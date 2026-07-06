Kolhapur Flood Alert : कोल्हापूर जिल्ह्यात मुसळधार सुरूच! पंचगंगा पात्राबाहेर, पाणीपातळी 32 फुटांवर; 42 बंधारे, 14 मार्ग बंद

कोल्हापूर : जिल्ह्यात मुसळधार सुरूच राहिल्याने पंचगंगेच्या पाणी पातळीत वाढ होऊन ती काल दुपारी पहिल्यांदाच पात्राबाहेर आली. पातळी पाच फूट नऊ इंचांनी वाढ होऊन ती रात्री ३१ फूट नऊ इंचांवर पोहोचली. आज पातळी ३२ फुटांवर (Panchganga River water level today) आहे. धरणक्षेत्र, घाटमाथ्यावर संततधार पावसामुळे नद्या दुथड्या भरून वाहू लागल्या. ४२ बंधारे व १४ मार्ग बंद होऊन वाहतूक विस्कळीत झाल्याने ती पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली..जिल्ह्यात काल सकाळी १० पर्यंत ५२.५ मि.मी. पावसाची नोंद झाली. यामध्ये गगनबावड्यासह भुदरगड, राधानगरी, चंदगड, आजरा तालुक्यांत अतिवृष्टी झाली. दरम्यान, शहरात पावसाचा जोर कमी असला, तरी शिवाजी पार्क, राजेंद्रनगर, संभाजीनगर, बेलबाग येथे झाडे कोसळण्याच्या घटना घडल्या..घाटमाथ्यासह धरण क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे राधानगरीसह प्रमुख १६ धरणांमध्ये सरासरी ४७.२७ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. राधानगरी तालुक्यातील राऊतवाडी धबधबा प्रवाहित झाल्याने पर्यटकांची गर्दी वाढू लागली आहे. हवामान खात्याने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार मंगळवार (ता. ७)पर्यंत जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा इशारा कायम राहणार आहे..Pune Mumbai Train Update : लोणावळ्याजवळ मंकी हिल, ठाकूरवाडी घाटात दरड कोसळली; पुणे-मुंबई रेल्वे वाहतूक विस्कळीत, कोयना एक्सप्रेस तब्बल 3 तास उशिराने धावणार.धरण क्षेत्रात अतिवृष्टी कायमदिवसभरात पाटगाव धरण क्षेत्रात १४२ मि.मी. पाऊस पडला. राधानगरीमध्ये ११८, तुळशीमध्ये ९३, कुंभीमध्ये ९८, वारणामध्ये २५, दूधगंगेमध्ये १००, चिकोत्रामध्ये ९६, चित्रीमध्ये ९०, आंबेओहोळमध्ये ९५ मि.मी. पाऊस पडला..गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेली मुसळधार आजही कायम राहिली. राधानगरी, पाटगाव, दूधगंगा, तुळशी, कासारी, कुंभी, चित्री, सर्फनाला या धरण क्षेत्रांत अतिवृष्टी झाल्याने नद्यांच्या पातळीत वाढ होऊन पंचगंगावरील राजाराम, शिंगणापूर, रुई, इचलकरंजी, सुर्वे, तेरवाड, शिरोळ बंधाऱ्यांसह कासारी नदीवरील यवलुज, बाजारभोगाव, पुनाळ-तिरपण, वाळोली, ठाणे-आळवे, कांटे, पेंडाखळे, वारणा नदीवरील कोडोली, मांगले-सावर्डे, कडवी नदीवरील कोपार्डे, सवते-सावर्डे, सरुड-पाटणे, भोगावती नदीवरील हळदी, खडक कोगे, सरकारी कोगे, राशिवडे, कुंभी नदीवरील शेणवडे, कळे, सांगरुळ, वेदगंगा नदीवरील बस्तवडे, चिखली, कुरणी, करडवाडी, शेणगाव, निळपण, वाघापूर, सुरुपली, गारगोटी, म्हसवे, दूधगंगावरील सिध्दनेर्ली, दत्तवाड, घटप्रभावरील कानडी सावर्डे बंधारे पाण्याखाली गेले..जिल्ह्यात ५२.०८ मी.मी. पावसाची नोंदजिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासांतील सकाळी १० पर्यंत ५२.०८ मि.मी. पावसाची नोंद झाली. यामध्ये सर्वाधिक गगनबावडा तालुक्यात १४३.१, भुदरगड- ८५.०९, राधानगरी- ८१, शाहूवाडी- ४६.०९, आजरा- ६७.०६, पन्हाळा- ५८.०३, करवीर- ४०.०१, कागल- ६०.०२, चंदगड- ६५.०३, गडहिंग्लज- ४३.०४, हातकणंगले- २०.०९, तर शिरोळमध्ये- १६.०८ मि.मी. पाऊस झाला आहे..जिल्ह्यातील पाऊसस्थिती...४२ बंधारे पाण्याखाली व १४ मार्ग बंदमुळे वाहतूक विस्कळीतगगनबावडा, भुदरगड, राधानगरी, चंदगड, आजरा तालुक्यांत अतिवृष्टीकोल्हापूर शहरात चार ठिकाणी झाडे कोसळलीजिल्ह्यातील १६ प्रमुख धरणांत सरासरी ४८ टक्के पाणीसाठापाटगाव धरण क्षेत्रात १४२, राधानगरीमध्ये ११८, दूधगंगेमध्ये १०० मि.मी. पाऊसराऊतवाडी धबधबा प्रवाहित झाल्याने पर्यटकांची गर्दीउद्यापर्यंत जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा इशारा.जिल्ह्यातील १४ मार्ग बंदपावसामुळे जिल्ह्यातील १४ मार्ग बंद झाले असून, यामध्ये गडहिंग्लज व करवीर तालुक्यांतील दोन राज्य मार्ग, शिरोळ, कागल व करवीर तालुक्यांतील तीन प्रमुख जिल्हा मार्ग, तसेच जिल्हा परिषदेकडील सात ग्रामीण मार्ग, दोन इतर जिल्हा मार्गांचा समावेश आहे. येथील वाहतूक अन्य पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली आहे.नऊ घरांची पडझडजिल्ह्यात पावसामुळे नऊ कच्च्या घरांची अंशत: पडझड होऊन चार लाख ७० हजारांचे नुकसान झाले आहे. आतापर्यंत २६ घरांचे सुमारे सात लाख ९९ हजारांचे नुकसान झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.