्यात ४.१ मिमी., शाहूवाडीमध्ये २१.५ मिमी., राधानगरीमध्ये ३६ मिमी., करवीरमध्ये ९.९ मिमी., कागलमध्ये १५.६ मिमी., गडहिंग्लजमध्ये २०.७ मिमी., भुदरगडमध्ये १८.६ मिमी., आजरा तालुक्यात २३.८ मिमी., चंदगड तालुक्यात २३.८ मिमी.असा एकूण २२.९६ मिमी. पावसाची नोंद झाली..Koyna Dam Water Level : कोयना धरणात 24 तासांत 3.90 TMC पाण्याची आवक! 67 टीएमसीचा टप्पा पार, महाबळेश्वर-नवजात मुसळधार; पाहा आजची ताजी आकडेवारी.पाण्याखाली असणारे बंधारेपंचगंगा नदीवरील - शिंगणापूर, राजाराम, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड व शिरोळकासारी नदीवरील - यवलूज, पुनाळ तिरपण व ठाणे आळवेभोगावती नदीवरील-सरकारी कोगे, खडक कोगे, हळदी व राशिवडेवेंदगंगा नदीवरील -निळपण, वाघापूर, कुरणी, बस्तवडे व सुरुपली, कुंभी नदीवरील सांगरुळदूधगंगा नदीवरील -दत्तवाड.Khadakwasla Dam Water Storage : पुणेकरांची पाण्याची चिंता मिटणार! पानशेत धरण 69 टक्के भरले; खडकवासला साखळीत 'इतके' टीएमसी पाणी जमा, पाहा पाण्याची स्थिती .अतिवृष्टी झालेले धरण क्षेत्र (पाऊस मिमी.मध्ये)राधानगरी (११२), तुळशी (१०३), दूधगंगा (९२), कडवी (६५), पाटगाव (११२), चिकोत्रा (९४), घटप्रभा (८५), जांबरे (८२), सर्फनाला (१४०), धामणी (८५), कोदे (८७)धरणातील पाणीसाठा (टीएमसी)धरण पाणीसाठा क्षमता आजचा पाणीसाठा टक्केराधानगरी ८.३६ ६.८५ ८२तुळशी ३.४७ २.२६ ६५वारणा ३४.४० २४.५२ ७१दूधगंगा २५.३९ ११.३९ ४५कासारी २.७७ १.८५ ६७कडवी २.५२ १.७६ ७०कुंभी २.७२ १.७० ६३पाटगाव ३.७२ २.११ ५७चिकोत्रा १.५२ ०.६८ ४५चित्री १.८९ १.४६ ७८जंगमहट्टी १.२२ ०.९३ ७६घटप्रभा १.५४ १.५६ १००जांबरे ०.३० ०.८२ १००आंबेओहोळ ३५.११ ०.९९ ८०सर्फनाला ०.६७ ०.६७ १००धामणी ३.८५ १.२९ ३४कोदे ०.२१ ०.२१ १००.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.