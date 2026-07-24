Kolhapur Rainfall Update : कोल्हापूर जिल्ह्यात 63 टक्के तर गगनबावड्यात 53 दिवसांत 1,555 मिमी पाऊस; पंचगंगा नदी दुसऱ्यांदा पात्राबाहेर, दोन दिवस ‘यलो अलर्ट’

कोल्हापूर : जिल्ह्यात १ जून ते २३ जुलै या ५३ दिवसांमध्ये ५४९.८ मिमी पावसाची नोंद झाली. एकूण पडणाऱ्या पावसाच्या तुलनेत हा पाऊस ६३.९ टक्के इतका आहे. यामध्ये सर्वाधिक पाऊस १ हजार ५५५.९ मिमी पाऊस गगनबावडा तालुक्यात पडला (Panchganga River overflow latest news) आहे. २४ तासांत जिल्ह्यात ३२.५४ मिमी पावसाची नोंद झाली असून, पंचगंगा नदी दुसऱ्यांदा पात्राबाहेर पडली आहे. .रात्री बारा वाजता नदीची पाणी पातळी ..... इतकी होती. पुढील दोन दिवसांत जिल्ह्यात ‘यलो अलर्ट’ (मध्यम स्वरूपाचा पाऊस) इशारा दिला आहे. जिल्ह्या तीन दिवसांपासून पडणाऱ्या पावसाने आज काहीशी दडी मारली. शहर व परिसरात किरकोळ सरींचा अपवाद वगळता फारसा पाऊस नव्हता. जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांत मात्र मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होता..धरणातील पाणीसाठा (कंसातील आकडे टक्केवारीचे)राधानगरी ७.२० टीएमसी (८६ टक्के), तुळशी २.३७ टीएमसी (६८ टक्के), वारणा २५.८४ टीएमसी (७५ टक्के), दूधगंगा १२.०८ टीएमसी (४८ टक्के), कासारी १.९६ टीएमसी (७० टक्के), कडवी १.८५ टीएमसी (७४ टक्के), कुंभी १.७७ (६५ टक्के), पाटगाव २.१८ टीएमसी (५९ टक्के), चिकोत्रा ०.७० टीएमसी (४६ टक्के), चित्री १.५३ टीएमसी (८१ टक्के), जंगमहट्टी ०.९७ टीएमसी (७९ टक्के), घटप्रभा १.५६ टीएमसी (१०० टक्के), जांबरे ०.८२ टीएमसी (१०० टक्के), आंबेआहोळ १.०१ (८१ टक्के), सर्फनाला ०.६७ टीएमसी (१०० टक्के), धामणी १.२९ (३४ टक्के) व कोदे ल.पा. ०.२१ टीएमसी (१०० टक्के).Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.१४ रस्ते वाहतुकीसाठी बंदसद्यस्थितीत रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे सुरळीत आहे. अतिवृष्टीमुळे दोन राज्यमार्ग, दोन प्रमुख जिल्हा मार्ग, नऊ ग्रामीण मार्ग आणि एक इतर जिल्हा मार्ग असे एकूण १४ रस्ते वाहतुकीसाठी बाधित आहेत. मात्र, वाहतूक पर्यायी मार्गाने सुरू आहे..एक कोटी ३६ लाख ९० हजारांचे नुकसानपावसामुळे काल सुमारे दोन लाख ९० हजार रुपयांचे अंदाजित नुकसान झाले आहे. आजअखेर सर्व तालुक्यांत एक कोटी, ३६ लाख ९० हजार ५०० रुपयांचे अंदाजित नुकसान झाले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने घरे, गोठे यांची पडझाड झाली आहे. अद्याप कोणतीही मनुष्यहानी नाही..गडहिंग्लजला पावसाची उसंतगडहिंग्लज : चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने आज उसंत घेतली. परंतु, घाटमाथ्यावर सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे हिरण्यकेशी नदीतील पाण्याची पातळी वाढली आहे. त्यामुळे नदीवरील निलजी बंधाऱ्यावर दुपारी तीनला पाणी आले. वाहतूक बंद झाली. परंतु, पाण्याची पातळी कमी झाल्याने सायंकाळी बंधारा खुला झाला आणि वाहतूक सुरू झाली. काल सकाळपासून बहुतांश ढगाळ वातावरण होते. अधूनमधून सूर्यदर्शन झाले. हवेतील गारवा कायम आहे. पावसाने मात्र उसंत घेतली आहे. चार दिवस झालेल्या पावसामुळे खरीप पिकांना दिलासा मिळाला आहे..RadhaKrishna Irrigation Project : कृष्णा नदीच्या पाण्यावरून वाद पेटला! कोल्हापुरातील प्रस्तावित धरणाला कर्नाटकचा तीव्र विरोध; कन्नड संघटनांचे थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र.करंजिवणे लघु प्रकल्प भरलासेनापती कापशी : करंजिवणे (ता. कागल) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तब्बल एक महिना उशिरा हा प्रकल्प आज ‘ओव्हरफ्लो’ झाला. ६३ दशलक्ष घनफूट क्षमतेचा हा प्रकल्प १९८९ मध्ये पूर्ण झाला. त्यावेळेपासून २०१५ हे वर्ष वगळले तर दरवर्षी ओहरफ्लो झाला. यामधून करंजिवणे येथील १०० एकर आणि हळदवडे येथील ७५ एकर शेतीला पाणी मिळते. याबरोबरच करंजिवणे, हळदवडे, हळदी, बोळावी, बोळावीवाडी, दौलतवाडी आणि पळशिवणे या सात गावांना पिण्यासाठी इथूनच पाणी पुरवले जाते. प्रकल्प भरल्यावर ग्रामसुरक्षा यंत्रणेमार्फत तातडीने ग्रामस्थांना मोबाईलद्वारे सावधानतेचा इशारा दिला..मुरगूडमध्ये सरपिराजीराव तलाव ओसंडलामुरगूड : सुरू असलेल्या दमदार पावसामुळे येथील शंभरी पार केलेला ऐतिहासिक सरपिराजीराव तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला असून सांडव्यावरुन पाणी ओसंडून वाहत आहे. हा तलाव भरल्यामुळे मुरगूड शहरवासीयांसह यमगे, शिंदेवाडी या दोन गावांचाही पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकालात निघाला आहे. तलावाची क्षमता ३८ फूट आहे. दोन दिवसांत ३६ फूट असणारी पाणी पातळी आज पहाटे ३७.३ फूट पातळीवर गेली आणि तलाव भरून सांडव्यावरून ओसंडून वाहू लागला. गेल्यावर्षी २१ जूनला भरला होता. यंदा सुमारे एक महिना उशिरा भरला..जुना पूल वाहतुकीसाठी इचलकरंजीत बंदइचलकरंजी : येथील पंचगंगा नदीवरील जूना पूल यंदाच्या पावसाळ्यात दुसऱ्यांदा वाहतुकीसाठी बंद केला. नदी पात्रातील पाणी पूलाजवळ आले आहे. खबरदारी म्हणून महापालिकेने पुलाच्या दोन्ही बाजूला बॅरिकेड्स लावले आहेत. नदीतील पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढत आहे. गुरुवारी सांयकाळी पाण्याची पातळी ५६ फुटावर होती. हळूहळू नदी पात्रातील पाणी बाहेर पडत आहे. शहरात पावसाने गुरुवारी दिवसभर उघडीप दिली. पण धरण क्षेत्रात जोरदार पर्जन्यवृष्टी होत असल्यामुळे पंचगंगा नदीतील पाण्याची पातळी झपाट्याने वाढत आहे. २४ तासांत पाणीपातळीत तब्बल अडीच फूट वाढ झाली आहे. हुपरी - कागलकडे जाणारी वाहतूक नव्या पूलावरुन सुरु झाली आहे..राधानगरी धरणातून विसर्ग सुरूराधानगरी धरणात ७.२५ टीएमसी पाणीसाठा असून, धरण ८५ टक्के भरले आहे. आज धरणातून सकाळी ७ वाजता १४०० क्युसेक विसर्ग करण्यात आला.२४ बंधारे पाण्याखालीपंचगंगा नदीवरील- शिंगणापूर, राजाराम, सुर्वे, रुई, इचलकरंजी, तेरवाड व शिरोळ.कासारी नदीवरील - यवलूज, पुनाळ तिरपण व ठाणे आळवे.भोगावती नदीवरील - सरकारी कोगे, खडक कोगे, हळदी व राशिवडे.वेदगंगा नदीवरील- निळपण, वाघापूर, कुरणी, बस्तवडे, सुरुपली व चिखली.कुंभी नदीवरील - सांगरूळ व कळे, दूधगंगा नदीवरील - दत्तवाड.तुळशी नदीवरील - कसबा बीड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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